Описание приготовления:

Такой пельмень можно сделать и в пароварке, если приготовить его на пару в течение сорока минут. В фарш можно добавить любимые специи, а зелень взять по своему вкусу или вообще не добавлять. Если фарш жирный, то сливочное масло можно не добавлять.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Мука / Фарш

Блюдо: Горячие блюда / Пельмени / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Фарш 500 Грамм (смешанный)

Лук репчатый 1 Штука

Вода 65 Миллилитров

Мука 200 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)

Яйцo 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Масло сливочнoe 30 Грамм

Сыр 100 Грамм

Сметанa 50 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

258 ккал

Калорийность

13 г

Белки

16 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Большой пельмень»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления большого пельменя.

В миску налейте холодную воду, разбейте яйцо, добавьте соль, растительное масло и перемешайте до растворения соли. Всыпьте муку и замесите мягкое, но не липкое тесто. Накройте тесто и оставьте на 30 минут.

В другую миску выложите мясной фарш, добавьте измельченный чеснок, натертый на крупной терке репчатый лук, посолите, поперчите.

Зелень мелко порежьте, выложите в фарш и тщательно перемешайте, отбейте.

Тесто раскатайте в тонкий прямоугольник и распределите мясную начинку ровным слоем.

Разложите сливочное масло маленькими кусочками на фарш. Скрутите пласт в рулет и сверните, формируя круглый пельмень, концы спрячьте.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите наш пельмень. Сверху посыпьте тертым на средней терке сыром.

В форму налейте кипяток на 1/3 высоты пельменя и поставьте в горячую духовку. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Готовый пельмень достаньте из формы, разрежьте на порции и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!