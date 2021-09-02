«Будет просто груда камней»: ремонт улицы Суворова не выдерживает критики

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«Будет просто груда камней». Севастопольские специалисты-реставраторы раскритиковали технологию укладки демонтированной исторической брусчатки на улице Суворова. Подрядчик оставил зазоры между камнями, не подобрал их по размеру и форме, и просто уложил их на песчаную основу. Теперь булыжники пляшут под ногами пешеходов и колёсами проезжающих автомобилей.

«Все мыслимые и немыслимые нормы укладки брусчатки нарушены. Мы можем в любом месте подойти, спокойно взять и вынуть любой камень. Он уложен с огромными зазорами, не притёртый и засыпан какой-то мурой».

Каждый булыжник мостовой на улице Суворова пытается вырваться из общего полотна дороги. Их можно спокойно брать руками. А под автомобильными колёсами и вовсе от камней откалываются куски. Да и в общем к уложенной брусчатке у специалистов возникает масса вопросов.

«По поводу толщины, видите? Где у него лицо? Этот камень уже просто положен на ребро» «Это брусчатка. А это человек устал и кинул сюда наш мраморизованный известняк. Получите к первому сентября».

Подрядчик вымостил брусчаткой почти 300 метров дороги. Этот участок открыли для движения 1 сентября. Даже нарисовали зебру возле первой гимназии. Но дорога для севастопольцев, подвозящих детей на учёбу, не безопасна – в любой момент из-под колёс может выскочить камень.

«Будет просто груда камней»: ремонт улицы Суворова не выдерживает критики

«Будет просто груда камней»: ремонт улицы Суворова не выдерживает критики

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества:

«Брусчатку нужно укладывать, чтобы ряды были порядово, чтобы была перевязка между камнями. Во-вторых, чтобы камни были уложены плотно, не было между ними никакого зазора. А потом этот небольшой зазор не песком засыпать, а отсевом, который потом лучше схватывается и не вымывается дождями».

На улице Суворова брусчатка уложена на песок, а между булыжниками зазоры в несколько сантиметров. Камни раскалываются из-за отсутствия опоры – песок не удерживает их на месте под тяжестью проезжающих автомобилей. Тем более дождь вымывает такую «подушку», камни постепенно проваливаются.

«Будет просто груда камней»: ремонт улицы Суворова не выдерживает критики

АНАТОЛИЙ ПРЯШНИКОВ, аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия:

«Назовите фамилии тех специалистов, которые осуществляют контроль на этом участке? Изначально этот участок неправильно начинали укладывать, неправильная технология была применена. Так надо было останавливать в самом начале. А кто теперь людям, подрядной организации, которая это сделала, заплатит за выполненную работу? Кто? Я уверен, что заказчик, раз он их не остановил, не выдвигал им никаких требований. Сделали, как могли».

У реставраторов возникли опасения ещё на этапе разбора дорожниками старой брусчатки. Рабочие «не церемонились» с историческим материалом: бросали камни в погрузчик, а тот с большой высоты перекидывал их в грузовик. В результате на булыжниках масса сколов. Непонятны и некоторые другие манипуляции с камнем.

«Будет просто груда камней»: ремонт улицы Суворова не выдерживает критики

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества:

«Зачем гидрофобизировать такой материал, если он абсолютно не впитывает влагу. Это шикарный по своим характеристикам материал, ему ничего не страшно. Непонятные какие-то работы. Брусчатка абсолютно не подогнана, нарушены все направления. В некоторых местах вообще по диагонали стоит. Изначально квалификация подрядчика была под вопросом. И вот результат – как говорится, налицо».

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества:

«Такого, честно, я ещё не видел. Я даю этой дороге, в таком виде, два-три месяца – до зимы она доживёт. Дальше здесь будет просто груда камней. Если чиновники понимают только чиновничий язык, она однозначно небезопасна. Её принять нельзя как дорогу общего пользования в принципе».

Член рабочей группы по контролю за выполнением капитального ремонта на улице Суворова, Степан Самошин нашёл технические правила устройства булыжных мостовых, описанные в инструкции 1941 года. Здесь чётко описано: «камни ставятся на основание строго вертикально, суженным концом вниз, плотно друг к другу, чтобы камни в плане соприкасались между собой не менее как в трёх точках, без прослойки песка между камнями. Подбор и посадка камней производятся настолько плотно, чтобы отдельные камни не могли быть вынуты рукой, не качались и не оседали под давлением ноги». Видимо, 80 лет назад инженеры лучше знали толк в дорожном хозяйстве. Поэтому и зазоров в дорожном полотне до вмешательства современных строителей не было, брусчатка укладывалась на совесть.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

«Если в начале улицы брусчатка была уложена ещё более-менее аккуратно, то, то, что сделано в последнее время, очевидно, что наспех, не выдерживает никакой критики. О проблеме прекрасно знает руководство Департамента. Оно намерено добиваться перекладки её до тех пор, пока она не будет уложена как надо вплоть до смены подрядчика».

Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено осмотрел улицу Суворова 27 августа. Её готовность оценивается в 30%. Закончить капитальный ремонт планируют к концу года. Поэтому перекладывать брусчатку несколько раз, чтобы дорога стала безопасной для проезда, время пока есть.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры [Правительства] Севастополя:

«Мы ещё находимся с вами на строительной площадке. Я соглашусь, к подрядчику есть замечания, в том числе и по укладке брусчатки. Поэтому локально мы выявляем эти замечания, картами подрядчик будет это устранять. Плитку в том же состоянии, в котором сняли, укладывают обратно. Щелей не избежать. Мы её укладываем в аутентичном виде».

Однако непонятно, о каком аутентичном виде брусчатки идёт речь, если дорожники укладывают булыжники разной формы и размеров, со множеством сколов. 

«Будет просто груда камней»: ремонт улицы Суворова не выдерживает критики

Также непонятно, почему многие целые, в хорошем состоянии, именно аутентичные камни мостовой были выброшены на ближайшую свалку строительного мусора.

Маргарита Борисенко, Кирилл Попов, Анатолий Паньков, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»

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