Борьба без правил. На Урале учат строить бизнес на нестандартных решениях

Одни компании существуют десятки лет и ежедневно привлекают новых клиентов, другие закрываются сразу, как только сталкиваются с первыми проблемами. Почему так происходит и как на успех в бизнесе могут повлиять креативные управленцы, рассказала д.ф.н., профессор кафедры креативного управления и гуманитарных наук, директор института магистратуры УрГЭУ Алла Матвеева.

Поиск новых решений

– Алла Ивановна, название профиля «Креативное управление в клиентоориентированных организациях» звучит красиво, но, думаю, абитуриенты его суть понимают довольно смутно. Кто такие креативные менеджеры?

– По мнению аналитиков Всемирного экономического форума, креативные управленцы – это работники будущего, которые умеют решать сложные задачи, управлять людьми, имеют критическое мышление, эмоциональный интеллект и др. Они не лучше и не хуже конкурентов, они принимают неожиданные для всех решения, которые за короткий срок выводят организации на высокий уровень. Именно у творческих руководителей легко рождаются уникальные управленческие решения, которые не могут скопировать конкуренты.