Микрокредиты на длительный срок

Микрокредит является отличным вариантом для тех, кто хочет получить в долг не большую сумму “до зарплаты”. Минусом микрокредита можно считать небольшое количество времени, предоставляемого банком для погашения займа. Наиболее частые условия микрокредитования требуют выполнения долговых обязательств в течение нескольких месяцев. Но что делать, если понадобилась небольшая сумма, которую хотелось бы взять на более продолжительное время. Быстрые займы круглосуточно за 15 минут вы можете получить на сайте loanmoney.ru.

Возможно, ли получить микрокредит на длительный срок?

Да, получить микрозайм на длительный срок вполне возможно. Финансовые учреждения давно предлагают такой вариант кредитования. Условия, по которым осуществляется сам процесс, немного отличается от обычного микрокредитования. В начале соискатель подает заявку. Далее, банк рассмотрит ее в течение полу часа. Если ответ банка будет положительным, то на оформление такого кредита уйдет от 2-ух до 3-ех часов.

Заполняя заявку, рекомендуется указывать только точную и самую полную информацию о своей личности. При рассматривании заявок на микрокредиты с длительным сроком погашения, все указанные данные очень внимательно проверяются работниками банка. Стоит обязательно указать в заявке и домашний, и мобильный телефон, чтобы банк имел возможность в любой момент выйти с заемщиком на связь.

Где можно получить микрозайм на продолжительное время?

Такой вид кредитования доступен в большинстве банков. В наше время небольшие займы стали очень популярны на российском рынке кредитования. Стоит обратить внимание на условия, предлагаемые банками, так как они часто бывают очень разные. Посмотрев условия в нескольких учреждениях, можно выбрать максимально выгодную для заемщика программу.

Если по тем или иным причинам в банк обратиться нельзя, то, как вариант, можно взять микрокредит в МФО. Чаще всего как у банков, так и у МФО условия погашения кредита составляют до 3 лет.

Условия микрокредитования

Как отмечалось ранее, условия кредитования в разных банках могут отличаться, но есть и много похожих моментов. Например, банки часто не используют для микрокредитования фиксированные ставки, часто формируя их индивидуально для каждого потенциального клиента.

Часто ставка не переходит порог в 30% годовых, поэтому микрокредиты на длительный срок похожи на обычные займы. Если у человека идеальная кредитная история, он постоянный клиент в банке, или может доказать учреждению полную финансовую стабильность – то такой клиент может вполне рассчитывать на внушительно снижение процентной ставки от банка.

Как понятно из названия, суммы по микрокредитам выдаются небольшие. Обычно, минимальный кредит начинается от 5 тысяч, а максимальный порог составляет в среднем 200 тысяч. Точную сумму необходимо узнавать в каждом банке. При микрокредитовании, банк в большинстве случаев указывает в договоре пункт о возможности досрочной выплаты кредита клиентом. Т.е. человек может покрыть долг раньше оговоренного срока, если на это будут возможности и конечно желание. Выплаты микрокредита не отличаются от стандартных кредитов: платеж провидится ежемесячно. В большинстве банков предлагаются разные варианты покрытия кредита, чтобы у клиента была возможность подобрать для себя наиболее удобный вариант.