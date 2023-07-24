Бургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты

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Бургеры – одно из самых популярных блюд как в Украине, так и в мире. И не удивительно! Ведь сочная говяжья котлета с хрустящей булочкой, овощами и соусами, без сомнения, придутся по вкусу и взрослым, и детям.

НОВОСТИ ВКУСНО

Покорять гурманов своим вкусом бургеры начали еще в конце XIX века, информирует 24 Канал. Но со временем они пережили настоящую революционную трансформацию, пройдя путь из фаст-фудного меню в ресторанное блюдо, которое выбирают даже гурманы.

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В мире, особенно в Соединенных Штатах Америки, это блюдо имеет огромную популярность. Так, по данным опроса, американцы в среднем потребляют 5 бургеров в месяц.

Немалый спрос они имеют и в Украине. Бургеры на втором месте по популярности заказов в службах доставки. Что интересно, попробовать сочное блюдо украинцы хотят в основном поздно вечером.

В чем же секрет бургеров

Такая любовь к бургерам прогнозируема, ведь:

  • человеку не нужны приборы: бургеры вкусно и удобно есть руками;

  • блюдо очень сытное, ведь в его составе – говяжьи котлеты, булочки, разнообразные овощи и соусы. Это не только невероятно вкусно, но и питательно;

  • бургеры, без преувеличений – это о сбалансированном питании. Не в каждом блюде можно найти такой баланс: в 100 граммах продукта содержится белков – 12,34 грамма, углеводов – 11,72 грамма, жиров – 18,75 грамма, в том числе 5 граммов ненасыщенных жирных кислот.

Кроме этого, бургер выбирают и из-за его универсальности. Он является идеальным перекусом, блюдом для ланча на работе, а также ужином в кругу родных или друзей.

Устроить бургер-пати – очень легко / Фото Shutterstock

Но главный секрет бургеров – в говяжьей котлете. Именно она дает особую сочность и вкус всему блюду. Поэтому от выбора мяса здесь будет зависеть и успех бургера за столом.

Чтобы не прогадать, рекомендуем выбирать только самые лучшие говяжьи котлеты от производителя, уверенного в каждой упаковке своей продукции. В Украине – это ТМ Skott Smeat. Говяжьи котлеты от этого бренда точно порадуют вас насыщенным вкусом фермерского мяса и сочностью. А к выбору украинцев:

  • охлажденные котлеты для бургера, которые подойдут для тех, кто запланировал себе бургер-пати на ближайшее время,

  • и замороженные котлеты для бургера от ТМ Skott Smeat: они станут безупречным выбором украинцев, которые любят иметь продукты на случай внезапного визита гостей.

Skott Smeat – сочные котлеты из фермерской говядины / Фото Skott Smeat

К тому же приготовить настоящие бургеры смогут даже новички на кухне. Ведь котлеты от ТМ Skott Smeat уже сформированы в идеально круглые порции, поэтому нужно только раскрыть упаковку и начать приготовление. Если же у вас замороженный продукт этого бренда, не нужно делать лишних манипуляций: смело доставайте котлеты и отправляйте на сковороду или гриль.

А как приготовить настоящие бургеры – делимся в пошаговом рецепте.

Бургер с томатным соусом и овощами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Готовьте бургеры с котлетой ТМ Skott Smeat / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 2 упаковки котлет для бургера от ТМ Skott Smeat;
– 4 булочки бриош;
– 2 свежих помидора;
– 1 красный лук;
– 2 соленых огурца;
– 2 пластинки сыра чедер (по желанию);
– 50 граммов салата Ромен;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 перец чили (по желанию).
Для соуса:
– 1 банка томатов пелати (без кожуры);
– пол пучка кинзы;
– 1 зубчик чеснока;
– перец чили (по желанию);
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Салат измельчаем на куски. Помидоры, перец чили и красный лук нарезаем кольцами, а соленый огурец – слайсами.

  2. На сковороде обжариваем котлеты с двух сторон по 2,5 минуты. Ни в коем случае не прокалываем котлеты вилкой или ножом.

  3. По желанию добавляем ломтики сыра. Для этого за 30 секунд до готовности котлет кладем на них тонкие слайсы чедера.

  4. Разрезаем булочки пополам и обжариваем их 1 – 2 минуты.

  5. Готовим соус: для этого мелко рубим кинзу. Томаты пелати перебиваем блендером, или мелко нарезаем ножом, чтобы оставить консистенцию кусочков. Смешиваем томаты, кинзу, выжатый чеснок и приправляем специями. Чили прибавляем по желанию. Соус готов.

  6. Собираем бургер, выкладывая на булочку котлету, нарезанные овощи и поливаем блюдо соусом.

Вместо домашнего соуса можно использовать специальный острый соус для бургеров.

Узнать больше о приготовлении сочных бургеров или идеальных стейков из говядины можно на странице Skott Smeat в фейсбуке.

Не бургером единым: что еще можно приготовить из говяжьей котлеты от ТМ Skott Smeat

Говяжья котлета ТМ Skott Smeat – универсальный продукт, который подходит не только для приготовления бургеров. Ассортимент блюд здесь невероятно широкий.

Skott Smeat – идеальные котлеты для бургера и не только: смотрите видео

В частности, говяжья котлета будет отлично сочетаться с гарниром или салатом и в составе бифштекса с яичницей. Не верите? Делимся с вами рецептами этих популярных блюд с говяжьей котлетой.

Рецепт бифштекса с яичницей и салатом

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Приготовьте бифштекс с яйцом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 1 упаковка котлет для бургеров ТМ Skott Smeat;
– 2 куриных яйца;
– 2 помидора;
– 1 огурец;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– несколько веточек зелени;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем котлеты до 8 минут, переворачивая их каждые 2 минуты.

  2. На отдельной сковороде жарим яйца под крышкой около 4 минут, сдабриваем их солью. При этом важно, чтобы желтки остались жидкими.

  3. Нарезаем помидоры кружочками, огурцы – тонкими слайсами и выкладываем их на тарелку, украшая тарелку любимой зеленью. При желании сдабриваем все солью.

  4. На овощи выкладываем бифштекс, сверху – яичницу. Подаем блюдо теплым.

Говяжьи котлеты с молодым картофелем и руколой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Говяжьи котлеты со свежим салатом – идеальное сочетание вкусов / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 1 упаковка говяжьих котлет ТМ Skott Smeat;
– 200 граммов молодого картофеля;
– 30 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка масла;
– несколько веточек руколы;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, выкладываем туда котлеты и жарим до 8 минут, переворачивая их каждые 2 минуты. Также для приготовления блюда можно использовать гриль.

  2. Очищаем молодой картофель от кожуры. Если картофелины большие – разрезаем их на случайные куски и варим в подсоленной воде до готовности (15 – 20 минут). Сливаем воду и сдабриваем гарнир сливочным маслом.

  3. Готовые говяжьи котлеты подаем вместе со сваренным картофелем и листьями руколы.

Приятного аппетита!

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