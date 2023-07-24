Бургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты

Устроить бургер-пати – очень легко / Фото Shutterstock
Но главный секрет бургеров – в говяжьей котлете. Именно она дает особую сочность и вкус всему блюду. Поэтому от выбора мяса здесь будет зависеть и успех бургера за столом.
Чтобы не прогадать, рекомендуем выбирать только самые лучшие говяжьи котлеты от производителя, уверенного в каждой упаковке своей продукции. В Украине – это ТМ Skott Smeat. Говяжьи котлеты от этого бренда точно порадуют вас насыщенным вкусом фермерского мяса и сочностью. А к выбору украинцев:
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охлажденные котлеты для бургера, которые подойдут для тех, кто запланировал себе бургер-пати на ближайшее время,
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и замороженные котлеты для бургера от ТМ Skott Smeat: они станут безупречным выбором украинцев, которые любят иметь продукты на случай внезапного визита гостей.
Skott Smeat – сочные котлеты из фермерской говядины / Фото Skott Smeat
К тому же приготовить настоящие бургеры смогут даже новички на кухне. Ведь котлеты от ТМ Skott Smeat уже сформированы в идеально круглые порции, поэтому нужно только раскрыть упаковку и начать приготовление. Если же у вас замороженный продукт этого бренда, не нужно делать лишних манипуляций: смело доставайте котлеты и отправляйте на сковороду или гриль.
А как приготовить настоящие бургеры – делимся в пошаговом рецепте.
Бургер с томатным соусом и овощами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Готовьте бургеры с котлетой ТМ Skott Smeat / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 2 упаковки котлет для бургера от ТМ Skott Smeat;
– 4 булочки бриош;
– 2 свежих помидора;
– 1 красный лук;
– 2 соленых огурца;
– 2 пластинки сыра чедер (по желанию);
– 50 граммов салата Ромен;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 перец чили (по желанию).
Для соуса:
– 1 банка томатов пелати (без кожуры);
– пол пучка кинзы;
– 1 зубчик чеснока;
– перец чили (по желанию);
– соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
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Салат измельчаем на куски. Помидоры, перец чили и красный лук нарезаем кольцами, а соленый огурец – слайсами.
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На сковороде обжариваем котлеты с двух сторон по 2,5 минуты. Ни в коем случае не прокалываем котлеты вилкой или ножом.
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По желанию добавляем ломтики сыра. Для этого за 30 секунд до готовности котлет кладем на них тонкие слайсы чедера.
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Разрезаем булочки пополам и обжариваем их 1 – 2 минуты.
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Готовим соус: для этого мелко рубим кинзу. Томаты пелати перебиваем блендером, или мелко нарезаем ножом, чтобы оставить консистенцию кусочков. Смешиваем томаты, кинзу, выжатый чеснок и приправляем специями. Чили прибавляем по желанию. Соус готов.
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Собираем бургер, выкладывая на булочку котлету, нарезанные овощи и поливаем блюдо соусом.
Вместо домашнего соуса можно использовать специальный острый соус для бургеров.
Узнать больше о приготовлении сочных бургеров или идеальных стейков из говядины можно на странице Skott Smeat в фейсбуке.
Не бургером единым: что еще можно приготовить из говяжьей котлеты от ТМ Skott Smeat
Говяжья котлета ТМ Skott Smeat – универсальный продукт, который подходит не только для приготовления бургеров. Ассортимент блюд здесь невероятно широкий.
Skott Smeat – идеальные котлеты для бургера и не только: смотрите видео
В частности, говяжья котлета будет отлично сочетаться с гарниром или салатом и в составе бифштекса с яичницей. Не верите? Делимся с вами рецептами этих популярных блюд с говяжьей котлетой.
Рецепт бифштекса с яичницей и салатом
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовьте бифштекс с яйцом / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 1 упаковка котлет для бургеров ТМ Skott Smeat;
– 2 куриных яйца;
– 2 помидора;
– 1 огурец;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– несколько веточек зелени;
– соль по вкусу.
Приготовление:
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На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем котлеты до 8 минут, переворачивая их каждые 2 минуты.
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На отдельной сковороде жарим яйца под крышкой около 4 минут, сдабриваем их солью. При этом важно, чтобы желтки остались жидкими.
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Нарезаем помидоры кружочками, огурцы – тонкими слайсами и выкладываем их на тарелку, украшая тарелку любимой зеленью. При желании сдабриваем все солью.
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На овощи выкладываем бифштекс, сверху – яичницу. Подаем блюдо теплым.
Говяжьи котлеты с молодым картофелем и руколой
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Говяжьи котлеты со свежим салатом – идеальное сочетание вкусов / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 1 упаковка говяжьих котлет ТМ Skott Smeat;
– 200 граммов молодого картофеля;
– 30 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка масла;
– несколько веточек руколы;
– соль по вкусу.
Приготовление:
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Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, выкладываем туда котлеты и жарим до 8 минут, переворачивая их каждые 2 минуты. Также для приготовления блюда можно использовать гриль.
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Очищаем молодой картофель от кожуры. Если картофелины большие – разрезаем их на случайные куски и варим в подсоленной воде до готовности (15 – 20 минут). Сливаем воду и сдабриваем гарнир сливочным маслом.
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Готовые говяжьи котлеты подаем вместе со сваренным картофелем и листьями руколы.
Приятного аппетита!