Брендовая женская одежда. Влияние одежды на образ женщины

Как выбрать стиль одежды?

Все вещи, комплекты и в целом всю одежду можно разделить на группы или виды по множеству различных характеристик. Определенный комплекс этих характеристик формирует стиль одежды. Чтобы выглядеть безукоризненно при любых обстоятельствах, нужно выяснить, как выбрать свой стиль.

На выбор стиля влияет очень много параметров, среди которых возраст, образ жизни, профессиональная сфера, уровень достатка и социальный статус, особенности менталитета и национальные обычаи, религиозные убеждения, музыкальные вкусы, тип фигуры и множество других.

Разнообразие стилей в современном мире очень большое, мы рассмотрим самые распространенные и определим, как выбрать свой стиль в одежде женщине.

Деловой или классический стиль

Этот стиль является базовым, его отличительные черты – лаконичность, сдержанность и высокое качество. Брендовая женская одежда делового стиля отлично подходит для сотрудников компаний, преподавателей вузов, уместна на совещаниях или научных конференциях.

Кэжуал (casual)Casual (в переводе с английского «повседневный») является одним из самых распространенных стилей в одежде. Из-за того что попадающие в объективы папарацци знаменитости в повседневной жизни используют именно кэжуал, его также иногда называют американским стилем.

Спортивный стиль

На первый взгляд спортивный стиль ассоциируется с одеждой для занятий в фитнес-клубах и тренажерных залах. Но это совершенно неверное представление. Это не то же самое, что одежда для спортивных занятий, несмотря на активное использование отдельных спортивных элементов. Ассортимент данного стиля – футболки, майки, кеды, широкие штаны, кроссовки, рюкзаки и кепки.

Гламур

Сегодняшние представления большинства людей о гламуре ошибочны. Сейчас, услышав о стиле гламур, перед глазами возникает образ девушки из провинции в ярком сверкающем наряде, обуви на огромном каблуке и с броским макияжем.

Действительно, для гламура характерны блеск и шик, но в то же время и сдержанность, изысканность.

Бохо

Бохо возник из богемного стиля, популярного среди деятелей искусства в XX веке. Среди художниц и актрис в то время были популярны широкие и длинные юбки и платья свободного кроя.

Этно

В чем-то стиль этно похож на бохо, но есть некоторые отличительные особенности. Для него характерны натуральные ткани, свободный крой и рисунки в виде символов различных культур. Яркий пример стиля этно – национальные костюмы народов мира (например, индийское сари или японское кимоно), традиционные пиджаки или сумки с принтами в виде символов древних племен и т.п.

Гранж

Стиль гранж (в переводе с английского grunge означает «неопрятный») абсолютно противоположен гламуру и роскоши. Этот стиль позволяет подросткам в полной мере проявлять свой юношеский максимализм.

Преппи

Преппи (термин возник от английского pre-college – подготовительное учебное заведение) можно охарактеризовать как студенческий стиль.

Минимализм

Как выбрать свой стиль любителям простоты и уверенным в себе людям? Ответ очевиден – минимализм. Основное внимание при формировании внешнего облика здесь уделяется качеству одежды. Оно должно быть на высоком уровне. Украшения и элементы декора для минимализма противоестественны. Цветовая палитра схожа с классическим стилем, в одежде преобладают белые, черные, серые, бежевые тона.