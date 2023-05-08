Брауни с вишней и маскарпоне

По
Admin
-
0
16

Описание приготовления:

Такая начинка удачно разбавляет сладость классических пирожных за счет приятной ягодной кислинки и нежного, нейтрального вкуса сыра. Кстати, вишню при желании можно заменить на малину, ежевику, кусочки ананасов и т.д.

Назначение: На полдник / На праздничный стол
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне
Блюдо: Выпечка / Брауни / Сладкое
География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

  • Маскарпоне 250 Грамм
  • Масло сливочнoe 100 Грамм
  • Шоколад 100 Грамм
  • Сахар 150 Грамм
  • Ванильный сахар 10 Грамм
  • Разрыхлитель 10 Грамм
  • Яйца 3 Штуки
  • Мука пшеничная 100 Грамм
  • Вишня (замороженная) 200 Грамм
  • Какао-порошок 2 Ст. ложки
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 8

Калорийность

354 ккал

Калорийность

5 г

Белки

23 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Брауни с вишней и маскарпоне»

Брауни с вишней и маскарпоне

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления брауни. Шоколад используйте черный, с высоким содержанием какао-бобов. Сахара можете добавить больше, если вы сладкоежка.

Брауни с вишней и маскарпоне

В сотейник выложите нарезанное сливочное масло и кусочками шоколад. Растопите на плите при небольшом нагреве.

Брауни с вишней и маскарпоне

Кипятить сливочно-шоколадную массу не нужно, лишь подогреть и при этом непрерывно помешивать. Дайте массе остыть.

Брауни с вишней и маскарпоне

Куриные яйца смешайте со 100 граммами сахара и ванильным сахаром.

Брауни с вишней и маскарпоне

Влейте к яйцам остывшую шоколадную массу, перемешайте.

Брауни с вишней и маскарпоне

Всыпьте просеянные муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль. Перемешайте тесто до однородности.

Брауни с вишней и маскарпоне

Сыр "Маскарпоне" смешайте венчиком или миксером с оставшимся сахаром (50 грамм).

Брауни с вишней и маскарпоне

Форму для выпечки диаметром 25 на 25 см. выстелите пергаментом (или смажьте маслом), выложите половину шоколадного теста.

Брауни с вишней и маскарпоне

Поверх теста распределите сливочный сыр.

Брауни с вишней и маскарпоне

Поверх сыра выложите замороженную вишню без косточек.

Брауни с вишней и маскарпоне

Затем распределите оставшуюся половину шоколадного теста. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 175 градусов 40-45 минут, до сухой спички.

Брауни с вишней и маскарпоне

Достаньте готовый пирог, дайте ему немного остыть, затем нарежьте на кусочки и подавайте к столу. По желанию можно присыпать сахарной пудрой. А подать можно с мороженым или взбитыми сливками. Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА