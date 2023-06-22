Описание приготовления:
Такой пельмень можно сделать и в пароварке, если приготовить его на пару в течение сорока минут. В фарш можно добавить любимые специи, а зелень взять по своему вкусу или вообще не добавлять. Если фарш жирный, то сливочное масло можно не добавлять.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Мука / Фарш
Блюдо: Горячие блюда / Пельмени / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Фарш 500 Грамм (смешанный)
- Лук репчатый 1 Штука
- Вода 65 Миллилитров
- Мука 200 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)
- Яйцo 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло сливочнoe 30 Грамм
- Сыр 100 Грамм
- Сметанa 50 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
258 ккал
Калорийность
13 г
Белки
16 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Большой пельмень»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления большого пельменя.
В миску налейте холодную воду, разбейте яйцо, добавьте соль, растительное масло и перемешайте до растворения соли. Всыпьте муку и замесите мягкое, но не липкое тесто. Накройте тесто и оставьте на 30 минут.
В другую миску выложите мясной фарш, добавьте измельченный чеснок, натертый на крупной терке репчатый лук, посолите, поперчите.
Зелень мелко порежьте, выложите в фарш и тщательно перемешайте, отбейте.
Тесто раскатайте в тонкий прямоугольник и распределите мясную начинку ровным слоем.
Разложите сливочное масло маленькими кусочками на фарш. Скрутите пласт в рулет и сверните, формируя круглый пельмень, концы спрячьте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите наш пельмень. Сверху посыпьте тертым на средней терке сыром.
В форму налейте кипяток на 1/3 высоты пельменя и поставьте в горячую духовку. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Готовый пельмень достаньте из формы, разрежьте на порции и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!