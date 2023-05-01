Будинок престарілих «Срібний Вік Чернівці»

Кожна людина стикається з тим, що її батьки чи інші родичі старіють. У такій ситуації близьким людям необхідно забезпечити повноцінний догляд, завдяки якому суттєво покращиться якість їхнього життя. Далеко не у кожного, виходить, цілодобово доглядати старих, бо доводиться багато працювати, вирішувати інші проблеми. У такій ситуації найвірнішим рішенням стане поміщення родичів у будинки для людей похилого віку, які надають повний спектр профільних послуг.
Переваги спеціалізованих установ
Сучасні будинки пристарілих в Чернівцях представляють зовсім не ті установи, які викликали жах у постояльців та відвідувачів. Тут для людей похилого віку надані комфортні умови, завдяки яким вони зможуть дожити своє століття в чистоті, теплоті та затишку. В обов'язковому порядку в будинках для людей похилого віку є свій медичний персонал, тому людям похилого віку вчасно буде надано допомогу, проконтрольовано перебіг поточної терапії.
До переваг спеціалізованих установ можна зарахувати таке:
- пенсіонер постійно перебуватиме під наглядом;
- в будинку для людей похилого віку він зможе знайти товаришів, супутника життя, завдяки чому буде постійно в спілкуванні;
- для пенсіонерів персонал проводить різноманітні заходи, організовує дозвілля, дозволяє займатися творчістю;
- територія будинків для літніх людей огороджена і перебуває під постійним наглядом охорони;
- постояльці таких закладів можуть будь-якої миті піти на прогулянку, подихати свіжим повітрям;
- люди похилого віку в будинках для людей похилого віку добре і системно харчуються, для них розробляється збалансоване меню, з урахуванням індивідуальних особливостей кожного постояльця (наприклад, наявність харчової алергії, наявність захворювання, що вимагає дотримання суворої дієти і т. д.).
Які є недоліки
Незважаючи на те, що сучасні будинки для літніх людей більше схожі на пансіонати, або санаторії, у них є кілька недоліків:
- постояльцям доводиться жити за розпорядком, особливо це стосується трапез, тому що якщо пенсіонер запізниться на сніданок, йому доведеться чекати на обід;
- в одну кімнату поселяють кілька осіб, що для деяких людей похилого віку може супроводжуватися певними незручностями (практично в кожній сучасній установі є люкс номера, але за них стягується висока плата);
- при сильному заселенні будинку для людей похилого віку персонал може не встигати приділяти належної уваги кожному постояльцеві, через що можуть виникати образи, непорозуміння, розбіжності.