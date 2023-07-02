Описание приготовления:

Горячий борщ можно подать на обед, созывая свою семью к столу. Заправляйте его по вкусу сметаной или чесночным соусом, но каждый в своей тарелке! Особенно вкусен борщ с черным хлебом, салом, зеленым луком.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Овощи / Свекла

Блюдо: Супы / Борщ

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Свекла 1 Штука

Помидор 2-3 Штук

Морковь 1 Штука

Лук 1 Штука

Капуста 150 Грамм (белокочанная)

Квас розовый 500 Миллилитров (свекольный)

Вода 700 Миллилитров

Масло растительное 40 Миллилитров

Чеснок 2 Зубчика

Соль 1/2 Чайных ложки

Лавровый лист 3 Штуки

Количество порций 4

Калорийность

57 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Борщ на свекольном квасе»

Подготовьте указанные ингредиенты. Свеклу, морковь, лук и картофель очистите от кожуры и промойте в воде.

Нарежьте картофель средними кубиками, а лук и морковь — мелкими. Обжарьте в растительном масле в казане или в кастрюле с антипригарным дном примерно 6-8 минут.

Натрите свеклу на терке и треть ее отложите в сторону, добавите ее практически в конце варки. Остальную нарезку свеклы выложите в емкость и залейте водой. Всыпьте соль, лавровые листья и отварите примерно 15 минут.

Затем нарежьте капусту соломкой, а помидоры — кубиками, но не забудьте вырезать из них зеленые сердцевинки. Добавьте в емкость и залейте свекольный квас. Отварите еще 5 минут.

Затем выложите оставшуюся нарезку свеклы, она поможет придать борщу аппетитный бордовый цвет. Спрессуйте очищенные зубчики чеснока и проварите все еще 3-4 минуты. Накройте емкость крышкой и выключите нагрев. Можно всыпать измельченную зелень. Дайте борщу пропариться еще 10 минут.

Разлейте борщ горячим в тарелки и подайте с нарезанными мясными или колбасными изделиями.