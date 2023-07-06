Буузы – это кушанье, которое по способу приготовления и своему внешнему виду уж очень напоминают всеми известные манты, однако, прочитав данную статью, вы сможете обнаружить не одно отличие. Буузами называют паровые «пирожки» с сочной и сытной начинкой из мяса либо картофеля, для готовки которых, нам потребуется такая техника, как пароварка либо мультиварка. И если раньше вы никогда не готовили ничего подобного, то наши подробные рецепты помогут вам справиться с каждым этапом и удивить домочадцев!

Классические бурятские буузы

Классические бурятские буузы – это невероятно вкусное и ароматное блюдо, которое понравится вам всем, начиная от тонкого теста и заканчивая сочной начинкой из телячьего фарша, дополненного пикантным чесноком и репчатым луком. К столу рекомендуется подавать с любимыми соусами.

Ингредиенты –+7 порц.

Для теста:

Вода 150 мл.

Мука 500 гр.

Мука 50 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль 1 щепотка

Для начинки:

Фарш телячий 500 гр.

Сало свиное 50 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок по вкусу

Вода ½ ст.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Кинза по вкусу

Шаги 180 мин.

Классические буузы очень просто готовятся в домашних условиях. При помощи граммовых весов отмеряем все необходимое для замеса теста. Пересыпаем муку в глубокую миску и в центре делаем углубление, куда разбиваем яйцо, вливаем воду и насыпаем соль. Руками вымешиваем мягкое и эластичное тесто. Помещаем комок в пакет и даем полежать около получаса. Подготавливаем составляющие начинки: очищаем лук, ополаскиваем и обсушиваем телятину. Максимально мелко нарезаем луковицу, высыпаем в чашу. Аналогично поступаем с зубками чеснока. Также очень мелко режем мясо и отправляем его к овощам, посыпаем приправами и солью. Теперь к начинке добавляем воду и подмороженное и измельченное на мелкой терке сало. Старательно перемешиваем компоненты руками. Займемся формовкой: тесто делим на шарики одинакового размера. Раскатываем шарики в лепешки с тонкими краями и плотной серединкой, диаметр от 5 до 8 сантиметров. В центр заготовок выкладываем около 60 грамм начинки. Большим и указательными пальцами приподнимаем края и защипливаем внахлест, оставляя по центру небольшое отверстие. Выкладываем полуфабрикаты на решетку мантоварки или пароварки, готовим в течение часа под крышкой при активном кипении. Аппетитные буузы сервируем и украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Буузы в пароварке

Буузы в пароварке – это не только очень вкусное блюдо, но еще и полезное, с низким содержанием жиров, так как готовится оно на пару, благодаря чему, продукты сохраняют в себе максимальное количество витаминов и микроэлементов. Такое кушанье можно предложить даже тем, у кого имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Мука – 700 гр.

Вода – 300 мл.

Яйца – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Для начинки:

Вода – 150 мл.

Фарш – 500 мл.

Лук – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – для подачи.

Масло растительное – для смазывания.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и мелко нарезаем лук, размораживаем фарш и подготавливаем остальные составляющие.

Шаг 2. В глубокой чаше смешиваем фарш с луком, солью, водой и черным перцем – вымешиваем до однородной консистенции.

Шаг 3. Для теста в отдельную емкость вбиваем яйца, вливаем воду и солим. Вводим всю муку и сразу замешиваем ложкой, а после переходим к ручному замесу. Готовый продукт оставляем в покое на 10 минут.

Шаг 4. Делим тесто на равные сегменты, раскатываем в круг и по центру кладем немного начинки. Приподнимая край и прокручивая, скрепляем.

Шаг 5. Решетку пароварки промазываем растительным маслом и помещаем заготовки на расстоянии друг от друга. Готовим на протяжении 25-30 минут.

Шаг 6. Оригинальное кушанье дополнением сметной и зеленью – трапезничаем. Приятного аппетита!

Буузы в мультиварке

Буузы в мультиварке – это традиционное блюдо бурятской кухни, которое покорило весь мир своими прекрасными вкусовыми характеристиками и необычной формой, за счет которой начинка сохраняет все соки. Буузы представляют собой небольшие круглые пирожки с мясом внутри.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Мякоть говядины – 800 гр.

Мякоть свинины – 250 гр.

Луковицы – 2 шт.

Сало – 250 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Вода – 130 мл. + 1 ст.

Соль – 2,5 ч.л. + ½ ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 4-5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: в рабочую миску просеиваем муку, добавляем воду (один стакан), соль и яйца – начинаем перемешивать в одном направлении при помощи вилки. Когда тесто загустело, выкладываем массу на рабочую поверхность и замешиваем до тех пор, пока масса не перестанет прилипать к ладоням. Затем кладем в пакет и оставляем «отдохнуть» на полчаса.

Шаг 2. Параллельно занимаемся начинкой: промытое мясо и лук с чесноком прокручиваем через мясорубку и смешиваем с водой, молотым перцем и солью.

Шаг 3. Мягкое тесто раскатываем в пласт, толщиной около 3-4 миллиметров и горлышком стакана вырезаем кружки.

Шаг 4. Помещаем заготовку в левую руку, правой накладываем начинку и делаем складки по кругу, обязательно оставляя отверстие в центре.

Шаг 5. Смазываем буузы растительным маслом и помещаем на решетку, готовим в режиме «Пар» около 20-25 минут.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие!

Буузы с картошкой

Буузы с картошкой и мясом – это сытные паровые пирожки, которые станут для вас идеальным обедом или ужином, после которого вы еще долго не будете испытывать чувство голода и будете полны энергии. Весь процесс приготовления и формовки подробно описан в рецепте.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Тесто пельменное – 800-900 гр.

Картошка средняя – 6 шт.

Свинина – 600 гр.

Лук зеленый – 300 гр.

Укроп – 50-100 гр.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зелень тщательно промываем и стряхиваем излишки влаги, также ополаскиваем мясо и даем ему время обсохнуть. Очищаем картофель.

Шаг 2. На небольшие кубики режем клубни картофеля.

Шаг 3. Мелко шинкуем зеленый лук и чеснок.

Шаг 4. Мясную составляющую нарезаем ломтиками чуть больше, чем картофель.

Шаг 5. Смешиваем подготовленные компоненты, не забыв посыпать солью и любимыми специями. Тесто разделяем на части, каждый сегмент раскатываем в круглую лепешку и выкладываем сочную начинку.

Шаг 6. Приподнимая края кверху, скрепляем их, делая множество складок. Перемещаем полуфабрикаты на решетку мантоварки и варим около 40 минут.

Шаг 7. Горячие буузы подаем к столу с пылу, с жару и наслаждаемся, посыпав укропом. Приятного аппетита!