Большой «бабах». Пиротехника и гирлянды не должны испортить праздник

Как всегда, праздники приближаются под канонаду петард и вечерние «репетиции» с фейерверками. Несмотря на то, что пиротехника подорожала, стала менее доступна детям и подросткам — хотя они всё равно ухитряются её покупать, во дворах уже вовсю бабахает.

Обойдёмся без ЧП

В Ялте новый год пройдет без масштабных гуляний, но с фейерверком В Крыму уже проходят рейды по проверке стационарных точек продажи пиротехники. Таких мест всего 56. Во время таких визитов специалисты ГУ МЧС России по РК проверяют наличие огнетушителей, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения. И, главное — наличие документов, подтверждающих качество продукции. В прошлом году результатом этой работы стало полное отсутствие «пиротехнических» ЧП во время новогодних праздников. А вот в Севастополе 17-летний парень стал проверять купленные петарды — и одна из них взорвалась в руках, травмировав палец. В городе-герое тогда пострадал также 14-летний школьник, взорвавший петарду и получивший ожог век и роговицы глаза.

Традиционно под праздник появляются и нелегальные торговцы. Цены у них ниже, ассортимент довольно большой, и покупатели не переводятся. Вовсю идёт торговля в Интернете. Для этого используются соцсети и разные торговые площадки. Качество и сроки годности такой продукции проверить невозможно. Кроме того, такие продавцы нарушают закон: пиротехнику могут продавать только официально зарегистрированные юрлица или ИП. Весь товар обязан иметь сертификаты соответствия.