Быстро, вкусно и без хлопот. Салат «Немецкий» с селёдкой

О приготовлении салатов говорилось с давних времен. Тенденция шинковать зелень и заправлять специями перешла человечеству от греков. Позднее салаты стали отдельным видом блюд.
Каждая страна имеет свой собственный традиционный салат. Например, в Греции — Греческий, в Италии — Цезарь. В нашей стране знаменита Сельдь под Шубой, а во Франции — Оливье.
Европейцы особенно преуспели в готовке оригинальных салатов. Расскажем, как сделать интересный немецкий салат.
Ингредиенты для немецкого салата:
- слабосоленая сельдь — 200 г;
- отварной картофель — 2 шт.;
- яблоки кисло-сладкие — 2 шт.;
- лимон — шт.;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- зеленый лук — 3 пера;
- укроп — пучок;
- майонез — 150 г;
- горчица — ч. л.
Приготовление немецкого салата:
Сельдь избавляем от жабр и чешуи, удаляем голову, хвост и внутренности, а также косточки. Филе нарезаем небольшими кусочками.
Очищаем и нарезаем маленькими кубиками отварной картофель и маринованные огурцы. Режем тонкими кусочками яблоки, сбрызгиваем соком половины лимона.
Мелко шинкуем зеленый лук и укроп без стеблей. Соединяем в миске картофель с сельдью, маринованными огурцами, яблоками, зеленым луком и укропом.
Для заправки смешиваем в отдельной таре майонез с соком лимона и горчицей. Заправляем полученным соусом салат и тщательно перемешиваем.
Салат следует оставить на полчаса при комнатной температуре. Так все ингредиенты дадут дополнительный сок и пропитаются вкусами друг друга.