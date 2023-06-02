Борщевая заправка с капустой на зиму

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Борщевая заправка с капустой на зиму – это универсальная заготовка, которая не будет лишней в любой семье. Из такого продукта можно быстро готовить аппетитные наваристые супы. Для заготовки борщевой заправки на длительное хранение используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов в банках с пошаговыми фотографиями.

Борщевая заправка со свеклой и капустой на зиму

Борщевая заправка со свеклой и капустой на зиму – это простая в исполнении и нужная домашняя заготовка. С таким продуктом вы быстро и легко приготовите аппетитный суп для семейного обеда. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фото.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Ингредиенты –+1.5 л.

  • Свекла 3 шт.
  • Капуста белокочанная 1 шт.
  • Морковь 3 шт.
  • Лук репчатый 6 шт.
  • Перец болгарский 3 шт.
  • Соль 2 ст.л.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Масло растительное 100 мл.
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Перец чёрный горошек 6 шт.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Уксус столовый 9% 2 ст.л.

Шаги 90 мин.

  1. Борщевая заправка с капустой на зиму

    Как заготовить борщевую заправку с капустой на зиму? Мелко шинкуем капусту, нарезаем кубиками сладкий перец и натираем на крупной терке морковь.

  2. Борщевая заправка с капустой на зиму

    Выкладываем нарезанные овощи в кастрюлю. Дополняем их солью, сахаром и половиной растительного масла. Перемешиваем и оставляем на 10 минут для выделения сока.

  3. Борщевая заправка с капустой на зиму

    Дальше заготовку кипятим. Дополняем томатной пастой, специями и томим около 20 минут.

  4. Борщевая заправка с капустой на зиму

    Предварительно отвариваем свеклу и натираем ее на крупной терке.

  5. Борщевая заправка с капустой на зиму

    Отправляем свеклу в общую массу. Сюда же кладем измельченный чеснок. Перемешиваем, томим пару минут и вливаем уксус.

  6. Борщевая заправка с капустой на зиму

    Разливаем угощение по банкам, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

  7. Борщевая заправка с капустой на зиму

    Борщевая заправка со свеклой и капустой на зиму готова. Убирайте на хранение!

Борщевая заправка с капустой, морковью и перцем на зиму

Борщевая заправка с капустой, морковью и перцем на зиму порадует вас запоминающимся вкусом, привлекательным видом и питательными свойствами. Из такого продукта вы быстро сварите сытный суп для семейного обеда. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Свекла – 1,7 кг.
  • Капуста белокочанная – 0,9 кг.
  • Лук репчатый – 250 гр.
  • Морковь – 400 гр.
  • Перец болгарский – 2 шт.

Для маринада:

  • Вода – 5 ст.
  • Паста томатная – 7 ст.л.
  • Сахар – 150 гр.
  • Соль – 120 гр.
  • Эссенция уксусная 70% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты для заготовки борщевой заправки с капустой, морковью и перцем на зиму.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 2. Очищаем свеклу, промываем и натираем на крупной терке.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 3. Также поступаем с морковью.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его мелкими кубиками.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 5. Очищаем болгарские перцы от семян и разделываем их небольшой соломкой.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 6. Мелко шинкуем белокочанную капусту ножом.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 7. Все подготовленные овощи складываем в большую кастрюлю.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 8. Хорошенько перемешиваем.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 9. В отдельной кастрюле соединяем воду, томатную пасту, соль и сахар.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 10. Перемешиваем маринад и доводим до кипения его. Слегка остужаем и дополняем уксусной эссенцией.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 11. Заливаем овощи ярким маринадом. Кипятим и варим 20 минут, периодически помешивая.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 13. Раскладываем угощение по банкам. Стерилизуем заготовки в кастрюле с кипящей водой, дно которой устилаем полотенцем 10 минут. Затем закрываем крышками и оставляем до полного остывания.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 13. Борщевая заправка с капустой, морковью и перцем на зиму готова. Убирайте на хранение.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Борщевая заправка с капустой без уксуса на зиму

Борщевая заправка с капустой без уксуса на зиму выйдет невероятно сочной и насыщенной по вкусу. Такой продукт сделает ваш домашний суп ярким и наваристым. Поэтому обязательно берите на заметку простой пошаговый рецепт борщевой заправки на длительное хранение.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 кг.
  • Капуста белокочанная – 1 кг.
  • Помидоры – 1 кг.
  • Лук репчатый – 500 гр.
  • Морковь – 1 кг.
  • Масло растительное – 500 мл.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Кислота лимонная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овощей для заготовки борщевой заправки с капустой без уксуса на зиму.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 2. Очищаем, промываем и натираем свеклу на крупной терке.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 3. Так же поступаем и с морковью.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 4. Промываем помидоры и разделываем их на небольшие кусочки.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 5. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 6. Очищаем репчатый лук и мелко режем его.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 7. Складываем подготовленные овощи в кастрюлю, дополняем их солью, сахаром, лимонной кислотой и растительным маслом.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 8. Доводим заготовку до кипения и после варим на небольшом огне около 40 минут.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 9. Промываем и стерилизуем банки. Кипятим крышки.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 10. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам, закатываем.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 11. Борщевая заправка с капустой без уксуса на зиму готова. Отправляйте на хранение.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Заправка для борща с капустой и томатной пастой

Заправка для борща с капустой и томатной пастой – это универсальный продукт для ваших домашних обедов. Особенно он актуален в зимний сезон, когда нет свежих овощей, а хочется порадовать родных аппетитным супом. Берите на заметку пошаговую кулинарную идею и пополняйте полки вашей кладовой.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Свекла очищенная – 1 кг.
  • Капуста белокочанная – 1 кг.
  • Перец болгарский – 500 гр.
  • Помидоры – 1 кг.
  • Лук репчатый – 500 гр.
  • Морковь – 500 гр.
  • Уксус 9% – 5 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем овощи для приготовления заправки для борща с капустой и томатной пастой. Помидоры режем дольками.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 2. Удаляем из перцев семена и плодоножки. Делим овощи на некрупную соломку.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 3. Соломкой разделываем свеклу, натираем на терке морковь, измельчаем лук. Погружаем все измельченные овощи в кастрюлю. Выливаем растительное масло и ставим на огонь.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 4. Кипятим содержимое и томим на медленном огне около 45 минут, периодически помешивая.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 5. Мелко шинкуем капусту и выкладываем ее в общую массу. Дополняем чесноком и зеленью.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 6. Сюда же отправляем соль, сахар, томатную пасту. Перемешиваем и тушим около 10 минут. В конце вливаем уксус.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 7.  Раскладываем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками, укутываем и даем полностью остыть.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 8. Заправка для борща с капустой и томатной пастой готова. Убирайте на хранение!

Борщевая заправка с капустой на зиму

Борщевая заправка с капустой и помидорами на зиму

Борщевая заправка с капустой и помидорами на зиму порадует вас ярким вкусом, аппетитным видом и особой сочностью. Такой продукт послужит отличной основой для горячих обеденных супов. Обязательно попробуйте заготовить такую заправку по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 кг.
  • Помидоры – 1 кг.
  • Капуста белокочанная – 1 кг.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Морковь – 2 кг.
  • Сахар – 2,5 ст.л.
  • Соль – 0,5 ст.
  • Уксус 9% – ¾ ст.
  • Масло растительное – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для заготовки борщевой заправки с капустой и помидорами на зиму.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту, измельчаем помидоры и репчатый лук.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 3. Натираем морковку на терке с крупными зубчиками.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 4. Очищаем свеклу и также натираем ее на крупной терке.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 5. Все овощи (кроме свеклы) соединяем в большой кастрюле, дополняем их сахаром, солью и растительным маслом. Перемешиваем и томим при слабом кипении 15 минут, периодически помешивая.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 6. Выкладываем в общую массу свеклу.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 7. Выливаем уксус, перемешиваем и готовим еще 10 минут.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 8. Разливаем угощение по банкам, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 9. Борщевая заправка с капустой и помидорами на зиму готова. Убирайте на хранение в прохладное место.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Заправка для борща с капустой, луком и морковью

Заправка для борща с капустой, луком и морковью – это аппетитный и универсальный кулинарный продукт. Угощение послужит яркой и питательной основой для домашнего супа. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Свекла – 1 кг.
  • Капуста белокочанная – 1 кг.
  • Морковь – 500 гр.
  • Помидоры – 500 гр.
  • Лук репчатый– 4 шт.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Соль – 20 гр.
  • Сахар – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем овощи для приготовления заправки для борща с капустой, луком и морковью. Подготовим и остальные ингредиенты.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 3. Свеклу очищаем и натираем на крупной терке.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 4. Натираем морковь на крупной терке, лук режем полукольцами, помидоры – кубиками.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 5. Овощи укладываем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар, растительное масло, немного воды. Перемешиваем и ставим на маленький огонь. Тушим до мягкости всех овощей. Выливаем уксус и готовим еще пару минут.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 6. Раскладываем по горячим стерильным банкам и закатываем. Укутываем в одеяло и оставляем до остывания.

Борщевая заправка с капустой на зиму

Шаг 7. Заправка для борща с капустой, луком и морковью готова. Можно уносить на хранение.

Борщевая заправка с капустой на зиму

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