Борщовая заправка с помидорами, перцем и морковью на зиму – это яркая и нужная заготовка для большой семьи. С таким продуктом вы в любое время приготовите наваристый суп для сытного обеда. Для заготовки заправки используйте кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Заправка для борща на зиму из свеклы, моркови, помидоров и перца
Заправка для борща на зиму из свеклы, моркови, помидоров и перца – это универсальный продукт для ваших домашних обедов. Особенно такая заготовка пригодится зимой, когда нет свежих овощей, а хочется порадовать близких аппетитным супом. Берите на заметку пошаговую кулинарную идею и пополняйте полки вашей кладовой.
Ингредиенты –+2.5 л.
- Свекла 2 кг
- Помидоры 6 кг
- Лук репчатый 2 кг
- Перец болгарский 2 кг
- Морковь 2 кг
- Для заливки:
- Масло растительное ⅔ л.
- Уксус столовый 9% 200 мл.
- Соль 4 ст.л.
- Сахар-песок ½ кг
- Вода 1 ст.
Шаги 60 мин.
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Начнем заготовку заправки для борща на зиму из свеклы, моркови, помидоров и перца с подготовки овощей. Помидоры промываем и режем кубиками.
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Очищаем перцы от семян и режем тонкой соломкой.
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Натираем морковь на крупной терке.
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Так же поступаем со свеклой, которую предварительно очищаем.
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Тонкими полукольцами режем репчатый лук.
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Соединяем все продукты для заливки, кипятим и даем остыть.
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Все подготовленные овощи дополняем заливкой. Варим на небольшом огне 30-40 минут, периодически помешивая. После разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.
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Заправка для борща на зиму из свеклы, моркови, помидоров и перца готова. Уносите на хранение!
Заправка для борща с помидорами, перцем, капустой и морковью
Заправка для борща с помидорами, перцем, капустой и морковью порадует вас несложным кулинарным процессом и вкуснейшим результатом. Такой продукт пригодится для приготовления аппетитных супов к горячему обеду. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею!
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 30 минут
Порции – 5 л.
Ингредиенты:
- Свекла – 2 кг.
- Помидоры – 0,5 кг.
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Морковь – 0,7 кг.
- Перец болгарский – 4 шт.
- Яблоко кислое – 4 шт.
- Лук репчатый – 4 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Масло растительное – 1 ст.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Кислота уксусная 70% – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рассказываем, как заготовить заправку для борща с помидорами, перцем, капустой и морковью. Промываем помидоры и прокручиваем их через мясорубку.
Шаг 2. Очищаем свеклу. Режем ее небольшими брусочками или натираем на крупной терке.
Шаг 3. Морковку натираем на терке.
Шаг 4. Очищаем перцы от семян и режем их тонкой соломкой.
Шаг 5. Промываем и мелко шинкуем капусту.
Шаг 6. Очищаем чеснок и разделываем его на крупные части.
Шаг 7. Хорошо промываем яблоки и режем на небольшие произвольные куски.
Шаг 8. Все продукты соединяем в большой кастрюле. Сюда же отправляем измельченный лук. Дополняем растительным маслом, солью и сахаром.
Шаг 9. Доводим до кипения и томим на слабом огне в течение 20 минут. В конце вливаем уксусную эссенцию, варим еще 5 минут. Разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.
Шаг 10. Заправка для борща с помидорами, перцем, капустой и морковью готова. Убирайте на хранение.
Борщовая заправка с помидорами, перцем и морковью без уксуса
Борщовая заправка с помидорами, перцем и морковью без уксуса порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным видом. Угощение послужит отличной основой для сытных домашних супов. Готовьте заправку на длительное хранение по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 3 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 3,5 л.
Ингредиенты:
- Свекла – 1 кг.
- Лук репчатый – 500 гр.
- Морковь – 1 кг.
- Перец болгарский – 500 гр.
- Помидоры – 3 кг.
- Соль – 1 ст.л.
- Масло растительное – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Начнем приготовление борщовой заправки с помидорами, перцем и морковью без уксуса. Очищаем репчатый лук и измельчаем его.
Шаг 2. Обжариваем лук до румянца в кастрюле с толстым дном на растительном масле.
Шаг 3. Натираем морковь на крупной терке и выкладываем ее к луку. Перемешиваем и жарим все вместе около 10 минут.
Шаг 4. Дополняем овощи тертой на крупной терке и предварительно очищенной свеклой. Перемешиваем и жарим еще 10 минут.
Шаг 5. Через мясорубку измельчаем помидоры и болгарские перцы. Выкладываем в кастрюлю. Солим и варим после закипания 1-1,5 часа на слабом огне.
Шаг 6. Горячее угощение раскладываем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.
Шаг 7. Борщовая заправка с помидорами, перцем и морковью без уксуса готова. Убирайте на хранение в подходящее место.
Заправка для борща из свеклы, помидоров, моркови и перца с уксусом
Заправка для борща из свеклы, помидоров, моркови и перца с уксусом – это универсальный кулинарный продукт. Угощение послужит интересной и питательной основой для домашнего супа. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Свекла – 1,5 кг.
- Лук репчатый – 0,5 кг.
- Морковь – 0,8 кг.
- Перец болгарский – 0,8 кг.
- Помидоры – 1 кг.
- Чеснок – 100 гр.
- Укроп – 1 пучок.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Сахар – 50 гр.
- Уксус 9% – 70 мл.
- Жир свиной – 80 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем и очищаем овощи для заготовки заправки для борща из свеклы, помидоров, моркови и перца с уксусом.
Шаг 2. Натираем свеклу на терке и выкладываем ее в кастрюлю. Дополняем сахаром, уксусом. Томим до мягкости на небольшом огне.
Шаг 3. Ошпариваем помидоры, охлаждаем их и очищаем от кожуры.
Шаг 4. Мелко рубим очищенный ингредиент.
Шаг 5. Выкладываем помидоры на разогретую сковороду.
Шаг 6. Томим на медленном огне до размягчения и испарения жидкости.
Шаг 7. Измельчаем репчатый лук. Морковь натираем или разделываем тонкими брусочками.
Шаг 8. Очищаем чеснок и мелко рубим его ножом.
Шаг 9. Лук и морковь жарим до мягкости на свином жире. Добавляем к ним чеснок.
Шаг 10. Очищаем болгарские перцы от семян и некрупно нарезаем их.
Шаг 11. Отправляем в общую массу. Перемешиваем и жарим 5 минут.
Шаг 12. Выкладываем обжаренные овощи к свекле.
Шаг 13. Также выкладываем смесь из помидоров. Солим содержимое.
Шаг 14. Тушим 10 минут, периодически помешивая.
Шаг 15. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закатываем и даем полностью остыть.
Шаг 16. Заправка для борща из свеклы, помидоров, моркови и перца с уксусом готова. Убирайте на хранение!
Борщовая заправка с помидорами, перцем и фасолью
Борщовая заправка с помидорами, перцев и фасолью порадует вас ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Из такого продукта вы быстро сварите сытный суп для семейного обеда. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.
Время готовки – 2 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 4 л.
Ингредиенты:
- Свекла – 1 кг.
- Фасоль – 350 гр.
- Морковь – 0,5 кг.
- Помидоры – 1,5 кг.
- Перец болгарский – 0,6 кг.
- Лук репчатый – 0,4 кг.
- Соль – 90 гр.
- Сахар – 90 гр.
- Эссенция уксусная 70% – 2 ст.л.
- Петрушка – 1 пучок.
- Масло растительное – 230 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки борщовой заправки с помидорами, перцем и фасолью первым делом вымачиваем фасоль. Можно подержать ее в воде 1 час. Затем ее нужно отварить до полуготовности.
Шаг 2. Очищаем морковь, натираем ее на терке или измельчаем в кухонном комбайне.
Шаг 3. Так же поступаем со свеклой.
Шаг 4. Измельчаем помидоры.
Шаг 5. Очищаем болгарские перцы от семян и режем на небольшие кусочки.
Шаг 6. Разогреваем казан с растительным маслом. Обжариваем на нем измельченный лук до румянца и дополняем его массой из помидоров.
Шаг 7. Тушим 7 минут и выкладываем сюда свеклу.
Шаг 8. Перемешиваем, томим 15 минут и добавляем морковь.
Шаг 9. После мягкости всех овощей выкладываем болгарские перцы.
Шаг 10. Добавляем сюда фасоль.
Шаг 11. Солим, дополняем сахаром. Перемешиваем и тушим до готовности фасоли и перцев.
Шаг 12. В конце добавляем измельченную петрушку.
Шаг 13. Выключаем огонь и вмешиваем сюда уксусную эссенцию.
Шаг 14. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам.
Шаг 15. Закрываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.
Шаг 16. Борщовая заправка с помидорами, перцев и фасолью готова!
Заправка для борща с перцем, помидорами и лимонной кислотой
Заправка для борща с перцем, помидорами и лимонной кислотой – это простая в исполнении и нужная домашняя заготовка. С таким продуктом вы быстро и легко приготовите аппетитный суп для семейного обеда. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фото.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
На 3 пол-литровые банки:
- Свекла – 4 шт.
- Перец болгарский – 4 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Помидоры – 5 шт.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Кислота лимонная – 0,5 ч.л.
- Кипяток – 1 ст.
- Масло растительное – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Приготовим заправку для борща с перцем, помидорами и лимонной кислотой. Подготовим нужные продукты.
Шаг 2. Очищенную свеклу режем небольшими кубиками.
Шаг 3. Так же поступаем с морковкой.
Шаг 4. Разогреваем казан с растительным маслом. Жарим на нем свеклу и морковь около 5-10 минут.
Шаг 5. Измельчаем репчатый лук.
Шаг 6. Выкладываем его в общую массу и готовим еще столько же.
Шаг 7. Измельчаем болгарский перец.
Шаг 8. На небольшие кубики разделываем помидоры.
Шаг 9. Отправляем овощи в общую массу. Засыпаем солью и сахаром. Тушим около 15 минут и выливаем стакан кипятка. Томим еще 5 минут, добавляем лимонную кислоту.
Шаг 10. Стерилизуем банки и кипятим крышки.
Шаг 11. Наполняем банки горячей заготовкой. Закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.
Шаг 12. Заправка для борща с перцем, помидорами и лимонной кислотой готова!