Бутерброды готовлю без сыра и колбасы. На каждую сторону выкладываю вкусную начинку и обжариваю

Многие врачи говорят о том, что частое употребление бутербродов приводит к ожирению, развитию заболеваний пищеварительной системы и желудка. Однако, человечеств слишком сильно привязалось к бутербродам и сэндвичам.

Различные закусочные предлагают большое разнообразие этих блюд. Поэтому трудно внушить вредное воздействие бутербродов людям. Но, злоупотреблять этой быстрой закуской не нужно.

Завтраки бутербродами надо позволять не чаще пары раз в неделю.

Мы расскажем о том, как можно приготовить вкусные и сытные бутерброды, которыми можно быстро наесться.

Ингредиенты для двусторонних бутербродов:

Батон — шт.;

Куриное филе — 350 г;

Лук репчатый — шт.;

Морковь — шт.;

Укроп — пучок;

Яйца — 2 шт.;

Майонез — 3 ст. л.;

Мука — 3 ст. л.;

Сушеный чеснок — ½ ч. л.;

Соль — щепотка.

Приготовление двусторонних бутербродов:

Нарезаем филе и репчатый лук маленьким кубиком, смешиваем в одной таре. Натираем на мелкой терке морковь, шинкуем пучок укропа.

Смешиваем морковь и укроп в миске с мясом и луком. К ингредиентам разбиваем яйца, высыпаем соль и сушеный чеснок, смешиваем до однородности.

В смесь выкладываем майонез, просеиваем муку, замешиваем густую овощную массу. Нарезаем батон на тонкие ломтики, смазываем каждый кусочек полученной массой.

На сковороде нужно разогреть растительное масло. Бутерброды на сковороду выкладываем начинкой вниз, жарим 4 минуты.

Пока обжаривается одна сторона, на вторую тоже выкладываем массу из овощей и мяса. Обжариваем вторую сторону тоже 4 минуты.

К смеси можно добавить по вкусу черный молотый перец.

Получается очень сытный перекус, который не нужно дополнять чем-либо.