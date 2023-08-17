Описание приготовления:

Готовится такая закуска очень просто и быстро. Растительное масло и уксус берите по вкусу. У меня соевый соус не очень соленый, поэтому я немного посолила.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Огурец 3 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Морковь 1 Штука

Соевый соус 2 Ст. ложки

Растительное масло 2 Ст. ложки

Сахар 1 Чайная ложка

Уксус 1 Ст. ложка (яблочный или винный)

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

69 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски»

Подготовьте ингредиенты для приготовления закуски из огурцов по-корейски.

Морковь очистите, помойте и натрите на терке для моркови по-корейски. Выложите в салатник или миску.

Огурцы помойте и очистите, если шкурка очень грубая. Нарежьте тонкими пластинками. Добавьте к моркови.

Приготовьте заливку для огурцов. В мисочку выложите измельченный чеснок и сахар.

Налейте соевый соус, уксус и растительное масло.

Перемешайте заливку.

Добавьте заливку в огурцы с морковью и перемешайте. Если нужно посолите.

Через 10 минут закуска будет готова и можно её подавать к столу.