Зачем тратиться на бульонные кубики, если их можно быстро и легко приготовить в домашних условиях? К тому же так вы будете на все сто процентов уверены в качестве заготовок. Никаких лишних добавок и химии! Сделайте бульонные кубики своими руками — и вкусный обед будет готов по щелчку пальцев.

Для приготовления рекомендуем взять бюджетные части курицы. Из мяса вам понадобятся шейки и лапки. Чтобы бульонные кубики получились очень ароматными, стоит использовать много овощей, лавровый лист, перец, а также сушеную зелень (укроп и петрушку).

Бульонные кубики своими руками: приготовление супа с их помощью

Такая заготовка хороша тем, что всего одного кубика хватает для приготовления целой кастрюли ароматного супа. Как же это удобно! Кубики выходят настолько насыщенными, что для нескольких литров супа требуется лишь одна штучка.

Ингредиенты

Куриные шеи0,5 кг Куриные лапки1 кг Черный перец (горошком)25 шт. Лавровый лист2 шт. Морковь1,5 шт. Лук1 шт. Сельдерей150 г Чеснок6 зуб. Сушеная петрушка0,5 ч. л. Сушеный укроп0,5 ч. л. Куриная голень2 шт.

Приготовление

Куриные шеи, голени и лапки хорошенько промываем под проточной водой. Обсушиваем их. Очищаем морковь и репчатый лук. Крупно нарезаем эти овощи и сельдерей. Очищаем чеснок. Нарезаем его на небольшие кусочки.В большой казан или в кастрюлю с толстым дном помещаем куриные лапки, голени и шейки. Выкладываем нарезанные овощи. Добавляем лавровый лист и перец. Заливаем всё водой. Жидкость должна слегка покрыть мясо и овощи. Накрываем крышкой и отправляем на огонь. После закипания варим содержимое кастрюли на умеренном огне в течение полутора часа. Затем выключаем нагрев. Процеживаем содержимое кастрюли через сито. Затем выпариваем процеженный бульон до тех пор, пока он не уменьшится в объеме (приблизительно в 3 раза). Берем сушеную зелень. Добавляем ее в концентрированный бульон. Хорошенько всё перемешиваем. Разливаем бульон по формочкам для льда. Отправляем в морозильную камеру. Готово!

Преимущество этих заготовок в том, что хранятся они очень и очень долго. Идеально для занятых хозяек! Натуральные, ароматные и очень насыщенные бульонные кубики непременно станут вашей палочкой-выручалочкой.