Брускетта с моцареллой и помидорами

Не знаете, чем же эдаким перекусить? Рекомендуем приготовить простое и очень вкусное итальянское блюдо на скорую руку. Вы убедитесь, что лучшего варианта, чем брускетта с моцареллой и томатами, для отменного перекуса просто не существует.

Чтобы блюдо получилось необычайно вкусным, не жалейте базилика для его приготовления. Ведь эта свежая зелень придаст фантастический аромат вашей закуске. Также помните еще об одном важном моменте. Делая томатную смесь и подготавливая ломтики багета, стоит использовать не подсолнечное, а оливковое масло.

Ароматная брускетта с моцареллой: тонкости приготовления

Залог вкусной брускетты — правильно поджаренный хлеб. Для этого возьмите багет или чиабатту. Нарежьте их ломтиками. Поджарьте хлебобулочное изделие до румяности одним из трех способов. Вы можете подсушить ломтики в духовке, на сковороде или на гриле.

Ингредиенты

Моцарелла200 г Помидор180 г Базилик по вкусу Багет1 шт. Оливковое масло4 ст. л. Чеснок4 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Тщательно моем помидоры. Нарезаем их небольшим кубиком. Промываем листья базилика. Мелко их нарезаем. Очищаем чеснок. Пропускаем 2 зубчика через пресс. В глубокой емкости соединяем томаты, чеснок и базилик. Добавляем 2 ст. л. оливкового масла, соль и черный молотый перец. Аккуратно перемешиваем все ингредиенты.Нарезаем багет ломтиками. Слегка поджариваем их на сковороде до румяности. Натираем багет целыми зубчиками чеснока, разрезанными предварительно на две части. Затем смазываем ломтики оливковым маслом. Нарезаем моцареллу небольшими кубиками. Выкладываем сыр на ломтики багета. Затем помещаем сверху томатную смесь. Готово!

Чтобы брускетта получилась еще вкуснее, запеките ее в духовке. Выложите на ломтики багета моцареллу, а затем поместите их на противень. Отправьте будущую закуску на 2 минуты в духовку, чтобы сыр слегка расплавился, а хлеб при этом не пересушился. К слову, желая сделать томатную смесь более нежной, снимите с помидоров шкурку, и только затем переходите к их нарезке. Чтобы не повредить в процессе овощ, следуйте простой инструкции. Вымываем и тщательно обсушиваем томаты. Удаляем плодоножку и нарезаем их четвертинками. Затем прикладываем нож на стык мякоти помидора и шкурки, аккуратно ее срезаем. Томат очищен!