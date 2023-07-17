Быстро, вкусно и без хлопот. Салат «Немецкий» с селёдкой

О приготовлении салатов говорилось с давних времен. Тенденция шинковать зелень и заправлять специями перешла человечеству от греков. Позднее салаты стали отдельным видом блюд.

Каждая страна имеет свой собственный традиционный салат. Например, в Греции — Греческий, в Италии — Цезарь. В нашей стране знаменита Сельдь под Шубой, а во Франции — Оливье.

Европейцы особенно преуспели в готовке оригинальных салатов. Расскажем, как сделать интересный немецкий салат.

Ингредиенты для немецкого салата:

слабосоленая сельдь — 200 г;

отварной картофель — 2 шт.;

яблоки кисло-сладкие — 2 шт.;

лимон — шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

зеленый лук — 3 пера;

укроп — пучок;

майонез — 150 г;

горчица — ч. л.

Приготовление немецкого салата:

Сельдь избавляем от жабр и чешуи, удаляем голову, хвост и внутренности, а также косточки. Филе нарезаем небольшими кусочками.

Очищаем и нарезаем маленькими кубиками отварной картофель и маринованные огурцы. Режем тонкими кусочками яблоки, сбрызгиваем соком половины лимона.

Мелко шинкуем зеленый лук и укроп без стеблей. Соединяем в миске картофель с сельдью, маринованными огурцами, яблоками, зеленым луком и укропом.

Для заправки смешиваем в отдельной таре майонез с соком лимона и горчицей. Заправляем полученным соусом салат и тщательно перемешиваем.

Салат следует оставить на полчаса при комнатной температуре. Так все ингредиенты дадут дополнительный сок и пропитаются вкусами друг друга.