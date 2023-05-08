Описание приготовления:
Конечно, совсем без воды не обойдется, но ее добавляют в самом конце, и вы сами регулируете густоту супа. К тому же не нужно долго стоять у плиты, а просто все сложил и забыл на некоторое время. В конце только нужно довести все до нужного вкуса и консистенции, ведь все готовится без соли и воды. Лучше всего подойдет кастрюля с очень плотно прилегающей крышкой, чтобы при приготовлении пар не выходил, а циркулировал внутри, иначе суп может пригореть.
Назначение: На обед
Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Свекла
Блюдо: Супы / Борщ
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 250 Грамм
- Лимон 1/4 Штуки
- Свекла 1 Штука (среднего размера)
- Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
- Морковь 1 Штука (среднего размера)
- Картофель 1 Штука (крупный)
- Болгаркий перец 1/2 Штуки
- Капуста белокочанная 250 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Помидор 4 Штуки (среднего размера)
- Сахар По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)
Количество порций 5
Калорийность
87 ккал
Калорийность
5 г
Белки
5 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Борщ без воды»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления борща без воды. Овощи тщательно вымойте, свинину сполосните и обсушите.
Дно кастрюли с толстым дном смажьте растительным маслом. Репчатый лук мелко порежьте и выложите на дно кастрюли. Морковь почистите, натрите на крупной терке и добавьте к репчатому луку.
Свинину порежьте кубиком и добавьте в кастрюлю.
Свеклу почистите и натрите на крупной терке, добавьте в кастрюлю и полейте лимонным соком. Я брала замороженную сырую свеклу, которую заготавливаю на зиму.
Картофель почистите, порежьте крупной соломкой и добавьте к овощам и мясу.
У болгарского перца удалите плодоножку и семена, порежьте соломкой и добавьте в кастрюлю.
Капусту тонко нашинкуйте и выложите в кастрюлю.
Помидор мелко порежьте, выложите в борщ и добавьте лавровый лист.
Плотно закройте кастрюлю фольгой для выпечки и прижмите крышкой. Поставьте кастрюлю на самый медленный огонь и томите борщ в течение 30 минут. Затем все перемешайте, добавьте 2-3 столовые ложки воды, закройте и готовьте еще 10 минут. Снимите с огня и оставьте, не открывая, на 20 минут.
После этого влейте кипяток, посолите, добавьте сахар по вкусу, измельченный чеснок и зелень. Все доведите до кипения и сразу снимите. Еще раз попробуйте на вкус и подавайте к столу.
Приятного аппетита!