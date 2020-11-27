Бумажная посуда для использования в домашних условиях и в заведениях общественного питания

Одноразовая посуда популярна среди потребителей, что связано с рядом преимуществ и удобств, к числу которых относится экономия времени и воды ввиду отсутствия необходимости ее мытья, простота утилизации, возможность брендирования и использования как инструмента рекламы. Бумажные стаканчики для кофе оптом приобретаются для применения в домашних условиях и в заведениях общественного питания. Они экологичны, безопасны для здоровья человека и могут быть использованы как декор или элемент фирменного стиля компании.
Свойства бумажной посуды
Бумажная посуда изготавливается по особой технологии, сущность которой заключается в проштамповке по формам заранее подготовленного сырья. Она обеспечивает специфические свойства продукции:
- возможность полной утилизации;
- сохранение характеристик в условиях влажности;
- не размокание посуды при размещении в ней жидкости;
- сохранение целостности стаканчиков при падении;
- возвращение формы после сжатия;
- обеспечение постоянной температуры напитков во время их употребления.
Посуда из бумаги предназначена только для одноразового использования. В нее не получится повторно наложить блюда или налить напиток, потому что она после применения пачкается и несколько теряет форму. Такие свойства обеспечивают невозможность ее вторичного использования, и, как следствие этого, снижаются риски передачи инфекционных заболеваний.
Преимущества бумажной одноразовой посуды
Одноразовая посуда изготавливается из натурального сырья и поэтому относится к категории экологичной продукции. Она полностью безопасна, поскольку при ее производстве и упаковке соблюдаются нормы санитарии и гигиены. Из преимуществ такой посуды можно отметить:
- возможность использования для холодных и горячих напитков и блюд;
- эстетическая привлекательность;
- разные виды продукции, в том числе и с нанесенным рисунком и с плотно закрывающимися крышками;
- узнаваемость брендовой посуды, при нанесении на нее соответствующих опознавательных знаков;
- небольшой вес и толщина, обеспечивающие беспроблемную транспортировку;
- простота утилизации;
Выводы
Одноразовая посуда экологична, безопасна и удобна в использовании и транспортировке. Ее преимущества оценивают потребители и представители бизнеса, специфика которого позволяет в виде брендового изображения на продукции подчеркнуть значимость и напомнить о своих предложениях.