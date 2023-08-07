Быстрый и сытный перекус: рецепт сырных треугольников

Такие треугольнички на столе долго не задержатся.

Еда, которую можно взять с собой на работу, учебу, на прогулку, перекусить, пока готовится полноценный ужин или обед, всегда пользовалась большим спросом. Рецептов разнообразных перекусов очень много, и сегодня мы предлагаем вам еще один — сырные треугольники. Как их приготовить, рассказали в блоге «Рецепты каждый день». Это сытное и вкусное блюдо утолит голод, а для его приготовления не требуются какие-то исключительные навыки.

Сырные треугольники

Ингредиенты:

твердый сыр — 100 гр;

брынза — 100 гр;

укроп и петрушка — 2 веточки;

яйцо — 1 шт;

сода — 1 ч. л;

соль — 0,5 ч. л;

мука — 250 гр;

растительное масло — для жарки.

Для приготовления треугольников берите свежие и качественные продукты.

Способ приготовления:

Твердый сыр натереть на терке, добавить к нему в глубокую миску порезанную мелкими кусочками брынзу, яйцо, молоко, соль, соду, зелень и все перемешать.

В полученную массу ввести просеянную муку, замесить тесто. Все накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 минут.

Далее приступаем к формированию треугольничков. Готовое тесто раскатать в прямоугольник толщиной 0,7 сантиметров т разрезать его на квадраты размером 7-8 сантиметров. Каждый квадрат порезать по диагонали.

Обжарить сырные треугольники на среднем огне с двух сторон по две минуты.

Готовые треугольники выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Ранее Фокус писал, как приготовить сырную сосиску в тесте.