Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски

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Admin
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Описание приготовления:

Готовится такая закуска очень просто и быстро. Растительное масло и уксус берите по вкусу. У меня соевый соус не очень соленый, поэтому я немного посолила.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Огурец 3 Штуки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Морковь 1 Штука
  • Соевый соус 2 Ст. ложки
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Уксус 1 Ст. ложка (яблочный или винный)
  • Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

69 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски»

Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски

Подготовьте ингредиенты для приготовления закуски из огурцов по-корейски.

Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски

Морковь очистите, помойте и натрите на терке для моркови по-корейски. Выложите в салатник или миску.

Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски

Огурцы помойте и очистите, если шкурка очень грубая. Нарежьте тонкими пластинками. Добавьте к моркови.

Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски

Приготовьте заливку для огурцов. В мисочку выложите измельченный чеснок и сахар.

Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски

Налейте соевый соус, уксус и растительное масло.

Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски

Перемешайте заливку.

Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски

Добавьте заливку в огурцы с морковью и перемешайте. Если нужно посолите.

Быстрые огурцы в соевом соусе по-корейски

Через 10 минут закуска будет готова и можно её подавать к столу.

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