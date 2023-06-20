Буду готовить всё лето! Сливочно-лимонный десерт за 5 минут: освежает лучше, чем мороженное

Многие овощи и фрукты, которые мы потребляем сейчас, являются смесью нескольких диких культур. Например, лимон никогда не был самостоятельным цитрусовым фруктом. В древности он произошел из померанца и цитрона. Вероятно, это способно объяснить специфический кислый вкус лимона.

Выращивать этот фрукт стали в Индии. Причем процесс описан в книгах по домоводству. Считается, что лимон — это источник витамина С, важного для организма.

Попробуем сделать из лимона десерт, который можно приготовить максимально быстро.

Ингредиенты для лимонного десерта:

лимон — 3 шт.;

сахар — 100 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

сливки 33% — 250 мл.

Приготовление лимонного десерта:

Лимоны разрезаем пополам, выдавливаем из мякоти весь сок. В лимонный сок высыпаем сахарный песок и кукурузный крахмал, взбиваем до растворения сыпучих компонентов.

Переливаем лимонный сок в сотейник, варим на медленном огне до загустения. Не забываем постоянно помешивать смесь.

Лимонную массу нужно переложить в отдельную миску и охладить.

В это время нужно взбить до загустения холодные сливки при помощи миксера.

Далее надо взбить лимонную массу до побеления. Добавляем в сливки лимонную массу постепенно, взбиваем миксером.

Полученный крем надо переложить в кондитерский мешок. Кондитерской насадкой можно сделать красивые завитки в формах для десертов.

Этот десерт станет отличным украшением любого чаепития. Можно данный крем применить к тортам.