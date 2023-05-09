Быстрое тесто для пирожков. Готовлю на сковороде: вкусные пирожки на кефире, без дрожжей

Первый кефир появился у подножья горы Эльбрус. Рецепт приготовления знали только карачаевцы. Они успешно продавали напиток всем желающим, но умалчивали тайны его приготовления.
Казалось, напиток делал людей активными и здоровыми, был одним из секретов долголетия. Рецепт передавался из рода в род, а кефирными грибками нельзя было ни с кем делиться.
Вскоре одна из женщин, Ирина Сахарова, смогла заполучить кефирные грибки и изготовить напиток. После он появился на полках магазинов.
Следующий рецепт позволяет приготовить пирожки без дрожжей на кефире. Использовать можно любую начинку. Давайте пробовать!
Ингредиенты:
- мука — 750 гр;
- кефир 3,2% — 400 мл;
- сода — ч.л;
- сметана — 300 ст.л;
- соль — ч.л;
- сахар — ст.л;
- растительное масло — 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- картофель — 1 кг;
- сливочное масло — 30–50 гр;
- соль, перец;
- укроп;
- растительное масло.
Приготовление начинки:
Для приготовления начинки отвариваем в кастрюле картофель. Солим и добавляем укроп. Вливаем 30-50 миллилитров растительного масла.
Чтобы приготовить тесто, берем миску с мукой, пересыпаем часть муки в отдельную емкость и делаем углубление в центре.
В углубление наливаем теплый кефир. Также добавляем сахар и соль. Следующим ингредиентом будет сметана.
С помощью ложки перемешиваем содержимое в углублении, не задевая муку. Добавляем чайную ложку соды. Перемешиваем ингредиенты ложкой: сначала соду с кефиром, потом смешиваем с мукой. Вливаем две столовые ложки растительного масла.
Вымешиваем тесто, добавляя остатки муки по необходимости. Тесто получается слегка липким. Сразу нарезаем на части, руками формируем лепешки. На центр укладываем на начинку и залепляем. Изделия выкладываем на полотенце.
Отправляем жариться на сковородку с маслом. Выставляем средний огонь. Готовим с двух сторон. Пирожки готовы.
Такими вкусными и пупырчатыми они получились благодаря тому, что мы смешали соду с кефиром, а не с мукой.
Желаем кулинарных успехов, угощайте семью.