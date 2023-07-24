Бургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты

Бургеры – одно из самых популярных блюд как в Украине, так и в мире. И не удивительно! Ведь сочная говяжья котлета с хрустящей булочкой, овощами и соусами, без сомнения, придутся по вкусу и взрослым, и детям. НОВОСТИ ВКУСНО Покорять гурманов своим вкусом бургеры начали еще в конце XIX века, информирует 24 Канал. Но со временем они пережили настоящую революционную трансформацию, пройдя путь из фаст-фудного меню в ресторанное блюдо, которое выбирают даже гурманы. К теме Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык В мире, особенно в Соединенных Штатах Америки, это блюдо имеет огромную популярность. Так, по данным опроса, американцы в среднем потребляют 5 бургеров в месяц. Немалый спрос они имеют и в Украине. Бургеры на втором месте по популярности заказов в службах доставки. Что интересно, попробовать сочное блюдо украинцы хотят в основном поздно вечером. В чем же секрет бургеров Такая любовь к бургерам прогнозируема, ведь: человеку не нужны приборы: бургеры вкусно и удобно есть руками;

блюдо очень сытное, ведь в его составе – говяжьи котлеты, булочки, разнообразные овощи и соусы. Это не только невероятно вкусно, но и питательно;

бургеры, без преувеличений – это о сбалансированном питании. Не в каждом блюде можно найти такой баланс: в 100 граммах продукта содержится белков – 12,34 грамма, углеводов – 11,72 грамма, жиров – 18,75 грамма, в том числе 5 граммов ненасыщенных жирных кислот. Кроме этого, бургер выбирают и из-за его универсальности. Он является идеальным перекусом, блюдом для ланча на работе, а также ужином в кругу родных или друзей.

Устроить бургер-пати – очень легко / Фото Shutterstock

Но главный секрет бургеров – в говяжьей котлете. Именно она дает особую сочность и вкус всему блюду. Поэтому от выбора мяса здесь будет зависеть и успех бургера за столом.

Чтобы не прогадать, рекомендуем выбирать только самые лучшие говяжьи котлеты от производителя, уверенного в каждой упаковке своей продукции. В Украине – это ТМ Skott Smeat. Говяжьи котлеты от этого бренда точно порадуют вас насыщенным вкусом фермерского мяса и сочностью. А к выбору украинцев:

охлажденные котлеты для бургера, которые подойдут для тех, кто запланировал себе бургер-пати на ближайшее время,

и замороженные котлеты для бургера от ТМ Skott Smeat: они станут безупречным выбором украинцев, которые любят иметь продукты на случай внезапного визита гостей.

Skott Smeat – сочные котлеты из фермерской говядины / Фото Skott Smeat

К тому же приготовить настоящие бургеры смогут даже новички на кухне. Ведь котлеты от ТМ Skott Smeat уже сформированы в идеально круглые порции, поэтому нужно только раскрыть упаковку и начать приготовление. Если же у вас замороженный продукт этого бренда, не нужно делать лишних манипуляций: смело доставайте котлеты и отправляйте на сковороду или гриль.

А как приготовить настоящие бургеры – делимся в пошаговом рецепте.

Бургер с томатным соусом и овощами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Готовьте бургеры с котлетой ТМ Skott Smeat / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 2 упаковки котлет для бургера от ТМ Skott Smeat;

– 4 булочки бриош;

– 2 свежих помидора;

– 1 красный лук;

– 2 соленых огурца;

– 2 пластинки сыра чедер (по желанию);

– 50 граммов салата Ромен;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 перец чили (по желанию).

Для соуса:

– 1 банка томатов пелати (без кожуры);

– пол пучка кинзы;

– 1 зубчик чеснока;

– перец чили (по желанию);

– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Салат измельчаем на куски. Помидоры, перец чили и красный лук нарезаем кольцами, а соленый огурец – слайсами. На сковороде обжариваем котлеты с двух сторон по 2,5 минуты. Ни в коем случае не прокалываем котлеты вилкой или ножом. По желанию добавляем ломтики сыра. Для этого за 30 секунд до готовности котлет кладем на них тонкие слайсы чедера. Разрезаем булочки пополам и обжариваем их 1 – 2 минуты. Готовим соус: для этого мелко рубим кинзу. Томаты пелати перебиваем блендером, или мелко нарезаем ножом, чтобы оставить консистенцию кусочков. Смешиваем томаты, кинзу, выжатый чеснок и приправляем специями. Чили прибавляем по желанию. Соус готов. Собираем бургер, выкладывая на булочку котлету, нарезанные овощи и поливаем блюдо соусом.

Вместо домашнего соуса можно использовать специальный острый соус для бургеров.

Узнать больше о приготовлении сочных бургеров или идеальных стейков из говядины можно на странице Skott Smeat в фейсбуке.

Не бургером единым: что еще можно приготовить из говяжьей котлеты от ТМ Skott Smeat

Говяжья котлета ТМ Skott Smeat – универсальный продукт, который подходит не только для приготовления бургеров. Ассортимент блюд здесь невероятно широкий.

Skott Smeat – идеальные котлеты для бургера и не только: смотрите видео

В частности, говяжья котлета будет отлично сочетаться с гарниром или салатом и в составе бифштекса с яичницей. Не верите? Делимся с вами рецептами этих популярных блюд с говяжьей котлетой.

Рецепт бифштекса с яичницей и салатом

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Приготовьте бифштекс с яйцом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка котлет для бургеров ТМ Skott Smeat;

– 2 куриных яйца;

– 2 помидора;

– 1 огурец;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– несколько веточек зелени;

– соль по вкусу.

Приготовление:

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем котлеты до 8 минут, переворачивая их каждые 2 минуты. На отдельной сковороде жарим яйца под крышкой около 4 минут, сдабриваем их солью. При этом важно, чтобы желтки остались жидкими. Нарезаем помидоры кружочками, огурцы – тонкими слайсами и выкладываем их на тарелку, украшая тарелку любимой зеленью. При желании сдабриваем все солью. На овощи выкладываем бифштекс, сверху – яичницу. Подаем блюдо теплым.

Говяжьи котлеты с молодым картофелем и руколой

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 1

Говяжьи котлеты со свежим салатом – идеальное сочетание вкусов / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка говяжьих котлет ТМ Skott Smeat;

– 200 граммов молодого картофеля;

– 30 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка масла;

– несколько веточек руколы;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, выкладываем туда котлеты и жарим до 8 минут, переворачивая их каждые 2 минуты. Также для приготовления блюда можно использовать гриль. Очищаем молодой картофель от кожуры. Если картофелины большие – разрезаем их на случайные куски и варим в подсоленной воде до готовности (15 – 20 минут). Сливаем воду и сдабриваем гарнир сливочным маслом. Готовые говяжьи котлеты подаем вместе со сваренным картофелем и листьями руколы.

Приятного аппетита!