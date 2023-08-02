Быстро и вкусно. Три идеи для завтраков, обедов или перекусов

Ингредиенты:
- Отварные яйца — 2 шт.
- Авокадо спелый — 1 шт.
- Горчица — 1 ч. л.
- Сок лимона — ½ шт.
- Соль и перец — по вкусу
- Крем-сыр — 30 г
- Хлеб
- Листья шпината — 1 шт.
- Сыр чеддер — 2 кусочка
Приготовление:
1. В миску добавляем яйца, очищенный авокадо, горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-сыр, после чего разминаем массу вилкой.
2. На хлеб выкладываем кусок сыра чеддер, затем — начинку из яиц, накрываем все листьями шпината и куском сыра, а дальше кладем сверху еще один ломтик хлеба.
3. Жарим сэндвич на сковороде до готовности.
Хачапури за 15 минут
Ингредиенты на две порции:
- Кефир — 150 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — ½ ч. л.
- Сахар — ½ ч. л.
- Масло — 1,5 ст. л.
- Разрыхлитель — 5 г
- Мука — 250 г
- Для начинки:
- Сыр сулугуни — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешать венчиком.
В массу добавить муку, разрыхлитель и замесить тесто.
Сыр натереть и перемешать с яйцом.
Разделить тесто на две части, раскатать, добавить половину сыра и собрать, как на видео.
Раскатать и жарить на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.
Мясной лаваш за минуту
Когда чего-то хочется, но не знаешь чего — скорее всего, хочется лаваш с мясом. Угадал?
Ингредиенты:
- Лаваш круглый — 1 шт.
- Фарш — 150 г
- Паприка — 3 г
- Черный перец — 3 г
- Соль — 1 г
Соус:
- Сметана — 50 г
- Лук зеленый — 5 г
- Огурец квашеный — 20 г
- Соль
Начинка:
- Помидор — 20 г
- Лук синий — 10 г
- Кинза — 5 г
Жарить без масла, если фарш свиной.
Идеальный завтрак, обед и перекус. А еще это же то самое блюдо, которое с удовольствием готовят с друзьями под кино.