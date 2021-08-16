Большие гастроли МХАТ им. М. Горького в Крыму

МХАТ им. М. Горького с 4 по 12 сентября покажет несколько спектаклей в Симферополе, Севастополе и Керчи, передает пресс-служба театра.

Например, в Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького с 4 по 5 сентября можно будет посмотреть пьесу «Некурортный роман», а 6 и 7 сентября – «Полоумный Журден».

В Севастополе во Дворце культуры 8 сентября покажут спектакль «Полоумный Журден», на следующий день – «Не все коту масленица», а 10 сентября запланирована пьеса «Леди Гамильтон» в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского.