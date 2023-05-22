Нет желания возиться с духовкой и ждать, пока сладкое блюдо застынет в холодильнике? Приготовьте быстрый десерт с зефиром и киви, который не требует ни выпекания, ни использования желатина. Достаточно соединить в пиалке или в красивом бокале три основных ингредиента — и фантастическое лакомство готово!

Сахар в это блюдо добавлять не придется. Все его функции выполняет зефир. Кислинку этому угощенью дарит добавленный фрукт, именно потому киви — отличный выбор. С ним десерт выходит не приторным, свежим и очень ярким! А объединяет эти ингредиенты сметана, которая дарит готовому блюду легкость и нежность. Для этого лакомства советуем брать кисломолочный продукт жирностью 15–20 %, чтобы получить максимально насыщенный вкус и нужную консистенцию.

Как просто приготовить быстрый десерт с зефиром

Для приготовления одной порции этого вкусного сладкого блюда вам понадобится зефир. Двух штучек будет достаточно. Главное — используйте полноценный зефир, который состоит из половинок. В ином случае его не хватит для придания необходимой сладости этому домашнему десерту.

Ингредиенты

Зефир2 шт. Сметана4 ст. л. Киви2 шт.

Приготовление

Разделите зефир на половинки. Нарежьте его кубиками не больше 1 см.Очистите киви от кожуры. Также нарежьте его кубиком. Сперва смажьте дно пиалки небольшим количеством сметаны. Затем выложите половину от общего количества зефира. Сверху разместите немного киви. Смажьте всё сметаной.Затем выложите слои из оставшегося зефира и фрукта. Верх смажьте сметаной. Готово!

Украсить готовый десерт вы можете кусочками киви или натертым на мелкой терке шоколадом. Чтобы блюдо по консистенции походило больше на мороженое, советуем отправить его на 20 минут в холодильник. Также вы можете есть этот фруктовый десерт и сразу после приготовления. В данном случае кусочки зефира будут более плотными, так как они не успеют раствориться в сметане. К слову, готовя этот десерт, вы можете добавлять вместо киви ананас или же ягоды. Клубника, малина, смородина, ежевика, а также вишня — идеальные ингредиенты для такого зефирного лакомства. Ведь они смогут подарить ему необходимую кислинку и сделать десерт еще более аппетитным. А с каким фруктом или ягодой вы бы приготовили этот десерт? Поделитесь своими планами.