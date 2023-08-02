Быстро и вкусно. Три идеи для завтраков, обедов или перекусов

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Когда чего-то хочется, но не знаешь чего — скорее всего, хочется лаваш с мясом

Сэндвич с яйцом

Утро начинается не с кофе, а с завтрака (ведь кофе натощак вредно). Предлагаю сегодня вместе полакомиться вкусным и полезным завтраком — сэндвичем с яйцом.

Ингредиенты:

  • Отварные яйца — 2 шт.
  • Авокадо спелый — 1 шт.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Сок лимона — ½ шт.
  • Соль и перец — по вкусу
  • Крем-сыр — 30 г
  • Хлеб
  • Листья шпината — 1 шт.
  • Сыр чеддер — 2 кусочка

Приготовление:

1. В миску добавляем яйца, очищенный авокадо, горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-сыр, после чего разминаем массу вилкой.

2. На хлеб выкладываем кусок сыра чеддер, затем — начинку из яиц, накрываем все листьями шпината и куском сыра, а дальше кладем сверху еще один ломтик хлеба.

3. Жарим сэндвич на сковороде до готовности.

Хачапури за 15 минут

Ингредиенты на две порции:

  • Кефир — 150 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — ½ ч. л.
  • Сахар — ½ ч. л.
  • Масло — 1,5 ст. л.
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Мука — 250 г
  • Для начинки:
  • Сыр сулугуни — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.

Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешать венчиком.

В массу добавить муку, разрыхлитель и замесить тесто.

Сыр натереть и перемешать с яйцом.

Разделить тесто на две части, раскатать, добавить половину сыра и собрать, как на видео.

Раскатать и жарить на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Мясной лаваш за минуту

Когда чего-то хочется, но не знаешь чего — скорее всего, хочется лаваш с мясом. Угадал?

Ингредиенты:

  • Лаваш круглый — 1 шт.
  • Фарш — 150 г
  • Паприка — 3 г
  • Черный перец — 3 г
  • Соль — 1 г

Соус:

  • Сметана — 50 г
  • Лук зеленый — 5 г
  • Огурец квашеный — 20 г
  • Соль

Начинка:

  • Помидор — 20 г
  • Лук синий — 10 г
  • Кинза — 5 г

Жарить без масла, если фарш свиной.

Идеальный завтрак, обед и перекус. А еще это же то самое блюдо, которое с удовольствием готовят с друзьями под кино.

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