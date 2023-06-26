Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить быстрые малосольные помидоры. Помидоры выбирайте спелые, но плотные и твердые, чтобы после они не разваливались. Из зелени можно также добавить кинзу и зонтик укропа для аромата.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Заготовки / Соление
Состав / Ингредиенты:
- Вода 500 Миллилитров
- Соль 1 Ст. ложка
- Сахар 1/2 Ст. ложки
- Уксус 6% 1 Чайная ложка
- Чеснок (зубчики) 2-3 Штук
- Укроп (ветки) 2 Штуки
- Петрушка (веточка) 1-2 Штук
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец черный горошком 6-8 Штук
- Помидоры 600 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
49 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Быстрые малосольные помидоры»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, обсушите. Разрежьте на 2-4 части.
Чеснок очистите от шелухи и порежьте пластинами. Зелень крупно порубите.
Выложите помидоры в чистую стерилизованную банку, между слоями добавьте чеснок, зелень и перец горошком. Также добавьте лавровый лист.
Для рассола в теплой воде растворите сахар, соль и уксус.
Влейте в банку рассол. Накройте крышкой и оставьте на 3-5 часов при комнатной температуре.
Перед подачей помидоры можно убрать в холодильник на 1 час, чтобы они охладились. Быстрые малосольные помидоры готовы, приятного вам аппетита!