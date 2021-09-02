«Будет просто груда камней»: ремонт улицы Суворова не выдерживает критики

«Будет просто груда камней». Севастопольские специалисты-реставраторы раскритиковали технологию укладки демонтированной исторической брусчатки на улице Суворова. Подрядчик оставил зазоры между камнями, не подобрал их по размеру и форме, и просто уложил их на песчаную основу. Теперь булыжники пляшут под ногами пешеходов и колёсами проезжающих автомобилей.

«Все мыслимые и немыслимые нормы укладки брусчатки нарушены. Мы можем в любом месте подойти, спокойно взять и вынуть любой камень. Он уложен с огромными зазорами, не притёртый и засыпан какой-то мурой».

Каждый булыжник мостовой на улице Суворова пытается вырваться из общего полотна дороги. Их можно спокойно брать руками. А под автомобильными колёсами и вовсе от камней откалываются куски. Да и в общем к уложенной брусчатке у специалистов возникает масса вопросов.

«По поводу толщины, видите? Где у него лицо? Этот камень уже просто положен на ребро» «Это брусчатка. А это человек устал и кинул сюда наш мраморизованный известняк. Получите к первому сентября».

Подрядчик вымостил брусчаткой почти 300 метров дороги. Этот участок открыли для движения 1 сентября. Даже нарисовали зебру возле первой гимназии. Но дорога для севастопольцев, подвозящих детей на учёбу, не безопасна – в любой момент из-под колёс может выскочить камень.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества:

«Брусчатку нужно укладывать, чтобы ряды были порядово, чтобы была перевязка между камнями. Во-вторых, чтобы камни были уложены плотно, не было между ними никакого зазора. А потом этот небольшой зазор не песком засыпать, а отсевом, который потом лучше схватывается и не вымывается дождями».

На улице Суворова брусчатка уложена на песок, а между булыжниками зазоры в несколько сантиметров. Камни раскалываются из-за отсутствия опоры – песок не удерживает их на месте под тяжестью проезжающих автомобилей. Тем более дождь вымывает такую «подушку», камни постепенно проваливаются.

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия:

«Назовите фамилии тех специалистов, которые осуществляют контроль на этом участке? Изначально этот участок неправильно начинали укладывать, неправильная технология была применена. Так надо было останавливать в самом начале. А кто теперь людям, подрядной организации, которая это сделала, заплатит за выполненную работу? Кто? Я уверен, что заказчик, раз он их не остановил, не выдвигал им никаких требований. Сделали, как могли».

У реставраторов возникли опасения ещё на этапе разбора дорожниками старой брусчатки. Рабочие «не церемонились» с историческим материалом: бросали камни в погрузчик, а тот с большой высоты перекидывал их в грузовик. В результате на булыжниках масса сколов. Непонятны и некоторые другие манипуляции с камнем.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества:

«Зачем гидрофобизировать такой материал, если он абсолютно не впитывает влагу. Это шикарный по своим характеристикам материал, ему ничего не страшно. Непонятные какие-то работы. Брусчатка абсолютно не подогнана, нарушены все направления. В некоторых местах вообще по диагонали стоит. Изначально квалификация подрядчика была под вопросом. И вот результат – как говорится, налицо».

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества:

«Такого, честно, я ещё не видел. Я даю этой дороге, в таком виде, два-три месяца – до зимы она доживёт. Дальше здесь будет просто груда камней. Если чиновники понимают только чиновничий язык, она однозначно небезопасна. Её принять нельзя как дорогу общего пользования в принципе».

Член рабочей группы по контролю за выполнением капитального ремонта на улице Суворова, Степан Самошин нашёл технические правила устройства булыжных мостовых, описанные в инструкции 1941 года. Здесь чётко описано: «камни ставятся на основание строго вертикально, суженным концом вниз, плотно друг к другу, чтобы камни в плане соприкасались между собой не менее как в трёх точках, без прослойки песка между камнями. Подбор и посадка камней производятся настолько плотно, чтобы отдельные камни не могли быть вынуты рукой, не качались и не оседали под давлением ноги». Видимо, 80 лет назад инженеры лучше знали толк в дорожном хозяйстве. Поэтому и зазоров в дорожном полотне до вмешательства современных строителей не было, брусчатка укладывалась на совесть.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

«Если в начале улицы брусчатка была уложена ещё более-менее аккуратно, то, то, что сделано в последнее время, очевидно, что наспех, не выдерживает никакой критики. О проблеме прекрасно знает руководство Департамента. Оно намерено добиваться перекладки её до тех пор, пока она не будет уложена как надо вплоть до смены подрядчика».

Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено осмотрел улицу Суворова 27 августа. Её готовность оценивается в 30%. Закончить капитальный ремонт планируют к концу года. Поэтому перекладывать брусчатку несколько раз, чтобы дорога стала безопасной для проезда, время пока есть.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры [Правительства] Севастополя:

«Мы ещё находимся с вами на строительной площадке. Я соглашусь, к подрядчику есть замечания, в том числе и по укладке брусчатки. Поэтому локально мы выявляем эти замечания, картами подрядчик будет это устранять. Плитку в том же состоянии, в котором сняли, укладывают обратно. Щелей не избежать. Мы её укладываем в аутентичном виде».

Однако непонятно, о каком аутентичном виде брусчатки идёт речь, если дорожники укладывают булыжники разной формы и размеров, со множеством сколов.

Также непонятно, почему многие целые, в хорошем состоянии, именно аутентичные камни мостовой были выброшены на ближайшую свалку строительного мусора.

Маргарита Борисенко, Кирилл Попов, Анатолий Паньков, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»