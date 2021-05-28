Бюст героя обороны Севастополя Александра Терлецкого открыли в Форосе

28 мая по всей России отмечают День пограничника. В Форосе к празднику приурочили открытие памятника герою обороны Севастополя Александру Терлецкому. Монумент открыли на месте его бывшей могилы рядом с местной пограничной заставой, откуда в 2003 году прах героя варварски выкопали и перенесли в другое место парка. После вмешательства нашего телеканала останки героя со всеми воинскими почестями перезахоронили на алее славы в Форосе. А теперь на месте его прежней могилы появился бюст героя.

С гранитного постамента в сторону родной заставы и бескрайнего моря устремил взгляд молодой, мужественный и самоотверженный пограничник. Герой обороны Севастополя Александр Степанович Терлецкий погиб в возрасте 30 лет. Он прожил короткую, но полную подвигов жизнь. В ноябре 1941 года всего 20 бойцов под командованием начальника Форосской пограничной заставы лейтенанта Терлецкого более суток сдерживали немецкий моторизированный авангард, наступающий на наш город. Лишь шестеро из них выжили в том бою. А в феврале 42-го комиссар Балаклавского партизанского отряда Александр Терлецкий попал в немецкий плен. Зверские мучения и пытки длились месяц. Страшные муки не вынудили героя обороны Севастополя выдать данные о братьях-партизанах. Перед казнью измождённый патриот нашего города Александр Терлецкий сказал последние слова: «Живи, Севастополь!»

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО, заместитель председателя Ялтинского городского совета ветеранов пограничной службы: «Да, физически его не стало, но это был очень сильный пограничник, это был мужественный офицер. Он никого не предал. Ценой своей жизни он добыл какую-то победу и в то время. Фашисты от него ничего не добились. Если бы они понимали, где и кто находится в нашей дислокации, конечно, было бы больше жертв с нашей стороны. Так что жизнь Александра Терлецкого бесценна».

Бюст установили на месте его бывшей могилы, в которую перезахоронили останки героя в 1963 году. В 2003-м покоившийся рядом с родной погранзаставой прах Александра Терлецкого варварски выкопали по капризу украинского олигарха. И перетащили в другую часть парка. 17 лет неравнодушные жители Фороса боролись за восстановление исторической справедливости. В 2019 году поисковики обнаружили в спешке забытые части останков. После долгих месяцев переписки с чиновниками и вмешательства журналистов «НТС» инициативная группа местных жителей добилась дозахоронения праха героя в одном погребении со всеми воинскими почестями. Открытие бюста на месте его бывшей могилы венчает окончание борьбы за восстановление исторической справедливости по отношению к подвигу севастопольского героя.

МАРИНА РИКМЕН, жительница посёлка Форос: «Это заключительный аккорд в нашей долгой борьбе за увековечение памяти Александра Степановича Терлецкого. Я хочу сказать огромное спасибо Севастополю, огромное спасибо вашему каналу, Елене Анисимовой, которые нам помогли. Откровенно говоря, вклад в победу, в хэппи-энд этой всей истории принадлежит Севастополю. Севастополь своих героев не бросает».

Бюст изготовил заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Махмут Гасимов по фотографиям памятника, установленного рядом с погранзаставой до изъятия останков.

ОКСАНА ВАЛУЙСКИХ, заместитель главы Администрации Ялты: «Я очень хочу поблагодарить неравнодушных граждан – жителей Фороса, которые в течение долгого периода хранили память о герое. Память живёт у нас и в названиях улиц, и школы, и пансионата. Открытие этого бюста – это, можно сказать, народная инициатива. Он является народным памятником».

Место, где открыли бюст Александру Терлецкому – знаковое для жителей Фороса. Здесь детей принимали в пионеры, а пограничники, идущие на службу на заставу, отдавали честь герою обороны Севастополя.

Маргарита Борисенко, Денис Александрович, Алексей Теряев, «Севинформбюро» – Форос