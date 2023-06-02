Борщевая заправка с капустой на зиму – это универсальная заготовка, которая не будет лишней в любой семье. Из такого продукта можно быстро готовить аппетитные наваристые супы. Для заготовки борщевой заправки на длительное хранение используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов в банках с пошаговыми фотографиями.
Борщевая заправка со свеклой и капустой на зиму
Борщевая заправка со свеклой и капустой на зиму – это простая в исполнении и нужная домашняя заготовка. С таким продуктом вы быстро и легко приготовите аппетитный суп для семейного обеда. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фото.
Ингредиенты –+1.5 л.
- Свекла 3 шт.
- Капуста белокочанная 1 шт.
- Морковь 3 шт.
- Лук репчатый 6 шт.
- Перец болгарский 3 шт.
- Соль 2 ст.л.
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Масло растительное 100 мл.
- Томатная паста 2 ст.л.
- Лавровый лист 1 шт.
- Перец чёрный горошек 6 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Уксус столовый 9% 2 ст.л.
Шаги 90 мин.
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Как заготовить борщевую заправку с капустой на зиму? Мелко шинкуем капусту, нарезаем кубиками сладкий перец и натираем на крупной терке морковь.
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Выкладываем нарезанные овощи в кастрюлю. Дополняем их солью, сахаром и половиной растительного масла. Перемешиваем и оставляем на 10 минут для выделения сока.
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Дальше заготовку кипятим. Дополняем томатной пастой, специями и томим около 20 минут.
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Предварительно отвариваем свеклу и натираем ее на крупной терке.
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Отправляем свеклу в общую массу. Сюда же кладем измельченный чеснок. Перемешиваем, томим пару минут и вливаем уксус.
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Разливаем угощение по банкам, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
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Борщевая заправка со свеклой и капустой на зиму готова. Убирайте на хранение!
Борщевая заправка с капустой, морковью и перцем на зиму
Борщевая заправка с капустой, морковью и перцем на зиму порадует вас запоминающимся вкусом, привлекательным видом и питательными свойствами. Из такого продукта вы быстро сварите сытный суп для семейного обеда. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Свекла – 1,7 кг.
- Капуста белокочанная – 0,9 кг.
- Лук репчатый – 250 гр.
- Морковь – 400 гр.
- Перец болгарский – 2 шт.
Для маринада:
- Вода – 5 ст.
- Паста томатная – 7 ст.л.
- Сахар – 150 гр.
- Соль – 120 гр.
- Эссенция уксусная 70% – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим нужные продукты для заготовки борщевой заправки с капустой, морковью и перцем на зиму.
Шаг 2. Очищаем свеклу, промываем и натираем на крупной терке.
Шаг 3. Также поступаем с морковью.
Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его мелкими кубиками.
Шаг 5. Очищаем болгарские перцы от семян и разделываем их небольшой соломкой.
Шаг 6. Мелко шинкуем белокочанную капусту ножом.
Шаг 7. Все подготовленные овощи складываем в большую кастрюлю.
Шаг 8. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 9. В отдельной кастрюле соединяем воду, томатную пасту, соль и сахар.
Шаг 10. Перемешиваем маринад и доводим до кипения его. Слегка остужаем и дополняем уксусной эссенцией.
Шаг 11. Заливаем овощи ярким маринадом. Кипятим и варим 20 минут, периодически помешивая.
Шаг 13. Раскладываем угощение по банкам. Стерилизуем заготовки в кастрюле с кипящей водой, дно которой устилаем полотенцем 10 минут. Затем закрываем крышками и оставляем до полного остывания.
Шаг 13. Борщевая заправка с капустой, морковью и перцем на зиму готова. Убирайте на хранение.
Борщевая заправка с капустой без уксуса на зиму
Борщевая заправка с капустой без уксуса на зиму выйдет невероятно сочной и насыщенной по вкусу. Такой продукт сделает ваш домашний суп ярким и наваристым. Поэтому обязательно берите на заметку простой пошаговый рецепт борщевой заправки на длительное хранение.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Свекла – 1 кг.
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Помидоры – 1 кг.
- Лук репчатый – 500 гр.
- Морковь – 1 кг.
- Масло растительное – 500 мл.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Кислота лимонная – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овощей для заготовки борщевой заправки с капустой без уксуса на зиму.
Шаг 2. Очищаем, промываем и натираем свеклу на крупной терке.
Шаг 3. Так же поступаем и с морковью.
Шаг 4. Промываем помидоры и разделываем их на небольшие кусочки.
Шаг 5. Мелко шинкуем белокочанную капусту.
Шаг 6. Очищаем репчатый лук и мелко режем его.
Шаг 7. Складываем подготовленные овощи в кастрюлю, дополняем их солью, сахаром, лимонной кислотой и растительным маслом.
Шаг 8. Доводим заготовку до кипения и после варим на небольшом огне около 40 минут.
Шаг 9. Промываем и стерилизуем банки. Кипятим крышки.
Шаг 10. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам, закатываем.
Шаг 11. Борщевая заправка с капустой без уксуса на зиму готова. Отправляйте на хранение.
Заправка для борща с капустой и томатной пастой
Заправка для борща с капустой и томатной пастой – это универсальный продукт для ваших домашних обедов. Особенно он актуален в зимний сезон, когда нет свежих овощей, а хочется порадовать родных аппетитным супом. Берите на заметку пошаговую кулинарную идею и пополняйте полки вашей кладовой.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Свекла очищенная – 1 кг.
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Перец болгарский – 500 гр.
- Помидоры – 1 кг.
- Лук репчатый – 500 гр.
- Морковь – 500 гр.
- Уксус 9% – 5 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Масло растительное – 100 мл.
- Чеснок – 1 головка.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и промываем овощи для приготовления заправки для борща с капустой и томатной пастой. Помидоры режем дольками.
Шаг 2. Удаляем из перцев семена и плодоножки. Делим овощи на некрупную соломку.
Шаг 3. Соломкой разделываем свеклу, натираем на терке морковь, измельчаем лук. Погружаем все измельченные овощи в кастрюлю. Выливаем растительное масло и ставим на огонь.
Шаг 4. Кипятим содержимое и томим на медленном огне около 45 минут, периодически помешивая.
Шаг 5. Мелко шинкуем капусту и выкладываем ее в общую массу. Дополняем чесноком и зеленью.
Шаг 6. Сюда же отправляем соль, сахар, томатную пасту. Перемешиваем и тушим около 10 минут. В конце вливаем уксус.
Шаг 7. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 8. Заправка для борща с капустой и томатной пастой готова. Убирайте на хранение!
Борщевая заправка с капустой и помидорами на зиму
Борщевая заправка с капустой и помидорами на зиму порадует вас ярким вкусом, аппетитным видом и особой сочностью. Такой продукт послужит отличной основой для горячих обеденных супов. Обязательно попробуйте заготовить такую заправку по нашему проверенному рецепту.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2,5 л.
Ингредиенты:
- Свекла – 1 кг.
- Помидоры – 1 кг.
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Лук репчатый – 1 кг.
- Морковь – 2 кг.
- Сахар – 2,5 ст.л.
- Соль – 0,5 ст.
- Уксус 9% – ¾ ст.
- Масло растительное – 1 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для заготовки борщевой заправки с капустой и помидорами на зиму.
Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту, измельчаем помидоры и репчатый лук.
Шаг 3. Натираем морковку на терке с крупными зубчиками.
Шаг 4. Очищаем свеклу и также натираем ее на крупной терке.
Шаг 5. Все овощи (кроме свеклы) соединяем в большой кастрюле, дополняем их сахаром, солью и растительным маслом. Перемешиваем и томим при слабом кипении 15 минут, периодически помешивая.
Шаг 6. Выкладываем в общую массу свеклу.
Шаг 7. Выливаем уксус, перемешиваем и готовим еще 10 минут.
Шаг 8. Разливаем угощение по банкам, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.
Шаг 9. Борщевая заправка с капустой и помидорами на зиму готова. Убирайте на хранение в прохладное место.
Заправка для борща с капустой, луком и морковью
Заправка для борща с капустой, луком и морковью – это аппетитный и универсальный кулинарный продукт. Угощение послужит яркой и питательной основой для домашнего супа. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Свекла – 1 кг.
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Морковь – 500 гр.
- Помидоры – 500 гр.
- Лук репчатый– 4 шт.
- Масло растительное – 100 мл.
- Уксус 9% – 50 мл.
- Соль – 20 гр.
- Сахар – 20 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем и очищаем овощи для приготовления заправки для борща с капустой, луком и морковью. Подготовим и остальные ингредиенты.
Шаг 2. Мелко шинкуем белокочанную капусту.
Шаг 3. Свеклу очищаем и натираем на крупной терке.
Шаг 4. Натираем морковь на крупной терке, лук режем полукольцами, помидоры – кубиками.
Шаг 5. Овощи укладываем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар, растительное масло, немного воды. Перемешиваем и ставим на маленький огонь. Тушим до мягкости всех овощей. Выливаем уксус и готовим еще пару минут.
Шаг 6. Раскладываем по горячим стерильным банкам и закатываем. Укутываем в одеяло и оставляем до остывания.
Шаг 7. Заправка для борща с капустой, луком и морковью готова. Можно уносить на хранение.