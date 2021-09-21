Бомжам не место в склепе: прокуроры требуют навести порядок на старом кладбище

Прокуратура Ленинского района Севастополя потребовала от городских властей навести порядок на старом городском кладбище на улице Пожарова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Поводом для прокурорской проверки стал материал нашего телеканала. В конце августа мы рассказывали об ужасном состоянии кладбища. На территории погоста в одном из склепов действительно поселились бомжи, охраны и содержания территории не ведётся. В итоге директору Департамента городского хозяйства вынесено представление об устранении выявленных нарушений.