Описание приготовления:

Конечно, совсем без воды не обойдется, но ее добавляют в самом конце, и вы сами регулируете густоту супа. К тому же не нужно долго стоять у плиты, а просто все сложил и забыл на некоторое время. В конце только нужно довести все до нужного вкуса и консистенции, ведь все готовится без соли и воды. Лучше всего подойдет кастрюля с очень плотно прилегающей крышкой, чтобы при приготовлении пар не выходил, а циркулировал внутри, иначе суп может пригореть.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Свекла

Блюдо: Супы / Борщ

Состав / Ингредиенты:

Свинина 250 Грамм

Лимон 1/4 Штуки

Свекла 1 Штука (среднего размера)

Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Морковь 1 Штука (среднего размера)

Картофель 1 Штука (крупный)

Болгаркий перец 1/2 Штуки

Капуста белокочанная 250 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Помидор 4 Штуки (среднего размера)

Сахар По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)

Количество порций 5

Калорийность

87 ккал

Калорийность

5 г

Белки

5 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Борщ без воды»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления борща без воды. Овощи тщательно вымойте, свинину сполосните и обсушите.

Дно кастрюли с толстым дном смажьте растительным маслом. Репчатый лук мелко порежьте и выложите на дно кастрюли. Морковь почистите, натрите на крупной терке и добавьте к репчатому луку.

Свинину порежьте кубиком и добавьте в кастрюлю.

Свеклу почистите и натрите на крупной терке, добавьте в кастрюлю и полейте лимонным соком. Я брала замороженную сырую свеклу, которую заготавливаю на зиму.

Картофель почистите, порежьте крупной соломкой и добавьте к овощам и мясу.

У болгарского перца удалите плодоножку и семена, порежьте соломкой и добавьте в кастрюлю.

Капусту тонко нашинкуйте и выложите в кастрюлю.

Помидор мелко порежьте, выложите в борщ и добавьте лавровый лист.

Плотно закройте кастрюлю фольгой для выпечки и прижмите крышкой. Поставьте кастрюлю на самый медленный огонь и томите борщ в течение 30 минут. Затем все перемешайте, добавьте 2-3 столовые ложки воды, закройте и готовьте еще 10 минут. Снимите с огня и оставьте, не открывая, на 20 минут.

После этого влейте кипяток, посолите, добавьте сахар по вкусу, измельченный чеснок и зелень. Все доведите до кипения и сразу снимите. Еще раз попробуйте на вкус и подавайте к столу.

Приятного аппетита!