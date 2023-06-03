Борщовая заправка с помидорами, перцем и морковью на зиму – это яркая и нужная заготовка для большой семьи. С таким продуктом вы в любое время приготовите наваристый суп для сытного обеда. Для заготовки заправки используйте кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Заправка для борща на зиму из свеклы, моркови, помидоров и перца

Заправка для борща на зиму из свеклы, моркови, помидоров и перца – это универсальный продукт для ваших домашних обедов. Особенно такая заготовка пригодится зимой, когда нет свежих овощей, а хочется порадовать близких аппетитным супом. Берите на заметку пошаговую кулинарную идею и пополняйте полки вашей кладовой.

Ингредиенты –+2.5 л.

Свекла 2 кг

Помидоры 6 кг

Лук репчатый 2 кг

Перец болгарский 2 кг

Морковь 2 кг

Для заливки:

Масло растительное ⅔ л.

Уксус столовый 9% 200 мл.

Соль 4 ст.л.

Сахар-песок ½ кг

Вода 1 ст.

Шаги 60 мин.

Начнем заготовку заправки для борща на зиму из свеклы, моркови, помидоров и перца с подготовки овощей. Помидоры промываем и режем кубиками. Очищаем перцы от семян и режем тонкой соломкой. Натираем морковь на крупной терке. Так же поступаем со свеклой, которую предварительно очищаем. Тонкими полукольцами режем репчатый лук. Соединяем все продукты для заливки, кипятим и даем остыть. Все подготовленные овощи дополняем заливкой. Варим на небольшом огне 30-40 минут, периодически помешивая. После разливаем по стерилизованным банкам и закатываем. Заправка для борща на зиму из свеклы, моркови, помидоров и перца готова. Уносите на хранение!

Заправка для борща с помидорами, перцем, капустой и морковью

Заправка для борща с помидорами, перцем, капустой и морковью порадует вас несложным кулинарным процессом и вкуснейшим результатом. Такой продукт пригодится для приготовления аппетитных супов к горячему обеду. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

Свекла – 2 кг.

Помидоры – 0,5 кг.

Капуста белокочанная – 1 кг.

Морковь – 0,7 кг.

Перец болгарский – 4 шт.

Яблоко кислое – 4 шт.

Лук репчатый – 4 шт.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 1 ст.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Кислота уксусная 70% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как заготовить заправку для борща с помидорами, перцем, капустой и морковью. Промываем помидоры и прокручиваем их через мясорубку.

Шаг 2. Очищаем свеклу. Режем ее небольшими брусочками или натираем на крупной терке.

Шаг 3. Морковку натираем на терке.

Шаг 4. Очищаем перцы от семян и режем их тонкой соломкой.

Шаг 5. Промываем и мелко шинкуем капусту.

Шаг 6. Очищаем чеснок и разделываем его на крупные части.

Шаг 7. Хорошо промываем яблоки и режем на небольшие произвольные куски.

Шаг 8. Все продукты соединяем в большой кастрюле. Сюда же отправляем измельченный лук. Дополняем растительным маслом, солью и сахаром.

Шаг 9. Доводим до кипения и томим на слабом огне в течение 20 минут. В конце вливаем уксусную эссенцию, варим еще 5 минут. Разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Шаг 10. Заправка для борща с помидорами, перцем, капустой и морковью готова. Убирайте на хранение.

Борщовая заправка с помидорами, перцем и морковью без уксуса

Борщовая заправка с помидорами, перцем и морковью без уксуса порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным видом. Угощение послужит отличной основой для сытных домашних супов. Готовьте заправку на длительное хранение по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Свекла – 1 кг.

Лук репчатый – 500 гр.

Морковь – 1 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Помидоры – 3 кг.

Соль – 1 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем приготовление борщовой заправки с помидорами, перцем и морковью без уксуса. Очищаем репчатый лук и измельчаем его.

Шаг 2. Обжариваем лук до румянца в кастрюле с толстым дном на растительном масле.

Шаг 3. Натираем морковь на крупной терке и выкладываем ее к луку. Перемешиваем и жарим все вместе около 10 минут.

Шаг 4. Дополняем овощи тертой на крупной терке и предварительно очищенной свеклой. Перемешиваем и жарим еще 10 минут.

Шаг 5. Через мясорубку измельчаем помидоры и болгарские перцы. Выкладываем в кастрюлю. Солим и варим после закипания 1-1,5 часа на слабом огне.

Шаг 6. Горячее угощение раскладываем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 7. Борщовая заправка с помидорами, перцем и морковью без уксуса готова. Убирайте на хранение в подходящее место.

Заправка для борща из свеклы, помидоров, моркови и перца с уксусом

Заправка для борща из свеклы, помидоров, моркови и перца с уксусом – это универсальный кулинарный продукт. Угощение послужит интересной и питательной основой для домашнего супа. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Свекла – 1,5 кг.

Лук репчатый – 0,5 кг.

Морковь – 0,8 кг.

Перец болгарский – 0,8 кг.

Помидоры – 1 кг.

Чеснок – 100 гр.

Укроп – 1 пучок.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар – 50 гр.

Уксус 9% – 70 мл.

Жир свиной – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем овощи для заготовки заправки для борща из свеклы, помидоров, моркови и перца с уксусом.

Шаг 2. Натираем свеклу на терке и выкладываем ее в кастрюлю. Дополняем сахаром, уксусом. Томим до мягкости на небольшом огне.

Шаг 3. Ошпариваем помидоры, охлаждаем их и очищаем от кожуры.

Шаг 4. Мелко рубим очищенный ингредиент.

Шаг 5. Выкладываем помидоры на разогретую сковороду.

Шаг 6. Томим на медленном огне до размягчения и испарения жидкости.

Шаг 7. Измельчаем репчатый лук. Морковь натираем или разделываем тонкими брусочками.

Шаг 8. Очищаем чеснок и мелко рубим его ножом.

Шаг 9. Лук и морковь жарим до мягкости на свином жире. Добавляем к ним чеснок.

Шаг 10. Очищаем болгарские перцы от семян и некрупно нарезаем их.

Шаг 11. Отправляем в общую массу. Перемешиваем и жарим 5 минут.

Шаг 12. Выкладываем обжаренные овощи к свекле.

Шаг 13. Также выкладываем смесь из помидоров. Солим содержимое.

Шаг 14. Тушим 10 минут, периодически помешивая.

Шаг 15. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закатываем и даем полностью остыть.

Шаг 16. Заправка для борща из свеклы, помидоров, моркови и перца с уксусом готова. Убирайте на хранение!

Борщовая заправка с помидорами, перцем и фасолью

Борщовая заправка с помидорами, перцев и фасолью порадует вас ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Из такого продукта вы быстро сварите сытный суп для семейного обеда. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4 л.

Ингредиенты:

Свекла – 1 кг.

Фасоль – 350 гр.

Морковь – 0,5 кг.

Помидоры – 1,5 кг.

Перец болгарский – 0,6 кг.

Лук репчатый – 0,4 кг.

Соль – 90 гр.

Сахар – 90 гр.

Эссенция уксусная 70% – 2 ст.л.

Петрушка – 1 пучок.

Масло растительное – 230 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки борщовой заправки с помидорами, перцем и фасолью первым делом вымачиваем фасоль. Можно подержать ее в воде 1 час. Затем ее нужно отварить до полуготовности.

Шаг 2. Очищаем морковь, натираем ее на терке или измельчаем в кухонном комбайне.

Шаг 3. Так же поступаем со свеклой.

Шаг 4. Измельчаем помидоры.

Шаг 5. Очищаем болгарские перцы от семян и режем на небольшие кусочки.

Шаг 6. Разогреваем казан с растительным маслом. Обжариваем на нем измельченный лук до румянца и дополняем его массой из помидоров.

Шаг 7. Тушим 7 минут и выкладываем сюда свеклу.

Шаг 8. Перемешиваем, томим 15 минут и добавляем морковь.

Шаг 9. После мягкости всех овощей выкладываем болгарские перцы.

Шаг 10. Добавляем сюда фасоль.

Шаг 11. Солим, дополняем сахаром. Перемешиваем и тушим до готовности фасоли и перцев.

Шаг 12. В конце добавляем измельченную петрушку.

Шаг 13. Выключаем огонь и вмешиваем сюда уксусную эссенцию.

Шаг 14. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 15. Закрываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 16. Борщовая заправка с помидорами, перцев и фасолью готова!

Заправка для борща с перцем, помидорами и лимонной кислотой

Заправка для борща с перцем, помидорами и лимонной кислотой – это простая в исполнении и нужная домашняя заготовка. С таким продуктом вы быстро и легко приготовите аппетитный суп для семейного обеда. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 3 пол-литровые банки:

Свекла – 4 шт.

Перец болгарский – 4 шт.

Морковь – 3 шт.

Помидоры – 5 шт.

Лук репчатый – 3 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Кипяток – 1 ст.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим заправку для борща с перцем, помидорами и лимонной кислотой. Подготовим нужные продукты.

Шаг 2. Очищенную свеклу режем небольшими кубиками.

Шаг 3. Так же поступаем с морковкой.

Шаг 4. Разогреваем казан с растительным маслом. Жарим на нем свеклу и морковь около 5-10 минут.

Шаг 5. Измельчаем репчатый лук.

Шаг 6. Выкладываем его в общую массу и готовим еще столько же.

Шаг 7. Измельчаем болгарский перец.

Шаг 8. На небольшие кубики разделываем помидоры.

Шаг 9. Отправляем овощи в общую массу. Засыпаем солью и сахаром. Тушим около 15 минут и выливаем стакан кипятка. Томим еще 5 минут, добавляем лимонную кислоту.

Шаг 10. Стерилизуем банки и кипятим крышки.

Шаг 11. Наполняем банки горячей заготовкой. Закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.

Шаг 12. Заправка для борща с перцем, помидорами и лимонной кислотой готова!