Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить бургер с джекфрутом. При выборе консервированного джекфрута обратите внимание на то, чтобы он был в рассоле, а не в сладком сиропе. Специи для котлет из джекфрута вы можете подобрать на свой вкус. Можно взять готовые смеси приправ «для котлет» или «для мяса». Пшеничный глютен можно заменить мукой. Хорошо подойдет нутовая. Бургер получается сочным, вкусным и отлично насыщает!

Назначение: На ужин

Блюдо: Закуски / Бургеры

Диета: Вегетарианское питание / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Джекфрут 400 Грамм (консервированный в рассоле)

Булочки для бургера 2 Штуки

Помидор 1/2 Штуки

Салат фриллис 25 Грамм

Постный майонез 3 Ст. ложки

Карри порошок 1/2 Чайных ложки

Паприка копченая 1/2 Чайных ложки

Острый молотый перец 1/4 Чайных ложки

Молотый кориандр 1/3 Чайных ложки

Соль По вкусу

Молотый черный перец 1/3 Чайных ложки

Чеснок 1 Зубчик

Глютен пшеничный 1-2 Ст. ложек

Лук сушеный (порошок) 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

128 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бургер с джекфрутом»

Подготовьте все ингредиенты.

Консервированный джекфрут слегка измельчите в блендере. Важно не перемолоть его в пюре, а оставить текстуру.

Переложите измельченный джекфрут в миску, добавьте все специи, измельченный чеснок и соль, перемешайте. Затем добавьте сухой глютен и еще раз перемешайте все.

Сформируйте из получившейся массы котлеты.

Обжарьте их до золотистого цвета в хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Потребуется примерно 4-5 минут для каждой стороны.

Помидор нарежьте тонкими кружочками.

Смешайте постный майонез с карри-порошком.

Смажьте нижнюю часть булочки соусом. Сверху выложите лист салата.

Затем добавьте котлету и кружок помидора. Накройте верхней частью булочки.

Бургер с джекфрутом готов, приятного вам аппетита!