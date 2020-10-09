Большую часть средств для решения водной проблемы направят в Севастополь

Большая часть из 5,8 млрд рублей, которые были выделены правительством РФ на решение водной проблемы в Крыму, уйдет Севастополю, передает пресс-служба минэкономразвития России.

Аксенов оценил решение о финансировании мероприятий по водоснабжению Крыма Минобороны России к марту следующего года реализуют два мероприятия в Севастополе по переброске поверхностных вод с реки Бельбек и Кадыковского карьера на общую сумму порядка 4,9 млрд рублей.

«Это обеспечит дополнительно Севастополю не менее 55 тысяч куб. м воды в сутки и бесперебойное водоснабжения населения и социальных объектов», – уточнили в сообщении.