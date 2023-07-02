Описание приготовления:
Горячий борщ можно подать на обед, созывая свою семью к столу. Заправляйте его по вкусу сметаной или чесночным соусом, но каждый в своей тарелке! Особенно вкусен борщ с черным хлебом, салом, зеленым луком.
Назначение: На обед
Основной ингредиент: Овощи / Свекла
Блюдо: Супы / Борщ
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Свекла 1 Штука
- Помидор 2-3 Штук
- Морковь 1 Штука
- Лук 1 Штука
- Капуста 150 Грамм (белокочанная)
- Квас розовый 500 Миллилитров (свекольный)
- Вода 700 Миллилитров
- Масло растительное 40 Миллилитров
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Лавровый лист 3 Штуки
Количество порций 4
Калорийность
57 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Борщ на свекольном квасе»
Подготовьте указанные ингредиенты. Свеклу, морковь, лук и картофель очистите от кожуры и промойте в воде.
Нарежьте картофель средними кубиками, а лук и морковь — мелкими. Обжарьте в растительном масле в казане или в кастрюле с антипригарным дном примерно 6-8 минут.
Натрите свеклу на терке и треть ее отложите в сторону, добавите ее практически в конце варки. Остальную нарезку свеклы выложите в емкость и залейте водой. Всыпьте соль, лавровые листья и отварите примерно 15 минут.
Затем нарежьте капусту соломкой, а помидоры — кубиками, но не забудьте вырезать из них зеленые сердцевинки. Добавьте в емкость и залейте свекольный квас. Отварите еще 5 минут.
Затем выложите оставшуюся нарезку свеклы, она поможет придать борщу аппетитный бордовый цвет. Спрессуйте очищенные зубчики чеснока и проварите все еще 3-4 минуты. Накройте емкость крышкой и выключите нагрев. Можно всыпать измельченную зелень. Дайте борщу пропариться еще 10 минут.
Разлейте борщ горячим в тарелки и подайте с нарезанными мясными или колбасными изделиями.