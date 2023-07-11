Бюджетно и очень вкусно. Рецепт простой запеканки из кабачков

Это блюдо невероятно быстро готовится и подойдет для легкого ужина.
Запеканка из кабачков – это простой способ приготовить этот овощ. Готовится она просто, вкус ей добавляют специи и травы. Также это блюдо, которое в Италии называют Скьячатта, можно приготовить из тыквы, когда придет ее сезон. Рецепт опубликовали на сайте Cucchiaio.
Запеканка из кабачков
Ингредиенты:
- 250 г кабачков;
- 1 яйцо;
- 250 г воды;
- 250 г муки;
- 30 г тертого пармезана;
- 1 столовая ложка сушеного орегано;
- 30 г оливкового масла;
- соль, перец.
Чтобы приготовить запеканку из кабачков, тщательно вымойте их, очистите от кожицы, если хотите, и натрите на терке.
Посолите и оставьте отдыхать на полчаса, чтобы стек лишний сок. Очень хорошо отожмите кабачки, чтобы запеканка получилась более хрустящей.
Разбейте в миску яйцо, слегка взбейте его вилкой, добавив воду, оливковое масло, а потом муку и сыр.
Хорошо взбивайте вилкой или венчиком, пока не получите однородное тесто. Добавьте натертые кабачки и перемешайте, добавив щепотку соли и щепотку перца.
Вылейте смесь в хорошо смазанную маслом форму с антипригарным покрытием размером примерно 27×40 см, равномерно распределите ее, посыпьте сушеным орегано и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку в вентилируемом режиме.
Готовьте около получаса или пока ваша запеканка скьяччата не подрумянится. Подавайте запеканку горячей, нарезав квадратиками.
Также вы можете приготовить из кабачков вкуснейший рулет с сыром и ветчиной.