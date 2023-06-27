Буллеты: как приготовить немецкий аналог котлет (видео)

Буллеты готовятся так же просто, как и обычные котлеты. Блюдо получается сочным и очень аппетитным.

Буллеты -– национальное немецкое блюдо, представляющее собой необычные круглые мясо-рыбные шарики, запеченные в сливочном соусе с добавлением пряных специй. Многие часто сравнивают их с котлетами и готовят только либо с мясным, либо с рыбным фаршем. Кулинарный блогер Светлана Бауэр предлагает свой рецепт этого блюда, ограничившись для его приготовления свино-говяжим фаршем. Они готовятся так же просто, как и обычные котлеты.

Буллеты по-немецки

Ингредиенты:

фарш (свинина + говядина) – 1 кг;

лук – 250 гр;

молоко – 100 мл;

майонез или горчица – 1 ст. л;

хлеб – 125 гр;

чеснок – 1 зубчик;

яйцо – 1 шт;

перец – 1 ч. л;

соль – 2 ч. л;

сливочное масло для жарки – 1 ст. л + 15 гр для смазывания.

Способ приготовления:

Хлеб замочить в молоке, размять, не отжимая. Лук и чеснок почистить, мелко нарезать и обжарить на сливочном масле. Смешать фарш, хлеб, яйцо и майонез, добавить обжаренный лук и чеснок, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо вымешать фарш, сформировать котлеты, смазать их сливочным маслом, выпекать в духовке с конвекцией, разогретой до 200 градусов, 25 — 30 минут.

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