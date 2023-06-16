Боярышник на зиму

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Боярышник на зиму – это заготовка вкусной, полезной и лечебной ягоды в разных вариантах: в виде варенья, джема, полезного напитка и целой гаммы сладостей. Для заготовки подходит как крупный садовый боярышник, так и мелкий дикий. Хорошо дополняют боярышник цитрусовые фрукты и яблоки. Рецепты отличаются многообразием, а выбрать по личному вкусу вам позволит предложенная тема.

Компот из боярышника на зиму

Компот из боярышника на зиму будет у вас вкусным и полезным напитком. Готовится он просто и подобно компотам из других ягод и фруктов. В этом рецепте готовим компот методом двукратной заливки сахарным сиропом. На 3-х литровую банку берется не более 400 гр. ягод, чтобы не было вреда для здоровья.

Боярышник на зиму

Ингредиенты –+3 л.

  • Боярышник 1 кг
  • Сахар-песок 400 гр.
  • Вода 2.8 л.

Шаги 60 мин.

  1. Боярышник на зиму

    Как заготовить боярышник на зиму? Важно выбрать хорошие ягоды, не сморщенные и не пересушенные. Боярышник перебрать, промыть под проточной водой и пересыпать в стерильную 3-х литровую банку.

  2. Боярышник на зиму

    Из указанного в рецепте количества воды и сахара сварить сироп. Половиной сиропа залить боярышник в банке. Затем банку прикрыть прокипяченной крышкой и оставить на 20 минут для настаивания.

  3. Боярышник на зиму

    По истечении этого времени сироп из банки через специальную крышку перелить в ту же кастрюлю и повторно довести до кипения.

  4. Боярышник на зиму

    Кипящим сиропом повторно и полностью залить боярышник, затем герметично банку закрыть крышкой. Поставить ее на крышку и прикрыть махровым полотенцем. Приготовленный и остуженный компот из боярышника на зиму перенести в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Варенье из боярышника на зиму

Варенье из боярышника на зиму будет у вас не только вкусным десертом, но и лекарством при разных заболеваниях, ведь целебных свойств у этой ягоды много. В этом рецепте боярышник сначала замачиваем в сахарном сиропе, а затем однократно варим. Вкус ягод подчеркнем лимонной кислотой, а для аромата добавим ваниль. Готовим варенье с косточкой.

Время готовки: 14 часов.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

  • Боярышник – 1 кг.
  • Сахар – 1 кг.
  • Вода – 300 мл.
  • Лимонная кислота – ¼ ч.л.
  • Ванилин – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для варенья выберите ягоды садового боярышника, которые содержат больше мякоти.

Боярышник на зиму

Шаг 2. Боярышник тщательно переберите, удаляя мелкий мусор и поврежденные ягоды.

Боярышник на зиму

Шаг 3. Затем их хорошо промойте на дуршлаге под проточной водой.

Боярышник на зиму

Шаг 4. Промытый боярышник ровным слоем уложите на полотенце и просушите.

Боярышник на зиму

Шаг 5. В кастрюлю для варки варенья насыпьте сахар в указанном в рецепте количестве и налейте 300 мл чистой воды.

Боярышник на зиму

Шаг 6. На небольшом огне и при помешивании сварите сироп.

Боярышник на зиму

Шаг 7. В горячий сироп пересыпьте обсушенный боярышник.

Боярышник на зиму

Шаг 8. Силиконовой лопаткой ягоды с сиропом аккуратно перемешайте и оставьте на 12 часов при комнатной температуре для настаивания.

Боярышник на зиму

Шаг 9. По истечении этого времени варенье доведите до кипения и поварите на небольшом огне в продолжение 25 минут. Пенку периодически снимайте. Для более густого сиропа варку можно увеличить до 40 минут. К концу варки добавьте в варенье лимонную кислоту и щепотку ванилина.

Боярышник на зиму

Шаг 10. Затем огонь выключите, поверх кастрюли положите полотенце и крышку, что нужно для сбора конденсата, и оставьте варенье для остывания на 1-2 часа.

Боярышник на зиму

Шаг 11. Приготовленное варенье из боярышника на зиму разложите по сухим чистым банкам, плотно закройте крышками и переставьте в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Боярышник на зиму

Боярышник с медом на зиму

Боярышник с медом на зиму имеет двойную пользу и его заготавливают подобно джему: проваривают ягоды в воде, перетирают на сито и варят с медом. В этой заготовке мед будет альтернативой сахару.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

  • Боярышник – 1 кг.
  • Мед – 700 гр.
  • Вода – 500 мл.
  • Лимонная кислота – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранные для этой заготовки ягоды боярышника перебрать и удалить поврежденные, мятые ягоды можно оставить.

Боярышник на зиму

Шаг 2. Затем боярышник тщательно промыть под проточной водой.

Боярышник на зиму

Шаг 3. Чистые ягоды пересыпать в кастрюлю для варки варенья, залить чистой водой и проварить в течение 20 минут, не больше.

Боярышник на зиму

Шаг 4. Небольшими порциями перетереть отваренный боярышник через крупное сито. Чтобы ягоды легче перетирались, добавлять к ним немного отвара.

Боярышник на зиму

Шаг 5. В результате этого у вас получится жидкая однородная масса. Ее переложить в кастрюлю к отвару, перемешать и поставить на небольшой огонь.

Боярышник на зиму

Шаг 6. Затем к боярышниковой массе добавить мед и хорошо перемешать до полного его растворения. Поварить боярышник при периодическом помешивании в продолжение 30 минут и в конце добавить лимонную кислоту.

Боярышник на зиму

Шаг 7. Горячую массу разложить по сухим стерильным банкам, герметично закупорить и полностью остудить. Приготовленный боярышник с медом на зиму хранить только в темном и прохладном месте. Удачных и вкусных заготовок!

Боярышник на зиму

Джем из боярышника

Джем из боярышника в домашних условиях готовят как для вкусного десерта, так и как хорошее средство для укрепления иммунитета, ведь эта ягода богата витаминами. Для джема выбирают содовые сорта боярышника с большим содержанием мякоти. От времени варки напрямую зависит консистенция джема.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

  • Боярышник – 1 кг.
  • Сахар – 700 гр.
  • Вода – 500 мл.
  • Лимон – 1.5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для джема сразу отмерьте, согласно пропорции рецепта. Боярышник переберите, хорошо промойте и пересыпьте в кастрюлю для варки джема.

Боярышник на зиму

Шаг 2. Налейте к ягодам 400 мл чистой воды, доведите все до кипения.

Боярышник на зиму

Шаг 3. Поварите боярышник несколько минут, чтобы ягоды стали мягкими.

Боярышник на зиму

Шаг 4. Затем откиньте его на дуршлаг и переложите в другую посуду, а отвар оставьте.

Боярышник на зиму

Шаг 5. Порционно и добавляя немного отвара, протрите боярышник через сито.

Боярышник на зиму

Шаг 6. Ягодный жмых можете выбросить.

Боярышник на зиму

Шаг 7. Протертую массу переложите в отвар, и насыпьте нужное количество сахара.

Боярышник на зиму

Шаг 8. На небольшом огне и при периодическом помешивании поварите джем не менее 10 минут, чтобы консистенция его получилась, как у густой сметаны. К концу варки налейте к джему сок лимона.

Боярышник на зиму

Шаг 9. Приготовленный джем из боярышника разложите по сухим стерильным банкам, закройте обычными пластмассовыми крышками и поставьте на хранение в подвал или холодильник. Удачных и вкусных заготовок!

Боярышник на зиму

Компот из боярышника с апельсином на зиму

Вкус, да и полезные свойства компота из боярышника на зиму дополняют апельсином и лимоном. В этом рецепте компот варим в кастрюле, переливаем в стерильную банку, стерилизуем и закатываем. Для особого аромата и свежести добавим к компоту немного мяты с корицей.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3 л.

Ингредиенты:

  • Боярышник – 300 гр.
  • Сахар – от 100 гр.
  • Вода – 2.5 л.
  • Апельсин крупный – 1 шт.
  • Мята – 1 пучок.
  • Корица – 1 палочка.
  • Лимонная кислота – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Боярышник переберите, удалив мелкий мусор с поврежденными ягодами, хорошо промойте и салфеткой уберите лишнюю влагу.

Боярышник на зиму

Шаг 2. Тщательно промойте апельсин, снимите кожуру, а мякоть нарежьте кусочками, удалив косточки и белые перегородки.

Боярышник на зиму

Шаг 3. В кастрюлю переложите боярышник, нарезку апельсина и промытый пучок свежей мяты.

Боярышник на зиму

Шаг 4. Затем добавьте палочку корицы, насыпьте сахар в количестве не менее 100 гр. и залейте все 2,5 литрами чистой воды.

Боярышник на зиму

Шаг 5. Доведите компот до кипения и поварите на небольшом огне в продолжение 15 минут. Любым способом простерилизуйте 3 литровую банку с крышкой.

Боярышник на зиму

Шаг 6. К концу варки добавьте к компоту лимонную кислоту, сахар по вкусу и огонь выключите. Приготовленный компот из боярышника с апельсином на зиму перелейте в банку, герметично закройте крышкой, поставьте дном вверх и до полного остывания накройте махровым полотенцем. Остывший компот переставьте в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Боярышник на зиму

Компот из боярышника и яблок на зиму

Компот из боярышника и яблок на зиму, как распространенных и доступных у нас ягод и фруктов, будет у вас вкусной и полезной заготовкой. Сам боярышник, несмотря на яркий цвет и лечебные свойства, вкус имеет невыраженный, поэтому его дополняют разными плодами. Готовка компота из боярышника не отличается от других вариантов готовки фруктово-ягодных компотов. В этом рецепте готовим его методом двойной заливки сахарным сиропом.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3 л.

Ингредиенты:

  • Боярышник – 400 гр.
  • Яблоки – 300 гр.
  • Сахар – 250 гр.
  • Вода – 2.5 л.
  • Лимон – 2 дольки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для этой заготовки сразу простерилизуйте банки с крышками. Переберите боярышник, удаляя сухие кончики и поврежденные ягоды. Затем боярышник хорошо промойте под проточной водой.

Боярышник на зиму

Шаг 2. Яблоки, лучше кислого сорта, также промойте и нарежьте тонкими дольками.

Боярышник на зиму

Шаг 3. В отдельной кастрюле сварите сироп из указанной в рецепте пропорции воды и сахара.

Боярышник на зиму

Шаг 4. В банки переложите чистый боярышник, заполняя их не более, чем на ¼ объема.

Боярышник на зиму

Шаг 5. Поверх боярышника положите нарезку яблок.

Боярышник на зиму

Шаг 6. Затем добавьте в банки лимонные дольки.

Боярышник на зиму

Шаг 7. Залейте полностью боярышник с яблоками кипящим сиропом, прикройте крышками и оставьте на 20 минут для настаивания.

Боярышник на зиму

Шаг 8. По истечении этого времени сироп из банок через специальную крышку слейте в кастрюлю и повторно закипятите.

Боярышник на зиму

Шаг 9. Кипящим сиропом повторно залейте боярышник с яблоками и банки сразу герметично закупорьте. Приготовленный компот из боярышника и яблок на зиму поставьте на крышки, на сутки накройте «шубой» и после остывания переставьте в место для хранения ваших консерваций. Напиток хорошо хранится и при комнатной температуре. Удачных и вкусных заготовок!

Боярышник на зиму

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