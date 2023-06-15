Быстрое печенье за 5 минут. Просто, вкусно, доступно

По предположениям ученых первое печенье появилось еще 10000 лет назад. Это случилось в тот же временной промежуток, когда был выпечен первый хлеб. Считается, что этот десерт является одним из самых древних.

Раньше его использовали в качестве индикатора. От теста отщипывали небольшой кусок и отправляли готовиться, чтобы проверить, насколько сильно нагрета печь. Мы расскажем, как готовить такой десерт всего за 5 минут.

Ингредиенты для печенья:

Яйца – 2 штуки;

Ванильный сахар – 1 ч. л.;

Сахар – 120 г;

Сливочное масло – 135;

Сметана (натуральный йогурт) – 100 г;

Мука – 450 г;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Изюм – 30 г;

Фундук – 50 г.

Приготовления печенья:

Яйца, щепотку соли, ванильный сахар и сахар смешиваем с помощью венчика. К ним добавляем растаявшее сливочное масло и сметану, всыпаем муку и разрыхлитель. Тесто тщательно перемешиваем до однородности.

Замесив тесто, добавляем к нему изюм и измельченный фундук, хорошо вмешиваем их.

Тесто раскатываем до толщины примерно в сантиметр, немного посыпаем мукой. Берем форму для печенья или емкость небольшого диаметра и выдавливаем с их помощью печенье.

Остатки теста собираем в новую массу, опять раскатываем ее и выдавливаем печенье. Повторяем так до тех пор, пока тесто не закончится.

Печенье выкладываем на противень, выстланный пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 20–25 минут.

Такое печенье отлично подойдет к чаю. При этом наполнять его не обязательно именно изюмом и фундуком, можно подобрать ингредиенты на собственный вкус.