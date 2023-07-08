Бюджетно и вкусно: рецепт салата с грибами и зеленым горошком

Перед подачей салат необходимо некоторое время подержать в холодильнике.

Салат – отличный способ разнообразить обед или ужин, добавив к привычным блюдам что-то новенькое. А учитывая, сколько вариантов приготовления салатов существует, можно отметить, что это еще и нескончаемый источник экспериментов с ингредиентами и вкусами. Сегодня мы предлагаем вам приготовить интересный салат с шампиньонами и зеленым горошком по рецепту от кулинарного блогера Юлии Симончук. Он бюджетный и не занимает много времени в приготовлении.

Салат с шампиньонами и зеленым горошком

Ингредиенты:

шампиньоны – 250-300 гр;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

консервированный зеленый горошек – 100 гр;

майонез – 2-3 ст. л;

зелень – для подачи;

соль, перец – по вкусу;

масло растительное – 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Лук почистить и мелко порезать, морковь тоже помыть, почистить и натереть на терке, все смешать и обжарить на сковороде на растительном масле до мягкости. Отдельно до готовности пожарить мелко нарезанные шампиньоны. Отцедить лишнее масло в обоих случаях жарки, если таковое будет.

Смешать морковь с луком, грибами, добавить горошек, майонез и перемешать. Посолить, поперчить по вкусу, добавить зелень. Лучше всего вымешивать салат за несколько минут перед подачей и еще перед этим подержать немного в холодильнике, чтобы он остыл.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат из баклажанов.