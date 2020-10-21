Будущей весной в Крыму заработает «скорая помощь для дельфинов»

Крым, 21 октября — АиФ-Крым.

Весной 2021 года в Крыму начнут использовать реанимобиль для оказания помощи дельфинам и другим китообразным, которые выбрасываются на берег – об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала журналистам руководитель центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелева, центр получил президентский грант в 4,2 миллионв рублей и на эти деньги приобрели реанимобиль. Сейчас его используют для обучения волонтеров, а с наступлением сезона введут в работу.

Помимо спасения дельфинов реанимобиль понадобится для установления причины гибели морских млекопитающих по анализам крови. В медицинском отсеке фургона есть кислородный концентратор, аппарат УЗИ, анализатор газов и электролитов крови, монитор сердечной активности, микроскопом, холодильником и другое оснащение, которое позволит, оказывать помощь китообразным в полевых условиях.