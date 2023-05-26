Бургер «Неряха Джо»: простой рецепт необычного перекуса

На приготовление такого бургера уйдет не особо много времени.

Бургеры – типично американское блюдо, которое, тем не менее, очень полюбилось нашим соотечественникам. И если не всегда и не у всех есть возможность забежать в кафе или сеть ресторанов быстрого питания, чтобы порадовать себя булочкой с мясной начинкой, выход прост – приготоветь бургер дома. Автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день» поделилась со своими подписчиками простым рецептом бургера «Слоппи Джо». «Слоппи» в переводе с английского значит «неряшливый». Наверное, таким названием бургер обязан своей начинке.

Бургер «Неряха Джо»

Ингредиенты:

говяжий фарш – 500 гр;

растительное масло – 3-4 ст. л;

перец сладкий – 1/2 шт;

лук маленький – 1 шт;

чеснок – 1 зубчик;

кетчуп – 140 гр;

томатная паста – 1 ч. л;

вода – 100 мл;

специи: соль, перец, паприка, копченая паприка – по вкусу;

бургерные булочки большие – 4 шт;

сливочное масло – 2-3 ст. л;

тостовый сыр – 4 шт;

маринованный огурец – по желанию.

Способ приготовления:

Луковицу почистить и мелко нарезать. Перец очистить от семян, порезать мелкими кубиками. В глубокой сковороде разогреть растительное масло и выложить фарш. Деревянной ложкой разбить комочки и, периодически перемешивая, жарить фарш до момента, когда жидкость полностью испарится и фарш начнет румянеть.

Добавить в сковородку порезанные овощи, выжатый чеснок, перемешать до однородности, жарить все вместе несколько минут. Добавить томатную пасту, специи, кетчуп, хорошо перемешать. Если есть, можно добавить еще немного вустерского соуса, он идет в оригинальном рецепте. Долить воду, перемешать и тушить вместе 5-7 минут, помешивая. Мясо должно получиться не сухое, но и не жидкой консистенции, поэтому воду во время тушения необходимо регулировать.

Булочки разрезать, каждую часть слегка смазать маслом, выложить на сухую сковороду смазанной частью вниз и поджарить до золотистости.

На нижнюю половинку поджаренной булочки выкласть 1/4 мяса, сверху– пластинку тостового сыра. Еще по желанию можно на мясо перед сыром выложить нарезанный пластинами маринованный огурец. Накрыть второй поджаренной половинкой булочки. Бургер готов.

Ранее Фокус писал, как приготовить клаб-сэндвич с курицей.