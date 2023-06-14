Синнабон — это пышная выпечка с корицей под густым слоем помадки. В этой статье мы раскроем 10 рецептов самых вкусных булочек Синнабон, которые можно приготовить в домашних условиях.

Булочки Синнабон с корицей в домашних условиях

Мега ароматные, пушистые и вкусные булочки Синнабон, которые просто тают во рту. Это лакомство никого не оставит равнодушным и сделает любое чаепитие еще более уютным и приятным.

Ингредиенты –+12 порц.

Для теста:

Сухие дрожжи 5 гр.

Лимонная кислота 2 гр.

Крахмал картофельный 3 гр.

Рафинированное подсолнечное масло 3 ст.л.

Молоко коровье 200 мл.

Мука пшеничная 3 ст.

Сахар-песок 3 ст.л.

Сода пищевая 6 гр.

Соль 3 гр.

Для начинки:

Корица 4 ч.л.

Масло сливочное 60 гр.

Сахар-песок 5 ст.л.

Для крема:

Ваниль 2 гр. стручков

Масло сливочное 40 гр.

Молоко коровье 50 мл.

Грецкий орех 50 гр.

Сахарная пудра 1 ст.л.

Шаги 180 мин.

Как испечь булочки Синнабон в домашних условиях? В кастрюле смешайте молоко, сахар, растительное масло и подогрейте смесь почти до кипения. Затем остудите. В остывшую массу добавьте дрожжи и оставьте на пару минуту, не перемешивайте. Затем добавьте 2 стакана муки, перемешайте и оставьте под крышкой в теплом месте на час. За это время опара подрастет. Затем частями всыпайте оставшуюся муку и замешивайте тесто, оно будет липкое и мокрое. Добавьте еще полстакана муки, соль, соду, лимонную кислоту и крахмал, замесите упругое тесто, добавляя чуть больше муки при необходимости. Для более удобной работы разделите тесто на 3 части. Приготовьте начинку для булочек. Смешайте полстакана сахара, корицу, сливочное масло растопите. Тесто раскатайте в прямоугольные пласты, намажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром с корицей. Затем сверните тесто в рулеты и нарежьте на части по 2,5-3 сантиметра шириной. Каждую часть слегка приплюсните и руками придайте форму круглых булочек. Форму для запекания застелите пергаментом и выложите в нее заготовки на расстоянии друг от друга. Оставьте булочки еще на 20-30 минут в теплом месте, затем выпекайте их в духовке при 200 градусах 20-30 минут. Пока выпекаются булочки, приготовьте крем. Сахарную пудру смешайте с зернами ванили. Добавьте растопленное масло и теплое молоко, перемешайте. Орехи порубите и подсушите их на сухой сковороде. Достаньте булочки из духовки. Щедро полейте их сливочным кремом, посыпьте орешками. Затем дайте выпечки немного остыть и подавайте ее на стол.

Приятного аппетита!

Как испечь булочки Синнабон с заварным кремом?

Все хоть раз, но пробовали, невероятную выпечку кафе Синнабон. Это воздушные булочки с корицей под различными видами помадок. Иногда их дополняют заварным кремом, различными орехами и сухофруктами.

Время готовки: 2,5 часа.

Время приготовления: 90 мин.

Порций: 8-10.

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко – 300 мл.

Сахар – 100 гр.

Дрожжи сухие – 7 гр.

Сахар ванильный – 1 пакетик.

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – 80 гр.

Мука пшеничная – 600-650 гр.

Для начинки:

Сахар – 150 гр.

Какао – 50 гр.

Масло сливочное – 180 гр.

Для заварного крема:

Молоко – 250 мл.

Мука – 1 ст.л.

Сахар – 130 гр.

Сахар ванильный – 3 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Процесс приготовления:

1. Молоко подогрейте до 37 градусов, всыпьте в него дрожжи, перемешайте. Далее добавьте растопленное сливочное масло, сахар, ванилин, соль и яйцо, снова хорошо перемешайте.

2. Муку предварительно просейте, чтобы она насытилась кислородом. Частями добавляйте муку в молочно-масляную смесь и замешивайте тесто.

3. Миску с тестом прикройте полотенцем или пищевой пленкой и уберите в тепло на 40 минут.

4. Пока тесто подходит, приготовьте шоколадную начинку. В миске смешайте какао и сахар, также добавьте размягченное сливочное масло, у вас должна получится однородная шоколадная масса. Чтобы смешать ингредиенты, можно воспользоваться миксером.

5. Когда тесто подымится, раскатайте его в тонкий прямоугольный пласт и смажьте шоколадной начинкой.

6. Затем тесто сверните в рулет и нарежьте его на части по 2,5-3 сантиметра шириной. Противень смажьте маслом и просыпьте мукой, выложите на него заготовки. Выпекайте булочки Синнабон в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

7. Пока пекутся булочки, приготовьте заварной крем. В кастрюле взбейте яйцо с сахаром, добавьте муку, перемешайте. Далее тонкой струйкой влейте теплое молоко. Поставьте кастрюлю на огонь и постоянно помешивая нагрейте крем и доведите его до необходимой густоты.

8. Готовые булочки достаньте из духовки, дайте им немного остыть и смажьте заварным кремом. Ваши близкие и гости будут в восторге от такого десерта из булочек Синнабон с заварным кремом.

Приятного аппетита!

Домашние булочки Синнабон со сливочным сыром

Этим рецептом булочек Синнабон вы точно захотите поделиться со всеми своими подругами. Это невероятно нежная выпечка с начинкой из яблок и пряных специй, пропитанная кремом из сливочного сыра.

Время готовки: 3,5 часа.

Время приготовления: 90 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Дрожжи инстантные – 12 гр.

Мука – 450 гр.

Молоко – 190 мл.

Сахар – 20 гр.

Масло сливочное – 120 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Яблоки – 5 шт.

Тростниковый сахар – 110 гр.

Имбирь сушеный – 1 ч.л.

Корица – 2 ч.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Для крема:

Масло сливочное – 50 гр.

Пудра сахарная – 130 гр.

Сыр творожный – 150 гр.

Корица – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В миску всыпьте дрожжи и сахар.

2. 60 миллилитров молока подогрейте до 35-40 градусов, влейте в миску, перемешайте ингредиенты и оставьте дрожжевую массу на 15 минут.

3. Растопите 120 грамм сливочного масла и подогрейте оставшееся молоко. В отдельной емкости смешайте теплое молоко и остывшее сливочное масло.

4. Далее в молочно-масляную массу добавьте опару, перемешайте. После этого частями всыпьте просеянную муку. Вымешивайте тесто при помощи миксера или руками.

5. Подходящую для расслойки теста емкость смажьте растительным маслом, выложите в нее тесто, затяните ее пищевой пленкой и оставьте на 1-1,5 часа для подъема.

6. Яблоки помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину.

7. Затем нарежьте яблоки небольшими кубиками, смешайте их с коричневым сахаром, корицей и имбирем.

8. На сковороде растопите 30 грамм сливочного масла, выложите яблоки и обжарьте их на среднем огне.

9. Рабочую поверхность просыпьте мукой, тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт.

10. 2-3 столовые ложки яблочной начинки отложите, оставшуюся часть распределите по тесту.

11. Затем сверните тесто в рулет, хорошо закрепите края.

12. Нарежьте рулет на части, рекомендуем делать это с помощью швейной нитки. Затем заготовки выложите в смазанную маслом жаропрочную форму, затяните их пищевой пленкой и оставьте в тепле на 15-20 минут. Далее выпекайте булочки в духовке при 180 градусах 30-35 минут.

13. Пока выпекаются булки, приготовьте крем из сливочного сыра. Взбейте на низких оборотах миксера сливочный сыр, масло, сахарную пудру и корицу.

14. У вас должен получиться однородный творожный крем без комочков и крупинок.

15. Нанесите крем прямо на горячие булочки и оставьте на несколько минут для пропитки. Затем украсьте булочки отложенными карамелизированными яблоками, заварите чашку кофе и наслаждайтесь этим невероятным вкусом.

Приятного аппетита!

Очень вкусные булочки Синнабон с шоколадом

Этот вариант знаменитой американской выпечки оценят любители сдобы и шоколада. Нежнейшая выпечка с шоколадом, корицей и сливочной глазурью – невероятное наслаждение, которое можно приготовить самостоятельно.

Время готовки: 2,5 часа.

Время приготовления: 50 мин.

Порций: 12.

Ингредиенты:

Для глазури:

Сыр сливочный – 140 гр.

Пудра сахарная – 60 гр.

Ром – 2 ст.л.

Сливки – 3 ст.л.

Для начинки:

Масло сливочное – 40 гр.

Сахар коричневый – 100 гр.

Корица молотая – 2 ст.л.

Шоколад с орехами – 100 гр.

Для булочек:

Масло сливочное – 70 гр.

Сахар – 100 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Мука – 550 гр.

Дрожжи сухие – 1 пакетик.

Соль – 1 щепотка.

Молоко – 200 мл.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

1. ¾ всей муки просейте в миску, смешайте с солью и дрожжами.

2. Сливочное масло растопите, смешайте с сахаром и молоком. Смесь остудите до теплого состояния.

3. В муке сделайте углубление, влейте в него теплую молочную смесь и разбейте яйца, перемешайте все ингредиенты.

4. Далее тесто выложите на рабочую поверхность, добавьте оставшуюся муку и вымешивайте тесто руками. На это уйдет 7-10 минут. Миску смажьте растительным маслом, выложите в нее тесто, затяните пищевой пленкой и оставьте в тепле на 50-60 минут для расстойки.

5. Приготовьте начинку для булочек. Растопите сливочное масло, смешайте его с сахаром, корицей и измельченным шоколадом.

6. Хорошо подросшее тесто еще раз обомните руками.

7. Затем раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт, смажьте его шоколадной начинкой.

8. Сверните тесто в плотный рулет и разрежьте его на 12 равных частей. Делать это удобно швейной ниткой.

9. Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. В форму выложите заготовки, оставьте их в тепле еще на 15 мину.

10. Расстоявшиеся заготовки Синнабонов выпекайте в духовке при 180 градусах 25-35 минут.

11. Приготовьте глазурь для покрытия булочек. Миксером взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой и ромом. Если масса получится очень густой, добавьте немного сливок.

12. Когда булочки зарумянятся, достаньте их из духовки и дайте немного остыть.

13. Еще теплые булочки покройте глазурью, по желанию можно посыпать сверху выпечку колотым миндалем.

14. Булочки Синнабон с шоколадом получаются очень вкусными, подавайте их с чашкой чая или кофе.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт булочек Синнабон с творогом

Булочки Синнабон – это выпечка с корицей определенной формы, которую еще в горячем виде смазывают толстым слоем крема или глазури. Хоть это лакомство и содержит большое количество калорий, отказаться от него никто не в силах.

Время готовки: 180 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций: 15.

Ингредиенты:

Для глазури:

Масло сливочное – 1 ст.л.

Пудра сахарная – 1,5 ст.л.

Ванилин – 0,5 ч.л.

Молоко – 3-4 ст.л.

Творог жирный – 125 гр.

Для теста:

Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Сахар – ¼ ст.

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука – 3,5 ст.

Ванилин – 1 упаковка.

Масло сливочное – 3 ст.л.

Молоко – 1 ст.

Для начинки:

Масло сливочное – 2 гр.

Сахар коричневый – 3ст.л.

Сахар тростниковый – 4 ст.л.

Корица – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Молоко слегка нагрейте. Смешайте дрожжи с двумя столовыми ложками молока и столовой ложкой сахара. Оставьте смесь на полчаса. Муку просейте в миску, сделайте углубление, влейте в него растопленное сливочное масло, молоко и опару, разбейте яйцо, также всыпьте соль, ванилин и сахар. Замесите тесто, выложите его в миску, укройте полотенцем и оставьте в тепле на час.

2. Для начинки смешайте коричневый и тростниковый сахар с корицей. Подошедшее тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт, смажьте его размягченным сливочным маслом и равномерно распределите по нему начинку.

3. Тесто скатайте в плотный рулет и нарежьте на части по 2,5-3 сантиметра шириной.

4. Форму для запекания смажьте маслом, распределите булочки по форме на расстоянии друг от друга. Оставьте заготовки в теплом месте на 40-50 минут для расстойки.

5. Булочки смажьте сливочным маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

6. Приготовьте творожную глазурь для булочек. Смешайте миксером сливочное масло, сахарную пудру, ванилин и творог. Чтобы глазурь была более жидкой, добавьте 3-4 столовые ложки молока.

7. Булочки извлеките из духовки и полейте творожной глазурью. Десерт готов.

Приятного аппетита!

Как приготовить Синнабон из слоеного теста в домашних условиях?

Булочки Синнабон быстрого приготовления. Готовое слоеное тесто позволит вам за короткое время решить вопрос с изысканным десертом для небольшой компании. Булочки получаются ароматными, вкусными с аппетитной хрустящей поверхностью.

Время готовки: 55 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 10.

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое – 500 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Корица молотая – 1,5-2 ст.л.

Сахар – 120 гр.

Орехи грецкие – 80 гр.

Для глазури:

Ванилин – 1 пакетик.

Пудра сахарная – 100 гр.

Молоко теплое – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Тесто слоеное разморозьте при комнатной температуре. Сливочное масло растопите на медленном огне, смешайте его с сахаром и корицей.

2. Тесто разложите на рабочей поверхности, немного раскатайте.

3. Смажьте тесто масляной массой и посыпьте измельченными орехами.

4. Тесто сверните в рулет и нарежьте равными частями.

5. Форму для запекания смажьте маслом, разложите заготовки на расстоянии друг от друга. Запекайте булочки в духовке при 180 градусах в течение 35 минут.

6. Приготовьте глазурь для булочек. Смешайте сахарную пудру и ванилин, затем влейте теплое молоко и перемешайте до однородного состояния.

7. Булочки достаньте из духовки, немного остудите, полейте глазурью и подавайте к чаю.

Приятного аппетита!

Пышные булочки Синнабон из дрожжевого теста

Булочки Синнабон известны во всем мире. Это пышная дрожжевая сдоба с начинкой из корицы или шоколада. Как обязательное дополнение используется сливочная глазурь или другой крем. По этому рецепту вы сможете приготовить настоящие булочки Синнабон у себя дома.

Время готовки: 160 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций: 10-12.

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко – 1 ст.

Масло сливочное – 70-80 гр.

Сахар – 3 ст.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Мука – 3 ст.

Для начинки:

Сахар – 0,5 ст.

Масло сливочное – 50 гр.

Какао – 2 ст.л.

Для глазури:

Сыр сливочный (или жирная сметана) – 1 ст.

Пудра сахарная – 100 гр.

Сливки 10 % – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Муку просейте через мелкое сито 1-2 раза.

2. В отдельной миске смешайте сухие дрожжи и чайную ложку сахара, залейте их теплым молоком и оставьте на 10-15 минут в теплом месте. В отдельную емкость разбейте яйцо, всыпьте оставшийся сахар, ванильный сахар смешайте ингредиенты. В яичную массу добавьте соль, размягченное сливочное масло и еще раз хорошо перемешайте. Когда опара подойдет, ее также добавьте в яичную массу.

3. Далее частями всыпайте муку и замешивайте тесто.

4. Вымешивайте тесто, пока оно не начнет отставать от рук. Затем прикройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-50 минут.

5. Подготовьте начинку. Размягченное сливочное масло смешайте с сахаром и корицей, масса должна получиться однородной.

6. Рабочую поверхность просыпьте мукой и раскатайте тесто в лепешку прямоугольной формы.

7. Смажьте тесто начинкой, немного отступая от краев.

8. Сверните тесто в рулет.

9. Разрежьте рулет на 12 равных частей.

10. Жаропрочную форму смажьте маслом, разложите заготовки, оставьте их в тепле на 10-15 минут, чтобы тесто еще немного подросло.

11. Выпекайте булочки в духовке при 180-200 градусах 20 минут.

12. Подготовьте глазурь. Смешайте сливочный сыр, сахарную пудру и сливки. Когда булочки будут готовы, нанесите на них глазурь и оставьте на 10 минут. Как только они остынут, подавайте их к чаю.

Приятного аппетита!

ПП Синнабоны в домашних условиях

Даже если вы придерживаетесь здорового питания, то не стоит себе отказывать в десертах. К тому же они также могут быть приготовлены по всем правилам ПП. Прекрасные, легкие и вкусные Синнабоны у вас получатся по этому рецепту.

Время готовки: 100 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Мука цельнозерновая – 100 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Творог 5 % – 200 гр.

Мука рисовая – 100 гр.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Для начинки:

Масло кокосовое – 10 гр.

Корица – 1,5 ч.л.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Для глазури:

Молоко 2,5 %– 150 мл.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Крахмал кукурузный – 10 гр.

Ванилин – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Смешайте творог и яйца.

2. Добавьте в творожную массу муку, разрыхлитель и сахарозаменитель. Вымесите тесто до однородного состояния и уберите в холодильник на полчаса.

3. Для начинки смешайте растопленное кокосовое масло, корицу и сахарозаменитель.

4. Рабочую поверхность посыпьте мукой, тесто раскатайте в тонкий пласт, затем смажьте его начинкой.

5. Сверните тесто в рулет и нарежьте его на 8 равных частей.

6. Форму для запекания застелите пергаментом или положите силиконовый коврик, разложите заготовки. Выпекайте булочки в духовке при 180 градусах 30 минут.

7. Смешайте ингредиенты для глазури: молоко, крахмал, ванилин и сахарозаменитель. Подогрейте ее на слабом огне, как только глазурь загустеет, снимите кастрюлю с плиты.

8. Булочки Синнабон достаньте из духовки, немного остудите и полейте глазурью. Подавать Синнабоны можно в теплом и охлажденном виде.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления булочек Синнабон с маком

В булочках Синнабон великолепно все: вкус, аромат и внешний вид. В этом рецепте вы не найдете традиционной корицы или какао. Зато в начинке присутствует кондитерский мак, это придает выпечке особый вкус и аромат.

Время готовки: 4 часа.

Время приготовления: 60 мин.

Порций: 16.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная – 800 гр.

Дрожжи быстродействующие – 16 гр.

Желтки яичные – 8 шт.

Ванилин – 2 гр.

Масло сливочное – 180 гр.

Сливки 20 % – 200 мл.

Сахар – 160 гр.

Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

Мак кондитерский – 320 гр.

Кипяток – 300 мл.

Сыр творожный – 300 гр.

Сахар коричневый – 100 гр.

Для заливки:

Сливки 20 % – 100 мл.

Пудра сахарная – 100 гр.

Процесс приготовления:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты по списку.

2. Сливки слегка подогрейте в микроволновке, добавьте ванилин, сахар, соль и размягченное сливочное масло. Когда масса остынет, добавьте желтки и сухие дрожжи, перемешайте.

3. Муку просейте через сито пару раз. Сначала всыпьте половину от общего объема, начните замешивать тесто. Затем частями всыпьте оставшуюся муку. Тесто должно быть однородным, но не тугим.

4. Готовое тесто переложите в миску, затяните пищевой пленкой и поставьте в теплое место на расслойку на 2 часа.

5. Подготовьте начинку. Мак промойте проточной водой, затем залейте его кипятком и оставьте на час. Мак должен впитать в себя всю воду. Если вода не впиталась, то поставьте емкость на огонь и варите, пока вода не исчезнет.

6. Подошедшее тесто разделите на две части. Каждую раскатайте в тонкие прямоугольники, смажьте их творожным сыром.

7. Поверх сыра распределите маковую прослойку и посыпьте коричневым сахаром.

8. Далее сверните рулеты и разрежьте каждый на 8 равных частей.

9. Форму для запекания застелите пергаментом, выложите заготовки. Форму накройте пищевой пленкой и оставьте в тепле на 40-50 минут.

10. Выпекайте булочки при 160 градусах 30-35 минут.

11. Подготовьте сливочную заливку. Миксером взбейте сахарную пудру и сливки. Горячие булочки полейте сливочной заливкой и оставьте на полчаса.

12. Подавайте булочки с чаем, кофе или другим напитком по своему вкусу.

Приятного аппетита!

Вкусные булочки Синнабон со сметанным кремом

Булочки Синнабон привлекают своим восхитительным вкусом и ароматом. Главной изюминкой этого десерта является сливочная или сметанная заливка, которая покрывает выпечку и делает ее сочной и нежной.

Время готовки: 3 часа.

Время приготовления: 50 мин.

Порций: 16.

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл.

Мука – 700 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар – 240 гр.

Ванилин – 1 гр.

Соль – 1 ч.л.

Корица – 4 ч.л.

Какао – 2 ч.л.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Для крема:

Сметана – 250-300 мл.

Сахар – 100 гр.

Процесс приготовления:

1. В теплом молоке разведите дрожжи, добавьте 2 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки муки. Перемешайте и оставьте на 10 минут.

2. Яйца взбейте в отдельной емкости.

3. Затем добавьте 100 грамм сахара и 150 грамм размягченного сливочного масла, взбейте.

4. Далее всыпьте просеянную муку, соль и ванилин.

5. Перемешайте ингредиенты и влейте дрожжевую массу.

6. Когда тесто станет слишком густым, выложите его на стол и продолжайте вымешивать руками.

7. Готовое тесто не должно липнуть к рукам. Готовое тесто переложите в миску, накройте чистым полотенцем и оставьте в тепле на 1-1,5 часа.

8. За это время тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

9. Для начинки нам понадобится 50 грамм размягченного сливочного масла, 100 грамм сахара, корица и какао.

10. Стол присыпьте мукой и раскатайте тесто в тонкий пласт.

11. Смажьте тесто размягченным сливочным маслом.

12. Затем посыпьте тесто смесью сахара, корицы и какао.

13. Тесто сверните в плотный рулет.

14. Далее разрежьте его на части по 3-4 сантиметра шириной.

15. Форму смажьте маслом, выложите в нее заготовки на небольшом расстоянии друг от друга.

16. Выпекайте булочки в духовке, разогретой до 180 градусов, 30-35 минут. Пока выпекаются булочки, приготовьте сметанный крем. Смешайте сметану и сахар.

17. Достаньте булочки из духовки и сразу смажьте сметанным кремом, так они лучше пропитываются. Подавать десерт лучше в теплом виде.

Приятного аппетита!