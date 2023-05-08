Описание приготовления:

Такая начинка удачно разбавляет сладость классических пирожных за счет приятной ягодной кислинки и нежного, нейтрального вкуса сыра. Кстати, вишню при желании можно заменить на малину, ежевику, кусочки ананасов и т.д.

Назначение: На полдник / На праздничный стол

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне

Блюдо: Выпечка / Брауни / Сладкое

География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

Маскарпоне 250 Грамм

Масло сливочнoe 100 Грамм

Шоколад 100 Грамм

Сахар 150 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Разрыхлитель 10 Грамм

Яйца 3 Штуки

Мука пшеничная 100 Грамм

Вишня (замороженная) 200 Грамм

Какао-порошок 2 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Количество порций 8

Калорийность

354 ккал

Калорийность

5 г

Белки

23 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Брауни с вишней и маскарпоне»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления брауни. Шоколад используйте черный, с высоким содержанием какао-бобов. Сахара можете добавить больше, если вы сладкоежка.

В сотейник выложите нарезанное сливочное масло и кусочками шоколад. Растопите на плите при небольшом нагреве.

Кипятить сливочно-шоколадную массу не нужно, лишь подогреть и при этом непрерывно помешивать. Дайте массе остыть.

Куриные яйца смешайте со 100 граммами сахара и ванильным сахаром.

Влейте к яйцам остывшую шоколадную массу, перемешайте.

Всыпьте просеянные муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль. Перемешайте тесто до однородности.

Сыр "Маскарпоне" смешайте венчиком или миксером с оставшимся сахаром (50 грамм).

Форму для выпечки диаметром 25 на 25 см. выстелите пергаментом (или смажьте маслом), выложите половину шоколадного теста.

Поверх теста распределите сливочный сыр.

Поверх сыра выложите замороженную вишню без косточек.

Затем распределите оставшуюся половину шоколадного теста. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 175 градусов 40-45 минут, до сухой спички.

Достаньте готовый пирог, дайте ему немного остыть, затем нарежьте на кусочки и подавайте к столу. По желанию можно присыпать сахарной пудрой. А подать можно с мороженым или взбитыми сливками. Приятного аппетита!