Описание приготовления:
Готовится такая закуска очень просто и быстро. Растительное масло и уксус берите по вкусу. У меня соевый соус не очень соленый, поэтому я немного посолила.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Огурец 3 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Морковь 1 Штука
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Сахар 1 Чайная ложка
- Уксус 1 Ст. ложка (яблочный или винный)
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
69 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски»
Подготовьте ингредиенты для приготовления закуски из огурцов по-корейски.
Морковь очистите, помойте и натрите на терке для моркови по-корейски. Выложите в салатник или миску.
Огурцы помойте и очистите, если шкурка очень грубая. Нарежьте тонкими пластинками. Добавьте к моркови.
Приготовьте заливку для огурцов. В мисочку выложите измельченный чеснок и сахар.
Налейте соевый соус, уксус и растительное масло.
Перемешайте заливку.
Добавьте заливку в огурцы с морковью и перемешайте. Если нужно посолите.
Через 10 минут закуска будет готова и можно её подавать к столу.