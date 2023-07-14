Рецепты Больше никаких булок: рецепт бургера в лаваше По Admin - 14 июля, 2023 0 62 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не уверенны между бургером и шаурмой? Приготовьте два в одном: бургер в лаваше. Такой вариант уличной еды понравится каждому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сытный бургер с сочной котлетой в лаваше – интересный вариант стритфуда для тех, кого трудно удивить чем-нибудь новым. Такой вкуснятин можно подавать с куриной котлетой, говяжьей или с рваной свининой. Читайте также Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок Ингредиенты для начинки тоже можно менять, ведь кто выбирает с огурцами, а другой – помидоры. Вкус блюда от этого хуже не станет. Просто попробуйте, оно того стоит! Рецепт бургера в лаваше Время: 15 минут Порции: 1 Ингредиенты: – 100 – 150 граммов фарша; – 1 лист лаваша; – 1 кусок твердого сыра; – ломтик помидора; – руккола; – маринованный огурец; – 1 ложка майонеза; – 1 ложка кетчупа; – 1 ложка французской горчицы; – 1 ложка паприки. Приготовление: Для соуса смешиваем майонез, кетчуп, горчицу и паприку. Разрезаем лаваш от центра до края и выкладываем обжаренную котлету. Далее смазываем все соусом, добавляем творог, нарезанные овощи и зелень. Заворачиваем бургер в лаваш так, чтобы образовался треугольник. Жарим блюдо на сковороде 10 – 15 минут до корочки. Подаем с французским картофелем, жареным бататом или овощным салатом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить овощную запеканку из кабачков в духовке по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:В тарталетку или торт: проверенный рецепт лимонного курдаПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургерЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхКак приготовить идеальную уху из красной рыбы: раскрыты секреты суши-ресторановВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицей