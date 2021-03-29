Большегруз повредил путепровод на трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе

Водитель грузового авто повредил часть путепровода на трассе «Таврида», передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на ФКУ Упрдор «Тамань».

Под Судаком иномарка с тремя детьми врезалась в дерево Инцидент произошел между селами Новопавловка и Скалистое в Бахчисарайском районе. Водитель крупногабаритного ТС не рассчитал высотный габарит груза, что привело к аварии, в результате которой оказался поврежден нижний пояс балки пролетного строения путепровода.

«Во избежание дальнейшего разрушения, было принято решение ограничить движение через технологический проезд», — уточнили в учреждении.