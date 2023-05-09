Быстрое тесто для пирожков. Готовлю на сковороде: вкусные пирожки на кефире, без дрожжей

Первый кефир появился у подножья горы Эльбрус. Рецепт приготовления знали только карачаевцы. Они успешно продавали напиток всем желающим, но умалчивали тайны его приготовления.

Казалось, напиток делал людей активными и здоровыми, был одним из секретов долголетия. Рецепт передавался из рода в род, а кефирными грибками нельзя было ни с кем делиться.

Вскоре одна из женщин, Ирина Сахарова, смогла заполучить кефирные грибки и изготовить напиток. После он появился на полках магазинов.

Следующий рецепт позволяет приготовить пирожки без дрожжей на кефире. Использовать можно любую начинку. Давайте пробовать!

Ингредиенты:

мука — 750 гр;

кефир 3,2% — 400 мл;

сода — ч.л;

сметана — 300 ст.л;

соль — ч.л;

сахар — ст.л;

растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

картофель — 1 кг;

сливочное масло — 30–50 гр;

соль, перец;

укроп;

растительное масло.

Приготовление начинки:

Для приготовления начинки отвариваем в кастрюле картофель. Солим и добавляем укроп. Вливаем 30-50 миллилитров растительного масла.

Чтобы приготовить тесто, берем миску с мукой, пересыпаем часть муки в отдельную емкость и делаем углубление в центре.

В углубление наливаем теплый кефир. Также добавляем сахар и соль. Следующим ингредиентом будет сметана.

С помощью ложки перемешиваем содержимое в углублении, не задевая муку. Добавляем чайную ложку соды. Перемешиваем ингредиенты ложкой: сначала соду с кефиром, потом смешиваем с мукой. Вливаем две столовые ложки растительного масла.

Вымешиваем тесто, добавляя остатки муки по необходимости. Тесто получается слегка липким. Сразу нарезаем на части, руками формируем лепешки. На центр укладываем на начинку и залепляем. Изделия выкладываем на полотенце.

Отправляем жариться на сковородку с маслом. Выставляем средний огонь. Готовим с двух сторон. Пирожки готовы.

Такими вкусными и пупырчатыми они получились благодаря тому, что мы смешали соду с кефиром, а не с мукой.

Желаем кулинарных успехов, угощайте семью.