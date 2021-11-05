Бюст флагмана флота 1-го ранга Владимира Орлова открыли в Севастополе

В новом сквере на улице Колобова установили бюст флагмана флота 1-го ранга Владимира Орлова. Торжественная церемония открытия памятника состоялась в пятницу, 5 ноября. В ней приняли участие помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и спикер городского парламента Владимир Немцев.

В тёплый осенний день в новом сквере, недавно обустроенном на улице Колобова, звучат гимны России и Севастополя. 5 ноября здесь в торжественной обстановке открыли бюст флагману флота 1-го ранга Владимира Орлова. 90 лет назад он командовал Морскими силами Чёрного моря, а в 1938 году стал жертвой политических репрессий и был приговорен к смертной казни. С инициативой увековечить его память выступили члены Российского военно-исторического общества. Автор бюста – заслуженный художник страны Юрий Злотя.

На открытие монумента в Севастополе приехал помощник Президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Программа по увековечиванию памяти репрессированных и впоследствии реабилитированных советских военачальников и руководителей разведки важна и необходима, особенно подрастающему поколению, отметил экс-министр культуры.

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, председатель Российского военно-исторического общества: «Флагман флота первого ранга – это высшее морское звание той поры. Именно при Владимире Орлове флот приобрёл ту структуру, тот состав с которым он встретил Великую Отечественную войну. Структура флота, утверждённая, созданная Орловым сохранялась все советские годы и частично сохраняется и по сей день. Воздаем долг памяти и чести Владимиру Орлову и многим другим морякам, которые были лишены посмертной благодарной славы».

Губернатор Михаил Развожаев, выступая перед собравшимися, рассказал, что Севастополь продолжит сотрудничество с Российским военно-историческим обществом.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Конечно, возвращение исторической памяти, возвращение утраченных имён – это большое дело, которое мы сегодня все вместе сделали. Прежде всего благодаря жителям, которые живут здесь, вокруг этого сквера, который мы в прошлом году благоустроили. Каждый командующий Черноморским Флотом – это отдельная страница в истории города-героя. Я думаю, что сделаем еще много важных дел, которые помогут нам лучше знать свою историю».

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Служение Отечеству не имеет срока давности. Благодарная память потомков даже через века способна отдать дань уважения, дань памяти своим героям».

Право открыть бюст предоставили курсантам Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова. В завершении церемонии почётные гости и участники возложили цветы к подножью постамента.

Дарья Юхновская, Александр Устич, «Севинформбюро»