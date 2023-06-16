Боярышник на зиму – это заготовка вкусной, полезной и лечебной ягоды в разных вариантах: в виде варенья, джема, полезного напитка и целой гаммы сладостей. Для заготовки подходит как крупный садовый боярышник, так и мелкий дикий. Хорошо дополняют боярышник цитрусовые фрукты и яблоки. Рецепты отличаются многообразием, а выбрать по личному вкусу вам позволит предложенная тема.

Компот из боярышника на зиму

Компот из боярышника на зиму будет у вас вкусным и полезным напитком. Готовится он просто и подобно компотам из других ягод и фруктов. В этом рецепте готовим компот методом двукратной заливки сахарным сиропом. На 3-х литровую банку берется не более 400 гр. ягод, чтобы не было вреда для здоровья.

Ингредиенты –+3 л.

Боярышник 1 кг

Сахар-песок 400 гр.

Вода 2.8 л.

Шаги 60 мин.

Как заготовить боярышник на зиму? Важно выбрать хорошие ягоды, не сморщенные и не пересушенные. Боярышник перебрать, промыть под проточной водой и пересыпать в стерильную 3-х литровую банку. Из указанного в рецепте количества воды и сахара сварить сироп. Половиной сиропа залить боярышник в банке. Затем банку прикрыть прокипяченной крышкой и оставить на 20 минут для настаивания. По истечении этого времени сироп из банки через специальную крышку перелить в ту же кастрюлю и повторно довести до кипения. Кипящим сиропом повторно и полностью залить боярышник, затем герметично банку закрыть крышкой. Поставить ее на крышку и прикрыть махровым полотенцем. Приготовленный и остуженный компот из боярышника на зиму перенести в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Варенье из боярышника на зиму

Варенье из боярышника на зиму будет у вас не только вкусным десертом, но и лекарством при разных заболеваниях, ведь целебных свойств у этой ягоды много. В этом рецепте боярышник сначала замачиваем в сахарном сиропе, а затем однократно варим. Вкус ягод подчеркнем лимонной кислотой, а для аромата добавим ваниль. Готовим варенье с косточкой.

Время готовки: 14 часов.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Боярышник – 1 кг.

Сахар – 1 кг.

Вода – 300 мл.

Лимонная кислота – ¼ ч.л.

Ванилин – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для варенья выберите ягоды садового боярышника, которые содержат больше мякоти.

Шаг 2. Боярышник тщательно переберите, удаляя мелкий мусор и поврежденные ягоды.

Шаг 3. Затем их хорошо промойте на дуршлаге под проточной водой.

Шаг 4. Промытый боярышник ровным слоем уложите на полотенце и просушите.

Шаг 5. В кастрюлю для варки варенья насыпьте сахар в указанном в рецепте количестве и налейте 300 мл чистой воды.

Шаг 6. На небольшом огне и при помешивании сварите сироп.

Шаг 7. В горячий сироп пересыпьте обсушенный боярышник.

Шаг 8. Силиконовой лопаткой ягоды с сиропом аккуратно перемешайте и оставьте на 12 часов при комнатной температуре для настаивания.

Шаг 9. По истечении этого времени варенье доведите до кипения и поварите на небольшом огне в продолжение 25 минут. Пенку периодически снимайте. Для более густого сиропа варку можно увеличить до 40 минут. К концу варки добавьте в варенье лимонную кислоту и щепотку ванилина.

Шаг 10. Затем огонь выключите, поверх кастрюли положите полотенце и крышку, что нужно для сбора конденсата, и оставьте варенье для остывания на 1-2 часа.

Шаг 11. Приготовленное варенье из боярышника на зиму разложите по сухим чистым банкам, плотно закройте крышками и переставьте в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Боярышник с медом на зиму

Боярышник с медом на зиму имеет двойную пользу и его заготавливают подобно джему: проваривают ягоды в воде, перетирают на сито и варят с медом. В этой заготовке мед будет альтернативой сахару.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Боярышник – 1 кг.

Мед – 700 гр.

Вода – 500 мл.

Лимонная кислота – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранные для этой заготовки ягоды боярышника перебрать и удалить поврежденные, мятые ягоды можно оставить.

Шаг 2. Затем боярышник тщательно промыть под проточной водой.

Шаг 3. Чистые ягоды пересыпать в кастрюлю для варки варенья, залить чистой водой и проварить в течение 20 минут, не больше.

Шаг 4. Небольшими порциями перетереть отваренный боярышник через крупное сито. Чтобы ягоды легче перетирались, добавлять к ним немного отвара.

Шаг 5. В результате этого у вас получится жидкая однородная масса. Ее переложить в кастрюлю к отвару, перемешать и поставить на небольшой огонь.

Шаг 6. Затем к боярышниковой массе добавить мед и хорошо перемешать до полного его растворения. Поварить боярышник при периодическом помешивании в продолжение 30 минут и в конце добавить лимонную кислоту.

Шаг 7. Горячую массу разложить по сухим стерильным банкам, герметично закупорить и полностью остудить. Приготовленный боярышник с медом на зиму хранить только в темном и прохладном месте. Удачных и вкусных заготовок!

Джем из боярышника

Джем из боярышника в домашних условиях готовят как для вкусного десерта, так и как хорошее средство для укрепления иммунитета, ведь эта ягода богата витаминами. Для джема выбирают содовые сорта боярышника с большим содержанием мякоти. От времени варки напрямую зависит консистенция джема.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Боярышник – 1 кг.

Сахар – 700 гр.

Вода – 500 мл.

Лимон – 1.5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для джема сразу отмерьте, согласно пропорции рецепта. Боярышник переберите, хорошо промойте и пересыпьте в кастрюлю для варки джема.

Шаг 2. Налейте к ягодам 400 мл чистой воды, доведите все до кипения.

Шаг 3. Поварите боярышник несколько минут, чтобы ягоды стали мягкими.

Шаг 4. Затем откиньте его на дуршлаг и переложите в другую посуду, а отвар оставьте.

Шаг 5. Порционно и добавляя немного отвара, протрите боярышник через сито.

Шаг 6. Ягодный жмых можете выбросить.

Шаг 7. Протертую массу переложите в отвар, и насыпьте нужное количество сахара.

Шаг 8. На небольшом огне и при периодическом помешивании поварите джем не менее 10 минут, чтобы консистенция его получилась, как у густой сметаны. К концу варки налейте к джему сок лимона.

Шаг 9. Приготовленный джем из боярышника разложите по сухим стерильным банкам, закройте обычными пластмассовыми крышками и поставьте на хранение в подвал или холодильник. Удачных и вкусных заготовок!

Компот из боярышника с апельсином на зиму

Вкус, да и полезные свойства компота из боярышника на зиму дополняют апельсином и лимоном. В этом рецепте компот варим в кастрюле, переливаем в стерильную банку, стерилизуем и закатываем. Для особого аромата и свежести добавим к компоту немного мяты с корицей.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3 л.

Ингредиенты:

Боярышник – 300 гр.

Сахар – от 100 гр.

Вода – 2.5 л.

Апельсин крупный – 1 шт.

Мята – 1 пучок.

Корица – 1 палочка.

Лимонная кислота – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Боярышник переберите, удалив мелкий мусор с поврежденными ягодами, хорошо промойте и салфеткой уберите лишнюю влагу.

Шаг 2. Тщательно промойте апельсин, снимите кожуру, а мякоть нарежьте кусочками, удалив косточки и белые перегородки.

Шаг 3. В кастрюлю переложите боярышник, нарезку апельсина и промытый пучок свежей мяты.

Шаг 4. Затем добавьте палочку корицы, насыпьте сахар в количестве не менее 100 гр. и залейте все 2,5 литрами чистой воды.

Шаг 5. Доведите компот до кипения и поварите на небольшом огне в продолжение 15 минут. Любым способом простерилизуйте 3 литровую банку с крышкой.

Шаг 6. К концу варки добавьте к компоту лимонную кислоту, сахар по вкусу и огонь выключите. Приготовленный компот из боярышника с апельсином на зиму перелейте в банку, герметично закройте крышкой, поставьте дном вверх и до полного остывания накройте махровым полотенцем. Остывший компот переставьте в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Компот из боярышника и яблок на зиму

Компот из боярышника и яблок на зиму, как распространенных и доступных у нас ягод и фруктов, будет у вас вкусной и полезной заготовкой. Сам боярышник, несмотря на яркий цвет и лечебные свойства, вкус имеет невыраженный, поэтому его дополняют разными плодами. Готовка компота из боярышника не отличается от других вариантов готовки фруктово-ягодных компотов. В этом рецепте готовим его методом двойной заливки сахарным сиропом.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3 л.

Ингредиенты:

Боярышник – 400 гр.

Яблоки – 300 гр.

Сахар – 250 гр.

Вода – 2.5 л.

Лимон – 2 дольки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для этой заготовки сразу простерилизуйте банки с крышками. Переберите боярышник, удаляя сухие кончики и поврежденные ягоды. Затем боярышник хорошо промойте под проточной водой.

Шаг 2. Яблоки, лучше кислого сорта, также промойте и нарежьте тонкими дольками.

Шаг 3. В отдельной кастрюле сварите сироп из указанной в рецепте пропорции воды и сахара.

Шаг 4. В банки переложите чистый боярышник, заполняя их не более, чем на ¼ объема.

Шаг 5. Поверх боярышника положите нарезку яблок.

Шаг 6. Затем добавьте в банки лимонные дольки.

Шаг 7. Залейте полностью боярышник с яблоками кипящим сиропом, прикройте крышками и оставьте на 20 минут для настаивания.

Шаг 8. По истечении этого времени сироп из банок через специальную крышку слейте в кастрюлю и повторно закипятите.

Шаг 9. Кипящим сиропом повторно залейте боярышник с яблоками и банки сразу герметично закупорьте. Приготовленный компот из боярышника и яблок на зиму поставьте на крышки, на сутки накройте «шубой» и после остывания переставьте в место для хранения ваших консерваций. Напиток хорошо хранится и при комнатной температуре. Удачных и вкусных заготовок!