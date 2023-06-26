Быстрые малосольные помидоры

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить быстрые малосольные помидоры. Помидоры выбирайте спелые, но плотные и твердые, чтобы после они не разваливались. Из зелени можно также добавить кинзу и зонтик укропа для аромата.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Заготовки / Соление

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 500 Миллилитров
  • Соль 1 Ст. ложка
  • Сахар 1/2 Ст. ложки
  • Уксус 6% 1 Чайная ложка
  • Чеснок (зубчики) 2-3 Штук
  • Укроп (ветки) 2 Штуки
  • Петрушка (веточка) 1-2 Штук
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Перец черный горошком 6-8 Штук
  • Помидоры 600 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

49 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Быстрые малосольные помидоры»

Быстрые малосольные помидоры

Подготовьте все ингредиенты.

Быстрые малосольные помидоры

Помидоры помойте, обсушите. Разрежьте на 2-4 части.

Быстрые малосольные помидоры

Чеснок очистите от шелухи и порежьте пластинами. Зелень крупно порубите.

Быстрые малосольные помидоры

Выложите помидоры в чистую стерилизованную банку, между слоями добавьте чеснок, зелень и перец горошком. Также добавьте лавровый лист.

Быстрые малосольные помидоры

Для рассола в теплой воде растворите сахар, соль и уксус.

Быстрые малосольные помидоры

Влейте в банку рассол. Накройте крышкой и оставьте на 3-5 часов при комнатной температуре.

Быстрые малосольные помидоры

Перед подачей помидоры можно убрать в холодильник на 1 час, чтобы они охладились. Быстрые малосольные помидоры готовы, приятного вам аппетита!

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