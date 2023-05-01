Будинок престарілих «Срібний Вік Чернівці»

Кожна людина стикається з тим, що її батьки чи інші родичі старіють. У такій ситуації близьким людям необхідно забезпечити повноцінний догляд, завдяки якому суттєво покращиться якість їхнього життя. Далеко не у кожного, виходить, цілодобово доглядати старих, бо доводиться багато працювати, вирішувати інші проблеми. У такій ситуації найвірнішим рішенням стане поміщення родичів у будинки для людей похилого віку, які надають повний спектр профільних послуг.

Переваги спеціалізованих установ

Сучасні будинки пристарілих в Чернівцях представляють зовсім не ті установи, які викликали жах у постояльців та відвідувачів. Тут для людей похилого віку надані комфортні умови, завдяки яким вони зможуть дожити своє століття в чистоті, теплоті та затишку. В обов'язковому порядку в будинках для людей похилого віку є свій медичний персонал, тому людям похилого віку вчасно буде надано допомогу, проконтрольовано перебіг поточної терапії.

До переваг спеціалізованих установ можна зарахувати таке:

пенсіонер постійно перебуватиме під наглядом;

в будинку для людей похилого віку він зможе знайти товаришів, супутника життя, завдяки чому буде постійно в спілкуванні;

для пенсіонерів персонал проводить різноманітні заходи, організовує дозвілля, дозволяє займатися творчістю;

територія будинків для літніх людей огороджена і перебуває під постійним наглядом охорони;

постояльці таких закладів можуть будь-якої миті піти на прогулянку, подихати свіжим повітрям;

люди похилого віку в будинках для людей похилого віку добре і системно харчуються, для них розробляється збалансоване меню, з урахуванням індивідуальних особливостей кожного постояльця (наприклад, наявність харчової алергії, наявність захворювання, що вимагає дотримання суворої дієти і т. д.).

Які є недоліки

Незважаючи на те, що сучасні будинки для літніх людей більше схожі на пансіонати, або санаторії, у них є кілька недоліків: