Борщ классический

Борщ – одно из самых известных и популярных первых блюд славянской кухни. Нередко, умение готовить вкусный и наваристый борщ приравнивают к высоким кулинарным способностям хозяйки. Борщ готовят повсеместно и в разных вариациях: мясной, постный, зеленый, холодный и тому подобное. Мы собрали самые популярные рецепты борща на любой вкус и предпочтения.

Борщ со свеклой – классический рецепт

Борщ со свеклой – классический рецепт, который обычно передается из поколения к поколению. Мы постарались учесть в рецепте все традиции и основные правила приготовления этого замечательного блюда. И, конечно, бульон для борща обязательно варится на говядине с мозговой косточкой.

Ингредиенты –+10 порц.

Говядина на кости 1.5 кг

Вода 3.5 л.

Чеснок 5 зуб.

Морковь 3 шт. (средних)

Лук репчатый 2 шт. (средних)

Соль по вкусу

Корень петрушки 1 шт.

Перец душистый горошком 5 шт.

Лавровый лист 3 шт.

Перец чёрный молотый по вкусу

Свекла 2 шт.

Картофель 3 шт.

Масло растительное для жарки

Сахар-песок ½ ч.л.

Уксус яблочный 6% 3 ст.л.

Помидоры 3 шт.

Капуста белокочанная ½ кг

Сало свиное 150 гр.

Укроп 50 гр.

Сметана для подачи

Шаги 195 мин.

Классический борщ готовится достаточно просто. Начинать приготовление будем с варки мясного бульона. Говядину помойте и выложите в объемную кастрюлю. Залейте мясо питьевой водой, поставьте на огонь и доведите жидкость до кипения. После этого убавьте огонь и снимите пенку с поверхности бульона. Одну небольшую луковичку, морковку и корень петрушки очистите и срежьте корешки. Выложите эти продукты в кастрюлю с бульоном. Закройте кастрюлю крышкой и варите бульон в течение 2,5 часов. За 15 минут до окончания варки добавьте горошины перца и лавровый лист. Свеклу, картошку и оставшуюся морковку хорошо помойте и очистите. Свеклу натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. На разогретую поверхность сковороды влейте 2 столовые ложки растительного масла и жарьте свеклу в течение трех минут. Добавьте половник бульона, сахар и яблочный уксус. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи в течение 15 минут на слабом огне. Помидоры помойте, опустите в кипяток на 2 минуты. Затем переложите овощи в холодную воду. Очистите помидоры от кожицы и нарежьте их небольшими кубиками. Оставшуюся луковицу мелко порубите ножом. Морковку нарежьте соломкой или натрите на терке. Обжарьте вместе лук и морковь на оставшемся растительном масле. Затем добавьте помидоры и продолжайте тушить на среднем огне еще 10 минут. Когда бульон будет готов. Извлеките из него говядину. Отделите мясо от костей и нарежьте его. А сам бульон процедите, влейте в кастрюлю и снова поставьте на огонь. Картошку нарежьте кубиками, белокочанную капусту – соломкой. Нарезанные овощи выложите в кипящий бульон и варите в течение 5 минут. После этого выложите овощную зажарку из лука, морковки и помидор, варите еще 5 минут. Далее в бульон выложите обжаренную свеклу, дождитесь, пока жидкость снова закипит. Убавьте нагрев до минимального и томите борщ 10-15 минут под крышкой. Посолите, приправьте и добавьте сахар по вкусу. В конце добавьте мясо. Очистите зубчики чеснока и пропустите их вместе с соленым салом через мясорубку. Зелень укропа мелко порубите ножом. Снимите кастрюлю с борщом с огня, добавьте половину укропа, накройте крышкой и дайте настояться в течение 10 минут. Вторую часть укропа смешайте с салом и чесноком. Классический борщ готов, разлейте его по тарелкам, добавьте сметану и смесь сала, чеснока и укропа. Приятного аппетита!

Красный борщ с мясом

Красный борщ с мясом – очень сытное и вкусное первое блюдо с ярким цветом и ароматом. Его готовят повсеместно: на домашних кухнях, в столовых и дорогих ресторанах. Красный борщ обычно варится на мясном бульоне с большим количеством овощей.

Время готовки – 2 ч.30 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Говядина – 0,6 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Капуста белокочанная – 200 гр.

Соль поваренная – 2 ч.л.

Морковка – 1 шт.

Картошка – 2 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Уксус – 1 ч.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Вода – 1,5 л.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Укроп/петрушка – для подачи.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для бульона лучше всего выбирать говядину на косточке. Обмойте мясо и нарежьте его крупными кусками. Выложите говядину в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте вариться. Когда бульон закипит, снимите пену и продолжайте варить 1,5 часа на небольшом огне. В конце варки посолите бульон.

Шаг 2. Свеклу очистите нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 3. Морковку очистите, натрите на крупной терке.

Шаг 4. Луковицу очистите от шелухи, нарежьте кубиками.

Шаг 5. Капусту обмойте, уберите вялые листы и нашинкуйте тонкими отрезками.

Шаг 6. Картофель почистите и нарежьте кубиками среднего размера.

Шаг 7. Просушите на огне сковороду. На разогретую поверхность влейте растительное масло. Затем выложите нарезанную свеклу, морковку и репчатый лук, жарьте овощи в течение 5-7 минут. Затем влейте уксус, положите томатную пасту, перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты.

Шаг 8. В кипящий говяжий бульон выложите картошку и капусту, варите все вместе в течение 10 минут. Если у вас капуста молодая, то ее добавьте в борщ за 5 минут до готовности.

Шаг 9. После этого выложите пассерованные овощи со сковороды, добавьте лавровый лист и перец. Варите борщ еще 5-7 минут.

Шаг 10. Готовый борщ оставьте под крышкой на 10-15 минут. В это время мелко порубите зелень.

Шаг 11. Красный борщ разлейте по тарелкам, добавьте сметану и зелень по вкусу. Приятного аппетита!

Классический борщ со свининой

Классический борщ со свининой – яркий, вкусный и наваристый для самого сытного обеда. Но насколько бы вкусным и самодостаточным не был борщ, его нельзя не дополнить сметаной или майонезом, свежим хлебом или пышными чесночными пампушками.

Время готовки – 1 ч.30 мин.

Время приготовления – 40-60 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Ребра свиные – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Свекла – 2 шт.

Капуста белокочанная – 250 гр.

Соль поваренная – 3 гр.

Морковка – 2 шт.

Картошка – 3 шт.

Помидоры – 3 шт.

Укроп – 0,5 пучка.

Чеснок – 3 зуб.

Перец черный молотый – 3 гр.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиные ребра обмойте под краном. Мясо выложите в кастрюлю, залейте водой и варите до закипания на среднем огне. С поверхности бульона снимите пену, убавьте нагрев до минимального, продолжайте варить до готовности мяса примерно 1,5 часа. Затем извлеките мясо из бульона.

Шаг 2. Свеклу и морковку очистите, натрите эти овощи на крупной терке. С головки репчатого лука снимите шелуху и мелко ее нарежьте. Пассеруйте репчатый лук на растительном масле до полупрозрачности. Затем добавьте свеклу и морковку, готовьте еще 10 минут, помешивая.

Шаг 3. Выложите овощную зажарку в бульон. Белокочанную капусту тонко нашинкуйте и также отправьте в кастрюлю. Варите бульон с овощами в течение 10 минут.

Шаг 4. Помойте помидоры, при желании можно очистить их от кожицы. Овощи нарежьте кубиками и выложите в бульон. Вместо свежих помидоров также подойдет томатная паста.

Шаг 5. Варите борщ в течение 15-20 минут. За 5 минут до окончания готовки добавьте соль, молотый перец и лавровый лист.

Шаг 6. Очистите зубчики чеснока, помойте их и пропустите через пресс. Зелень ополосните и порубите ножом. Выложите в борщ измельченный чеснок и зелень. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте его на 10 минут.

Шаг 7. Свиные ребрышки верните в кастрюлю или разрежьте и положите сразу в тарелки. Разлейте борщ по тарелкам, заправьте его сметаной и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Зеленый борщ со щавелем и яйцом

Зеленый борщ со щавелем и яйцом – первое блюдо, которое у многих ассоциируется с теплым летним периодом. Этот вариант борща отличается невысокой жирностью и богатым витаминным составом. Его варят обычно на овощном или легком курином бульоне.

Время готовки – 1ч 40 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Окорок куриный – 0,4 кг.

Картошка – 240 гр.

Рис – 50 гр.

Щавель – 150 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковка – 120 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Зелень (укроп, лук или петрушка) – 20 гр.

Вода – 2 л.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для варки бульона вместо окорочка можно использовать любые части куриной тушки. Подготовьте все продукты. Овощи и зелень хорошо помойте.

Шаг 2. Куриный окорочок залейте холодной водой и поставьте вариться. После закипания снимите пенку с поверхности бульона, всыпьте соль, убавьте нагрев до минимального и варите еще 40-50 минут.

Шаг 3. Готовый куриный бульон процедите через мелкое сито, мясо извлеките и остудите. Верните бульон в кастрюлю и снова поставьте на огонь. Картофель почистите и нарежьте кубиками. Когда бульон закипит, выложите в него картошку, варите ее на огне ниже среднего 8-10 минут.

Шаг 4. Рисовую крупу промойте пару раз проточной водой, выложите в кастрюлю с бульоном, перемешайте и варите на небольшом огне 10-15 минут.

Шаг 5. Очистите луковицу и морковку, нарежьте овощи кубиками. Выложите нарезку на сковороду и обжарьте с растительным маслом в течение 8-10 минут. Обжаренный лук и морковь выложите в кастрюлю с будущим супом, доведите его до кипения.

Шаг 6. Куриное яйцо разбейте в отдельную емкость, слегка взболтайте его и выложите в кастрюлю, быстро перемешивая борщ.

Шаг 7. Остывшее к этому моменту куриное мясо отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Щавель нарежьте небольшими отрезками. Выложите эти продукты в борщ, перемешайте и варите 5-7 минут от момента закипания.

Шаг 8. Свежую зелень порубите ножом и выложите в борщ. Также посолите и приправьте перцем по вкусу, еще раз доведите борщ до кипения и уберите кастрюлю с огня.

Шаг 9. Зеленый борщ из щавеля с яйцом готов, разлейте его по тарелкам и собирайте семью к обеду. Приятного аппетита!

Борщ из свеклы с говядиной

Борщ из свеклы с говядиной – идеальное первое блюдо для семейного обеда. Рецепт несложный, но потребует много времени. Самым долгим процессом является варка говяжьего бульона, ведь это основа борща и самая главная его составляющая. При выборе мяса предпочтение лучше всего отдать мясу на мозговой косточке.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Говядина с косточкой – 0,5 кг.

Сало свиное – 200 гр.

Чеснок – 4-5 зуб.

Морковка среднего размера – 2 шт.

Лук репчатый среднего размера – 3 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Петрушка – 1 пучок.

Сахар – 1 щепотка.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Свекла небольшого размера – 2 шт.

Картошка среднего размера – 2 шт.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Капуста белокочанная небольшая – 0,5 шт.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите кастрюлю емкостью 5 литров. Выложите в нее говядину, залейте холодной водой. Поставьте емкость на огонь и доведите жидкость до кипения. После этого убавьте огонь до среднего и снимите пенку с поверхности бульона. Добавьте чайную ложку соли и лавровый лист, варите примерно 1,5 часа.

Шаг 2. Когда бульон будет готов, извлеките из него говядину. Отделите мясо от кости, нарежьте его кусочками и верните в бульон.

Шаг 3. Очищенные луковицы и свиное сало нарежьте мелкими кубиками. Морковку и свеклу натрите на терке с крупными отверстиями.

Шаг 4. На огонь поставьте сковородку, разогрейте ее и выложите половину нарезанного сала. Жарьте его в течение 3 минут, затем добавьте лук, перемешайте и жарьте еще 5-7 минут. Далее добавьте морковку, жарьте овощи помешивая 5 минут. На другой сковороде обжарьте оставшееся сало, выложите свеклу, добавьте уксус и сахар, жарьте в течение 10 минут, помешивайте. Затем выложите к свекле томатную пасту, жарьте еще 2 минуты.

Шаг 5. Картофель нарежьте кубиками, капусту нашинкуйте тонкими полосками. Выложите картошку в кипящий бульон, варите 3 минуты. После этого выложите капустную нарезку, продолжайте варить 5 минут. Далее переложите в кастрюлю две овощные зажарки, перемешайте и готовьте борщ примерно 10 минут.

Шаг 6. Зубчики чеснока и петрушку очень мелко порубите ножом. Эти ингредиенты добавьте в борщ, накройте его крышкой, снимите кастрюлю с огня и оставьте на 10 минут.

Шаг 7. Классический красный борщ с говядины подавайте со сметаной и свежим черным хлебом. Приятного аппетита!

Борщ с курицей

Борщ с курицей – диетический, но не менее вкусный вариант блюда. У борща нет строгих требований к составу и технологии приготовления. Например, если вы не любите капусту, то можно легко ее исключить. А для оригинального вкуса, всегда можно добавить грибы.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Картошка – 10 шт.

Свекла – 1 шт.

Лук репчатый – 2-3 шт.

Морковка среднего размера – 1 шт.

Фасоль молодая – 1 горсть.

Перец сладкий – 1-2 шт.

Капуста белокочанная – ¼ шт.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Паста томатная – 3-4 ст.л.

Курица – 1 кг.

Зелень – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана/майонез – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную тушку обмойте проточной водой, разрежьте на части, переложите ее в кастрюлю и залейте водой. После того, как вода закипит, слейте ее, курицу промойте. Снова сложите мясо в кастрюлю и влейте свежую воду. После закипания, убавьте нагрев и варите куриный бульон на умеренном огне.

Шаг 2. Очистите свеклу, помойте и нарежьте соломкой, отправьте ее в кастрюлю к курице.

Шаг 3. Картофель почистите, помойте и нарежьте кубиками.

Шаг 4. Репчатый лук очистите от шелухи, затем нарежьте небольшими кубиками. Выложите нарезку на разогретую поверхность сковороды и обжарьте до мягкости с растительным маслом.

Шаг 5. Очистите и натрите на крупной терке морковку. Отправьте ее в сковороду к луку.

Шаг 6. Вместе с молодой фасолью выложите в бульон кубики картофеля. В это же время нарежьте сладкий перец и добавьте его в бульон.

Шаг 7. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. Вместе с овощной зажаркой отправьте капусту в борщ.

Шаг 8. Посолите и поперчите борщ по вкусу. когда овощи будут готовы, добавьте в бульон томатное пюре. Добавьте томатную пасту.

Шаг 9. Всыпьте в кастрюлю с борщом рубленую зелень.

Шаг 10. Когда борщ закипит, накройте кастрюлю крышкой и оставьте его на 10-15 минут. После этого можно подавать борщ с курицей на стол, по желанию заправьте его сметаной или майонезом. Приятного аппетита!

Постный борщ без мяса

Постный борщ без мяса – вариант вкусного блюда для вегетарианского меню, разгрузочных дней и Поста. Борщ варится исключительно из овощей, но сохраняет насыщенный вкус, густоту и восхитительный аромат. К тому же вам не нужно тратить время на варку мясного бульона.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Свекла – 4 шт.

Капуста белокочанная – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Сахар – 2 ч.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Картошка – 5 шт.

Помидоры – 2 шт.

Масло виноградных косточек – 30 мл.

Лимон – 1 шт.

Соль поваренная – 1 ст.л.

Вода – 3,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все овощи по списку, хорошо их помойте прохладной водой. Следует предварительно очистить лук, морковку, свеклу и картофель.

Шаг 2. Картошку нарежьте небольшими кубиками. Выложите нарезку в кастрюлю и залейте холодной водой. Закипятите воду на сильном огне, затем убавьте его до минимального.

Шаг 3. В сковородке прогрейте масло виноградных косточек, оно очень ароматное и однозначно сделает вкус борща еще ярче. Репчатый лук нарежьте кубиками и выложите на разогретое масло, жарьте помешивая до прозрачности.

Шаг 4. Морковку натрите на терке с крупными отверстиями и добавьте ее к обжаренному луку. Продолжайте пассеровать овощи 10-15 минут, помешивая лопаткой.

Шаг 5. Свеклу отварите до полуготовности, затем нарежьте соломкой. Добавьте нарезку к овощам на сковороду, перемешайте.

Шаг 6. К овощной зажарке добавьте лимонный сок и пару чайных ложек сахара. Жарьте овощи, постоянно помешивая.

Шаг 7. Капусту нашинкуйте соломкой и выложите ее в картофельный бульон. Продолжайте варить борщ, но не допускайте слишком сильного кипения.

Шаг 8. Помидоры помойте, сделайте на каждом неглубокий надрез и опустите овощи в кипяток. Затем переложите помидоры в холодную воду, после этого аккуратно снимите кожицу начиная от надреза. Нарежьте помидоры кубиками.

Шаг 9. Помидоры добавьте к овощам на сковороде, перемешайте, убавьте огонь, накройте емкость крышкой. Время от времени помешивайте овощи, чтобы они не пригорели.

Шаг 10. Капуста в бульоне должна стать мягкой и немного прозрачной.

Шаг 11. Выложите в бульон овощную зажарку, перемешайте.

Шаг 12. Постный борщ посолите и добавьте сахар по вкусу, дайте ему покипеть 5 минут, добавьте рубленую зелень и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Холодный борщ из свеклы

Холодный борщ из свеклы – классика летней кулинарии и гвоздь меню многих открытых кафе и террас. Это великолепное блюдо, наполненное свежими овощами и зеленью, с освежающим ярким вкусом и безумно аппетитным видом. Готовится очень просто.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Свекла – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода питьевая – 2,5 л.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Картошка среднего размера – 5 шт.

Огурцы среднего размера – 2 шт.

Лук зеленый – 60 гр.

Укроп – 60 гр.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца необходимо заранее отварить вкрутую. Варите их в течение 8-10 минут после закипания, затем остудите и очистите от скорлупы.

Шаг 2. Свеклу тщательно вымойте от остатков земли и песка. Разрежьте один корнеплод на 4 части, положите в кастрюлю, залейте 2 литрами воды и поставьте вариться. Влейте уксус, доведите воду до кипения, затем варите овощ на среднем огне 30-40 минут.

Шаг 3. Вареную свеклу выложите на тарелку и остудите. Затем нарежьте соломкой. Свекольный отвар процедите, выложите в него свеклу и уберите в холодильник.

Шаг 4. Оставшуюся свеклу заверните в фольгу и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 40 минут. После этого обдайте овощи холодной водой и дайте полностью остыть. Нарежьте свеклу соломкой и выложите в отвар, который находится в холодильнике.

Шаг 5. Картофель почистите, нарежьте соломкой и залейте 500 миллилитрами холодной воды. Доведите воду до кипения и сильно посолите, варите картофель, прикрыв крышкой, в течение 15 минут.

Шаг 6. Затем снимите кастрюлю с огня, остудите картофель в отваре. Переложите в контейнер. Закройте крышкой и уберите в холодильник.

Шаг 7. Вареные яйца и свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками. Зелень в произвольном порядке порубите ножом.

Шаг 8. Картофельный отвар с картошкой соедините со свекольным и свеклой, находящейся в нем. Добавьте все остальные измельченные ингредиенты и перемешайте борщ. Блюдо посолите и приправьте по вкусу, уберите в холодильник на час.

Шаг 9. Холодный борщ подавайте в холодном виде вместе со сметаной. Приятного аппетита!

Красный борщ с фасолью

Красный борщ с фасолью хорош тем, что его можно подать в любое время года. Причем наличие фасоли в составе позволяет готовить борщ на овощном бульоне и даже воде. В любом случае у вас получится очень вкусное и сытное блюдо для комплексного обеда.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Свекла – 1-2 шт.

Картошка – 3 шт.

Фасоль сушеная – 1 ст.

Соль поваренная – 1-1,5 ст.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Перец черный горошком – 10 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Капуста белокочанная – ¼ шт.

Зелень – по вкусу.

Лист лавровый – 2-3 шт.

Морковка – 1-2 шт.

Паста томатная – 1-3 ст.л.

Сахар – 1-2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сушеную фасоль необходимо промыть и замочить на 3-4 часа. После этого еще раз промойте фасоль и залейте ее чистой холодной водой, варите до готовности примерно 40-60 минут.

Шаг 2. Картошку, морковь и репчатый лук очистите и помойте. Картошку нарежьте кубиками, одну морковку нарежьте тонкой соломкой, вторую натрите на крупной терке, репчатый лук нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Капусту обмойте и нашинкуйте ножом.

Шаг 4. В кастрюлю с готовой фасолью долейте кипятка. Чтобы получилось 2,5 литра жидкости. Добавьте в кастрюлю картошку, морковную соломку и капусту. Доведите бульон до кипения и проварите овощи в течение 10 минут под крышкой на умеренном огне.

Шаг 5. Очистите, помойте и натрите на крупной терке свеклу. На огне прогрейте сковороду, влейте растительное масло. Обжарьте свеклу на среднем огне в течение 4-6 минут.

Шаг 6. После этого выложите зажарку из свеклы в кастрюлю, посолите борщ и продолжайте варить его 10 минут.

Шаг 7. Отдельно на растительном масле обжарьте тертую на терке морковку и измельченный репчатый лук. Готовьте овощи, помешивая лопаткой, 3-5 минут. Затем добавьте от одной до трех столовых ложек томатной пасты, жарьте еще 1-2 минуты.

Шаг 8. Овощную зажарку выложите в бульон, всыпьте сахар и добавьте лавровый лист, варите еще 10-15 минут.

Шаг 9. Борщ с фасолью готов, снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте 20 минут. Подавайте борщ, заправив сметаной. Приятного аппетита!

Классический украинский борщ

Классический украинский борщ – визитная карточка и деликатес, который пробуют туристы в первую очередь. Хоть борщ не назовешь простым блюдом, его умеет хорошо готовить каждая хозяйка Украины. Мы раскроем основные хитрости этого традиционного национального блюда.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Говядина на кости – 0,8 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Корень петрушки – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Перец душистый горошком – 6 шт.

Сало толченое – для подачи.

Сметана – для подачи.

Для заправки:

Свекла небольшая – 2 шт.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Морковка среднего размера – 2 шт.

Картофель средний – 3 шт.

Перец красный сладкий – 1 шт.

Капуста белокочанная – ¼ шт.

Помидоры средние – 4 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Уксус яблочный – 2 ст.л.

Сало свиное топленое – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину обмойте проточной водой и выложите ее в кастрюлю. Залейте мясо холодной водой, так чтобы жидкость была выше на 5 пальцев. Поставьте вариться, после закипания снимайте с поверхности бульона пенку и убавьте нагрев. Луковицу, морковку и корень петрушки очистите и помойте. Разрежьте эти ингредиенты пополам и обжарьте на сухой сковороде до коричневой корочки, переложите их в кастрюлю к мясу. Продолжайте варить говяжий бульон в течение 2,5 часов. За 15 минут до окончания варки добавьте соль по вкусу и лавровый лист. Когда бульон будет готов, процедите его, мясо отделите от костей и нарежьте кусочками, из мозговой кости извлеките костный мозг.

Шаг 2. Затем помойте и очистите овощи для заправки борща. Мелкими кубиками нарежьте репчатый лук и сладкий перец, морковку и свеклу натрите на терке с крупными отверстиями, картошку разрежьте на средние по величине дольки. Четвертинку кочана капусты нашинкуйте тонкой соломкой, а помидоры натрите на мелкой терке.

Шаг 3. На огонь поставьте 2 сковороды, просушите их и на каждой растопите сало. В одну положите лук, а во вторую свеклу, обжарьте овощи в течение 5 минут. Далее к луку добавьте морковку и сладкий перец. К свекле добавьте яблочный уксус. Продолжайте готовить еще 5 минут. После этого свеклу снимите с огня, а во вторую сковороду выложите измельченные помидоры, тушите овощи еще 5 минут.

Шаг 4. Бульон закипятите, выложите в него картошку, варите 10 минут. Далее вложите капусту, готовьте еще 5 минут. Затем выложите овощные зажарки, перемешайте, доведите борщ до кипения, варите 10 минут.

Шаг 5. Очищенные зубчики чеснока очистите и вместе с зеленью петрушки мелко порубите ножом. Выложите в кастрюлю эти ингредиенты, а также мясо и костный мозг, посолите и приправьте по вкусу. Доведите борщ до кипения, уберите кастрюлю с огня и дайте настояться под крышкой в течение 15 минут.

Шаг 6. Подавайте классический украинский борщ с толченым салом и сметаной. Приятного аппетита!