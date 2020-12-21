Бригады «Крымавтодора» организовали дежурство на перевалах в Крыму

Бригады ГУП РК «Крымавтодор» круглосуточно дежурят на Грушевском и Ангарском перевалах в Крыму, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-службу предприятия.

В Крыму подорожали самые популярные продукты для новогоднего стола «Дежурные бригады у нас расположены по всему Крыму. Всего около 30-35 единиц дежурной техники», — уточнили в сообщении.

Отмечается, что сотрудники предприятия посыпают реагентами дороги, чтобы минимизировать образование наледи и гололеда на опасных участках и дорогах с интенсивным движением.