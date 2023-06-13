Быстро и просто. Как приготовить крамбл с ревенем и клубникой

Прежде чем отведать пирог, дайте ему немного остыть У всех растут дети, а у меня… ревень. Что лучше — думайте сами, а пока думаете, то можно и посмотреть, как я делаю крамбл с ревенем и клубникой. Возможно, я вас переманю на свою сторону и вы тоже приготовите (отказываться от детей при этом, если что, необязательно).

Итак, в миске смешайте 150 г муки, 50−60 г сахара, ½ ч. л. разрыхлителя, ½ ч. л. соли и 70 г растопленного сливочного масла. Перемешивайте, пока у вас не получится рассыпчатая смесь. Эту смесь выложите в противень застеленный пергаментом. И в духовку на 15 минут при 180 градусах. Основа готова.

Теперь начинка: в миску кладете клубнику (чистенькую, очищенную от хвостиков, разрезанную пополам, 330 г), 120 г помытого ревеня, нарезанного небольшими кусочками, 50 г сахара и 30 г муки, все смешиваете. Замечательно.

Делаем крошку: в миске хорошо перемешиваете 70 г овсянки, 90 г муки, 90 г сахара, ¼ ч. л. соли, щепотку корицы, 60 г растопленного сливочного масла. Вот у вас как раз выпеклась основа, на нее добавляете начинку, посыпаете крошкой и выпекаете пирог еще около 35 минут при 180 градусах. Прежде чем смаковать пирог, дайте ему немного остыть.

Если вы сейчас вот это почитали и полагаете, сколько же надо мисок помыть, то после детей, говорят, посуды не меньше. Так что присоединяйтесь к моему ревеневому клубу и наслаждайтесь.

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