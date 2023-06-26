Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить быстрые малосольные помидоры. Помидоры выбирайте спелые, но плотные и твердые, чтобы после они не разваливались. Из зелени можно также добавить кинзу и зонтик укропа для аромата.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Заготовки / Соление

Состав / Ингредиенты:

Вода 500 Миллилитров

Соль 1 Ст. ложка

Сахар 1/2 Ст. ложки

Уксус 6% 1 Чайная ложка

Чеснок (зубчики) 2-3 Штук

Укроп (ветки) 2 Штуки

Петрушка (веточка) 1-2 Штук

Лавровый лист 1 Штука

Перец черный горошком 6-8 Штук

Помидоры 600 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

49 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Быстрые малосольные помидоры»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, обсушите. Разрежьте на 2-4 части.

Чеснок очистите от шелухи и порежьте пластинами. Зелень крупно порубите.

Выложите помидоры в чистую стерилизованную банку, между слоями добавьте чеснок, зелень и перец горошком. Также добавьте лавровый лист.

Для рассола в теплой воде растворите сахар, соль и уксус.

Влейте в банку рассол. Накройте крышкой и оставьте на 3-5 часов при комнатной температуре.

Перед подачей помидоры можно убрать в холодильник на 1 час, чтобы они охладились. Быстрые малосольные помидоры готовы, приятного вам аппетита!