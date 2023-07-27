Сколько вы знаете рецептов соленых огурцов? Пожалуй, более чем достаточно. И, согласитесь, в каждом из них присутствует своя изюминка и свой неповторимый вкус. А «бродячие» огурцы на зиму пробовали? Остренькие, в меру солоноватые, как будто из бочки, — они станут прекрасным дополнением для любого приема пищи.

Готовые овощи подходят для салатов, в солянку или рассольник, можно есть просто так. «Бродячие» огурцы прекрасно хранятся в банках 1 год и больше. На самом деле они бесподобные. Хрусткость в рецепте придает хрен и чеснок, а укроп, листья смородины и вишни добавляют непревзойденного аромата. Не ищите других рецептов — этот лучший, ведь проверенный годами!

«Бродячие» огурцы на зиму: советы по приготовлению

Лучше всего брать грунтовые, пузырчатые огурцы и большую не йодированную соль. Салатные сорта категорически не подходят, готовые плоды вмиг станут мягкими и дряблыми. Указанных ниже ингредиентов хватает на одну 3-литровую банку. Не стесняйтесь, можете сделать сразу и побольше. Что-что, а такие соленья точно не пропадут!

Ингредиенты

Огурцы2 кг Укроп1 шт. Листья хрена2 шт. Корень хрена1 шт. Чеснок5 зуб. Перец чили1/4 шт. Листья вишни4 шт. Листья смородины4 шт. Соль80 г Вода1 л

Приготовление

Огурцы предварительно вымочите в холодной воде (от 3 до 6 часов) — так они станут более плотными и хрустящими. Банку промойте с содой или горчичным порошком. На дно емкости уложите ветку укропа с зонтиками, хрен, чеснок, кусочки перца чили, листики смородины и вишни. Плотно заполните банку огурцами, засыпьте их солью и залейте горячей кипяченой водой. Сверху накройте горлышко марлей, под низ подставьте глубокую миску и оставьте банку в таком виде на 48 часов.Когда рассол помутнеет, на поверхность поднимется пенка, а огурцы станут оливкового цвета — значит, забродили. Через 2 дня слейте рассол в кастрюлю и прокипятите. При необходимости долейте в кастрюлю стакан чистой воды. Снимите с поверхности всю пенку и проварите жидкость еще 2–3 минуты. Залейте банку с огурцами горячим рассолом до верха, закатайте крышками и перенесите на хранение в прохладное место.

Уже много лет делаю огурцы по данному классическому рецепту. И всем подругам советую! В холодную пору года это лучшая закуска к основным блюдам. Также обратите внимание на следующую вкуснятину — сытная кабачковая икра на зиму с необычным ингредиентом.