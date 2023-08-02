Быстро и вкусно. Три идеи для завтраков, обедов или перекусов

Когда чего-то хочется, но не знаешь чего — скорее всего, хочется лаваш с мясом Сэндвич с яйцом Утро начинается не с кофе, а с завтрака (ведь кофе натощак вредно). Предлагаю сегодня вместе полакомиться вкусным и полезным завтраком — сэндвичем с яйцом.

Ингредиенты:

Отварные яйца — 2 шт.

Авокадо спелый — 1 шт.

Горчица — 1 ч. л.

Сок лимона — ½ шт.

Соль и перец — по вкусу

Крем-сыр — 30 г

Хлеб

Листья шпината — 1 шт.

Сыр чеддер — 2 кусочка

Приготовление:

1. В миску добавляем яйца, очищенный авокадо, горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-сыр, после чего разминаем массу вилкой.

2. На хлеб выкладываем кусок сыра чеддер, затем — начинку из яиц, накрываем все листьями шпината и куском сыра, а дальше кладем сверху еще один ломтик хлеба.

3. Жарим сэндвич на сковороде до готовности.

Хачапури за 15 минут

Ингредиенты на две порции:

Кефир — 150 мл

Яйцо — 1 шт.

Соль — ½ ч. л.

Сахар — ½ ч. л.

Масло — 1,5 ст. л.

Разрыхлитель — 5 г

Мука — 250 г

Для начинки:

Сыр сулугуни — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешать венчиком.

В массу добавить муку, разрыхлитель и замесить тесто.

Сыр натереть и перемешать с яйцом.

Разделить тесто на две части, раскатать, добавить половину сыра и собрать, как на видео.

Раскатать и жарить на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Мясной лаваш за минуту

Когда чего-то хочется, но не знаешь чего — скорее всего, хочется лаваш с мясом. Угадал?

Ингредиенты:

Лаваш круглый — 1 шт.

Фарш — 150 г

Паприка — 3 г

Черный перец — 3 г

Соль — 1 г

Соус:

Сметана — 50 г

Лук зеленый — 5 г

Огурец квашеный — 20 г

Соль

Начинка:

Помидор — 20 г

Лук синий — 10 г

Кинза — 5 г

Жарить без масла, если фарш свиной.

Идеальный завтрак, обед и перекус. А еще это же то самое блюдо, которое с удовольствием готовят с друзьями под кино.