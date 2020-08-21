Плохо спроектированная кухня ресторана может вызвать хаос и даже несчастные случаи. В результате, открывая новый ресторан или переделывая существующий бизнес, вы должны тщательно продумать дизайн своей кухни. В этой статье мы расскажем о том, что нужно учитывать перед тем, как разрабатывать макет вашей коммерческой кухни, как оптимизировать рабочий процесс и шесть принципов дизайна кухни.

Кухни подвержены беспорядку, а беспорядок приводит к путанице и плохим санитарным условиям, которые негативно влияют на работу общественного питания. Чтобы максимизировать пространство и эффективность, рассмотрите проектирование кухни с простотой в памяти. Например, расположение серверных станций рядом с кухней ограничивает поездки по столовой, а модульное или встраиваемое оборудование устраняет некоторые углы и кромки и ненужные стеллажи. Кроме того, выбор подходящего оборудования только с необходимыми аксессуарами сэкономит вам пространство и деньги.

Как правильно выбрать коммерческий тостер

Коммерческие тостеры являются одним из основных элементов кухонного оборудования, которое необходимо каждому ресторану. Приобретение подходящего для вашего заведения является важным шагом в предложении выбора жареных и приготовленных на гриле пунктов меню! Большой ассортимент профессионального оборудования для ресторанов, кафе, баров, столовых, общепитов вы можете увидеть тут.

Что такое коммерческий тостер?

Коммерческие тостеры используются для поджаривания хлеба, бубликов, английских кексов, булочек и многих других видов хлебобулочных изделий. Есть 3 типа коммерческих тостеров на выбор: всплывающее окно , конвейер и гриль . Посмотрите, как они соотносятся с вашими потребностями, и сузьте область поиска в нашем точечном сравнении.

Что нужно учитывать перед покупкой коммерческого тостера

Есть несколько основных вопросов, которые вы захотите задать себе перед покупкой нового тостера: