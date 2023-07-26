Бурито

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Описание приготовления:

По своей сути, бурито — это популярнейшее мексиканское блюдо, которое состоит из тортильи (пшеничной лепешки), в которую заворачивают различную начинку из мяса или овощей. В данном случае, как видите, предлагаю классическую начинку — фарш, сыр и овощи. Рецепт бурито хорош тем, что он совершенно не строгий — вы можете свободно изменять состав начинки по своему усмотрению. Что есть в холодильнике — то и добавляйте, будет вкусно. В этом — прелесть бурито. Ну, а как приготовить бурито — я вам сейчас расскажу!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Закуски / Бурито География кухни: Мексиканская

Состав / Ингредиенты:

  • Говяжий фарш 500 Грамм
  • Лепешки 8 Штук
  • Подсолнечное масло 2 Ст. ложки
  • Бобы 400 Грамм (обжаренные )
  • Листья салата 1 Штука
  • Помидоры 5 Штук
  • Зеленый лук 1 Штука
  • Сыр Чеддер 200 Грамм
  • Лук 2 Штуки
  • Порошок чили 2 Чайных ложки
  • Тмин 1 Чайная ложка
  • Соль 1 Штука (по вкусу)
  • Перец 1 Штука (по вкусу)

Количество порций 8

Как приготовить «Бурито»

Бурито

Ингредиенты:

Бурито

Обжарить лук на среднем огне в течении 10 минут. В это время смешайте специи в пасту с небольшим количеством воды.

Бурито

Добавить пасту в лук и готовить еще в течении 5 минут.

Бурито

Добавить фарш.

Бурито

Добавить бобы и приправить солью и перцем по вкусу.

Бурито

Когда мясо будет готово, нарезаем помидоры, салат и зеленый лук.

Бурито

Заправляем начинку в лепешки.

Бурито

Добавляем тертый сыр. Складываем Бурито так, как показано на фотографии.

Бурито

Укладываем Бурито в форму.

Бурито

Накрываем фольгой и выпекаем в течении 40 минут.

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