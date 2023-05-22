Быстрый десерт с зефиром и киви

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Нет желания возиться с духовкой и ждать, пока сладкое блюдо застынет в холодильнике? Приготовьте быстрый десерт с зефиром и киви, который не требует ни выпекания, ни использования желатина. Достаточно соединить в пиалке или в красивом бокале три основных ингредиента — и фантастическое лакомство готово!

Сахар в это блюдо добавлять не придется. Все его функции выполняет зефир. Кислинку этому угощенью дарит добавленный фрукт, именно потому киви — отличный выбор. С ним десерт выходит не приторным, свежим и очень ярким! А объединяет эти ингредиенты сметана, которая дарит готовому блюду легкость и нежность. Для этого лакомства советуем брать кисломолочный продукт жирностью 15–20 %, чтобы получить максимально насыщенный вкус и нужную консистенцию.

Быстрый десерт с зефиром и киви

Как просто приготовить быстрый десерт с зефиром

Для приготовления одной порции этого вкусного сладкого блюда вам понадобится зефир. Двух штучек будет достаточно. Главное — используйте полноценный зефир, который состоит из половинок. В ином случае его не хватит для придания необходимой сладости этому домашнему десерту.

Ингредиенты

Зефир2 шт. Сметана4 ст. л. Киви2 шт.

Приготовление

    Разделите зефир на половинки. Нарежьте его кубиками не больше 1 см.Очистите киви от кожуры. Также нарежьте его кубиком.

    Быстрый десерт с зефиром и киви

    Сперва смажьте дно пиалки небольшим количеством сметаны. Затем выложите половину от общего количества зефира. Сверху разместите немного киви. Смажьте всё сметаной.Затем выложите слои из оставшегося зефира и фрукта. Верх смажьте сметаной. Готово!

    Быстрый десерт с зефиром и киви

Украсить готовый десерт вы можете кусочками киви или натертым на мелкой терке шоколадом. Чтобы блюдо по консистенции походило больше на мороженое, советуем отправить его на 20 минут в холодильник. Также вы можете есть этот фруктовый десерт и сразу после приготовления. В данном случае кусочки зефира будут более плотными, так как они не успеют раствориться в сметане. К слову, готовя этот десерт, вы можете добавлять вместо киви ананас или же ягоды. Клубника, малина, смородина, ежевика, а также вишня — идеальные ингредиенты для такого зефирного лакомства. Ведь они смогут подарить ему необходимую кислинку и сделать десерт еще более аппетитным. А с каким фруктом или ягодой вы бы приготовили этот десерт? Поделитесь своими планами.

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