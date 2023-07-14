Больше никаких булок: рецепт бургера в лаваше

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Не уверенны между бургером и шаурмой? Приготовьте два в одном: бургер в лаваше. Такой вариант уличной еды понравится каждому.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сытный бургер с сочной котлетой в лаваше – интересный вариант стритфуда для тех, кого трудно удивить чем-нибудь новым. Такой вкуснятин можно подавать с куриной котлетой, говяжьей или с рваной свининой.

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Ингредиенты для начинки тоже можно менять, ведь кто выбирает с огурцами, а другой – помидоры. Вкус блюда от этого хуже не станет. Просто попробуйте, оно того стоит!

Рецепт бургера в лаваше

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 100 – 150 граммов фарша;
– 1 лист лаваша;
– 1 кусок твердого сыра;
– ломтик помидора;
– руккола;
– маринованный огурец;
– 1 ложка майонеза;
– 1 ложка кетчупа;
– 1 ложка французской горчицы;
– 1 ложка паприки.

Приготовление:

  • Для соуса смешиваем майонез, кетчуп, горчицу и паприку.
  • Разрезаем лаваш от центра до края и выкладываем обжаренную котлету.
  • Далее смазываем все соусом, добавляем творог, нарезанные овощи и зелень.
  • Заворачиваем бургер в лаваш так, чтобы образовался треугольник.
  • Жарим блюдо на сковороде 10 – 15 минут до корочки.
  • Подаем с французским картофелем, жареным бататом или овощным салатом.

Приятного аппетита!

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