Описание приготовления:
По своей сути, бурито — это популярнейшее мексиканское блюдо, которое состоит из тортильи (пшеничной лепешки), в которую заворачивают различную начинку из мяса или овощей. В данном случае, как видите, предлагаю классическую начинку — фарш, сыр и овощи. Рецепт бурито хорош тем, что он совершенно не строгий — вы можете свободно изменять состав начинки по своему усмотрению. Что есть в холодильнике — то и добавляйте, будет вкусно. В этом — прелесть бурито. Ну, а как приготовить бурито — я вам сейчас расскажу!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Закуски / Бурито География кухни: Мексиканская
Состав / Ингредиенты:
- Говяжий фарш 500 Грамм
- Лепешки 8 Штук
- Подсолнечное масло 2 Ст. ложки
- Бобы 400 Грамм (обжаренные )
- Листья салата 1 Штука
- Помидоры 5 Штук
- Зеленый лук 1 Штука
- Сыр Чеддер 200 Грамм
- Лук 2 Штуки
- Порошок чили 2 Чайных ложки
- Тмин 1 Чайная ложка
- Соль 1 Штука (по вкусу)
- Перец 1 Штука (по вкусу)
Количество порций 8
Как приготовить «Бурито»
Ингредиенты:
Обжарить лук на среднем огне в течении 10 минут. В это время смешайте специи в пасту с небольшим количеством воды.
Добавить пасту в лук и готовить еще в течении 5 минут.
Добавить фарш.
Добавить бобы и приправить солью и перцем по вкусу.
Когда мясо будет готово, нарезаем помидоры, салат и зеленый лук.
Заправляем начинку в лепешки.
Добавляем тертый сыр. Складываем Бурито так, как показано на фотографии.
Укладываем Бурито в форму.
Накрываем фольгой и выпекаем в течении 40 минут.