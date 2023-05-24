Быстрые сырники: рецепт с манкой

Относитесь ли вы к настоящим фанатам пышных сырничков, которые едят их не только на завтрак? Если ответ утвердительный, значит, скорее записывайте наш сегодняшний рецепт. Сытные и быстрые сырники с манкой точно станут вашими любимыми. Гарантируем!

Чтобы ваши сырники действительно получились пышными, не нужно брать муку высшего сорта. Первый или второй прекрасно подойдет для их приготовления. К слову, пшеничной муки может понадобиться больше или меньше, нежели указано в инструкции. Здесь важно ориентироваться на консистенцию теста.

Из какого творога можно приготовить самые вкусные и быстрые сырники

Качественный основной продукт — залог успеха этого блюда. Для приготовления сырников с манкой рекомендуем брать творог пожирнее. Подойдет кисломолочный продукт жирностью 9–18 %. К слову, если вы приобрели творог крупинками, его стоит протереть через мелкое сито. В этом случае текстура готовых сырников будет более нежная и приятная.

Ингредиенты

Творог200 г Яйцо1 шт. Манка3 ст. л. Подсолнечное масло2 ст. л. Сахар1 ст. л. Соль1 щеп. Пшеничная мука2 ст. л.

Приготовление

В глубокую емкость всыпаем творог. Добавляем к нему яйцо небольшого размера. Перемешиваем вилкой. Затем всыпаем сахар и соль. Снова всё перемешиваем. Добавляем 2 ст. л. манной крупы. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. Оставляем их при комнатной температуре для набухания манки на 10 минут. Крупа должна впитать в себя влагу.В отдельной тарелке смешиваем пшеничную муку с оставшейся манкой. Формируем из творожной массы сырники (руками или при помощи стакана). Обваливаем их со всех сторон в смеси муки и манной крупы. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней сырники до золотистости с двух сторон. Готово!

Чтобы блюдо получилось более ароматным, можете всыпать в творожное тесто 5 г ванильного сахара или щепотку корицы. Такие добавки как раз кстати. Ведь тогда готовые сырники будут иметь более интересный вкус. Подавать же их можно с ягодным вареньем, шоколадным топингом или со сгущенным молоком. Со сметаной и свежими фруктами тоже будет очень вкусно. А как вы привыкли готовить сырники в домашних условиях: с манной крупой или без? Расскажите в комментариях.