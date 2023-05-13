Быстрые пирожки с яблочной начинкой: справитесь всего за 40 минут

Простейший рецепт для тех, кто хочет попробовать себя в выпечке.
Пирожки отлично подойдут как для завтрака, так и для перекуса в течение дня.
Для блюда вам нужно:
- по 0,25 килограмма творога и сахарного песка;
- 0,39 килограмма муки;
- полкило яблок;
- 2 куриных яйца;
- 0,125 литра подсолнечного масла;
- по 0,02 килограмма разрыхлителя и корицы;
- 1 лимон.
Разделите желтки с белками и последние соедините с творогом.
К нему же добавьте разрыхлитель, сахар (0,15 килограмма) и подсолнечное масло.
Смешайте все с помощью блендера.
В полученную массу просейте муку, оставив 0,04 килограмма, и перемешайте ложкой.
Замесите тесто и добавьте остальную муку.
Яблоки почистите и натрите на терке с крупными ячейками.
Натрите на мелкой терке цедру лимона и всыпьте ее к яблокам вместе с корицей и 0,1 килограмма сахара.
Тесто поделите по количеству пирожков и раскатайте каждый кусочек.
Положите наверх начинку и залепите пирожки (можно по типу пельменей).
Застелите противень пергаментом и положите на него пирожки, поставьте в духовку с +180 градусами.
Взбейте желтки и через 15 минут смажьте пирожки. Оставьте выпекаться еще на такое же время.